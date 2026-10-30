Kempower toimitti pikalaturit Ison-Britannian suurimmalle julkiselle raskaan liikenteen latausasemalle logistiikkakeskukseen Leicestershiressä
30.10.2026 10:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
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Kempower ja CX Energy ovat toimittaneet 32 latauspistokkeen julkisen raskaan liikenteen latausaseman Keoma Energylle yhteen Euroopan suurimmista logistiikkakeskuksista
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Kattavasti varustettu rekkaparkki tarjoaa 400 kW:n pikalatauksen lisäksi kuljettajille turvallisuus- ja mukavuuspalvelut, mukaan lukien suihkut ja pesula
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Skaalautuvan aseman odotetaan laajenevan kattamaan 180 latauspaikkaa ja megawattitason lataus, jotta se pystyy palvelemaan kasvavaa sähkörekkaliikennettä vilkkaalla alueella.
Kempower on toimittanut raskaan liikenteen latausinfrastruktuurin Leicestershiressä sijaitsevalle julkiselle rekkojen pysähdyspaikalle. Lokakuussa avattu Electroway-nimellä tunnettu asema sijaitsee yhdessä Euroopan suurimmista logistiikka- ja jakelukeskuksista Magna Parkissa, Lutterworthissa. Alueen toiminnasta vastaa rekkojen pysäköinti-infraan erikoistunut Keoma Energy, ja sen rahoituksesta on vastannut infrastruktuurisijoittaja Guardian Smart Infrastructure Management.
Moottoritieyhteyksien ansiosta Magna Parkiin saapuu päivittäin satoja rahtikuljettajia hyödyntämään alueen 50 varastoa, joita operoivat suuryritykset kuten Amazon, ASDA ja Marks & Spencer. Alueen vuokralaisista jo 40 prosenttia on sitoutunut hiilineutraaliuteen, joten uuden latauskeskuksen strateginen sijainti tarjoaa helpon lataamisen kasvavalle määrälle sähkörekkoja.
Electroway on Ison-Britannian suurin sähköisen tavaraliikenteen latauskeskus, jossa on 180 turvallista pysäköintipaikkaa ja 32 Kempowerin DC-pikalatauspistoketta. Suunnitelmissa on laajentaa asemaa tulevaisuudessa noin 180 pistokkeeseen. Latausaseman asennettu 2,4 megawatin kokonaislatauskapasiteetti jaetaan dynaamisesti koko alueelle.
Latausaseman avaimet käteen -suunnittelun, verkkoliitännän ja asennukset toteutti CX Energy. Keoma Energy rakentaa uusiutuvalla energialla toimivien rekkojen pysähdyspaikkaverkostoa eri puolille Isoa-Britanniaa tavoitteenaan avata 20 latausasemaa tulevina vuosina. Kempowerin myynti- ja huoltokumppani Charge Hub toimitti latausasemalle Kempowerin latauslaitteistot.
Käytettävissä olevalla 400 kW:n latausteholla sähkörekat voivat 45 minuutin taukojen aikana ladata noin 300 kWh. Ajoneuvosta ja asennuksista riippuen sähkörekan toimintamatka voi kasvaa jopa 240 kilometriä, minkä ansiosta kuljettajat pystyvät noudattamaan tiukkaa aikataulua ja latausoperaattori Keoma Energy voi ylläpitää asemalla korkeaa asiakasvaihtuvuutta.
Asennusten toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa ensi vuoden alussa. Samalla on tarkoitus lisätä megawattitason latauskapasiteettia, mikä tekee mahdolliseksi 1,2 MW:n latausnopeudet ja entistä nopeammat latausajat.
Uusi asema toimii täysvarusteltuna rekkaparkkina, jossa kuljettajille on latauspaikkojen lisäksi tarjolla oleskelutila, suihkut ja pesulapalvelu.
”Electroway on malliesimerkki logistiikkakeskukseen rekoille tarkoitetusta julkisesta latausinfrastruktuurista. Autamme Keoma Energyä tarjoamaan toimivia palveluja tiukoilla aikatauluilla liikkuville kuljetuskalustoille ja tekemään sähköistymiseen siirtymisestä helpompaa alueella toimiville yrityksille. Skaalautuvan teknologian ansiosta latausasema voidaan käynnistää pienimuotoisesti ja laajentaa kysynnän mukaan sähkörekkojen yleistyessä”, sanoo Kempowerin Ison-Britannian ja Irlannin myyntijohtaja Rolle Nieminen.
”Rekkojen sähköistymisen edellytyksenä on, että logistiikkayritykset voivat luottaa lataamisen hoituvan helposti, nopeasti ja luotettavasti, jotta rahti pysyy aikataulussa. Latausmahdollisuuksien on lisäksi pystyttävä vastaamaan sähköistymisen vauhtiin. Magna Parkin latausasema vastaa tarpeeseen tarjoamalla kuljettajille ja yrityksille luotettavan paikan ajoneuvon lataamisen reittejä keskeyttämättä. Se on vasta ensimmäinen asema verkostossa, jota rakennamme tukemaan Ison-Britannian rahtikuljetuskaluston sähköistymistä”, sanoo Keoma Energyn toimitusjohtaja Tylor Hartwell.
Kuvia voi ladata täältä.
Lehdistöyhteydet
Mikaela von Martens
Markkinointiviestintäpäällikkö, Pohjois-Eurooppa
mikaela.vonmartens@kempower.com
+358 40 7578743
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja linja-autoista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajille sähköautonkuljettajien toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
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Paula SavonenMarkkinointi- ja viestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
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