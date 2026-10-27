Muistutuskutsu medialle: Mitä tiede kertoo ilmastonmuutoksesta juuri nyt?

Ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla. Mitä tieteellinen tieto kertoo ilmastonmuutoksen nykytilasta ja sen vaikutuksista? Mikä on merien rooli ilmastossa ja sen muutoksessa? Miten El Niño vaikuttaa lämpötiloihin? Millaisia vaikutuksia AMOC-kiertoliikkeen heikkenemisellä on Suomen ilmastoon? Tervetuloa kuulemaan tiivis kooste aiheesta YK:n ilmastokokouksen alla.