Ruotsinkielinen kuntamedia Kommuntorget uudistuu: Tavoitteena entistä paremmat palvelut ruotsiksi

– Haluamme kasvattaa Kommuntorget.fi:n digitaalisen sisällön määrää ja täten palvella entistä paremmin ja reaaliaikaisemmin ruotsinkielisiä yleisöjä. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä printtilehti täydentää ja taustoittaa verkkosivuston jatkuvaa uutisvirtaa, KL-Kustannuksen toimitusjohtaja Riikka Reunanen kuvaa muutosta.

KL-Kustannus on Kuntaliiton omistama yhtiö, jonka julkaisemat lehdet ovat journalistisesti riippumattomia uutismedioita. Kuntaliitto on tehnyt KL-Kustannuksen kanssa uuden palvelusopimuksen, joka mahdollistaa ruotsinkielisen kuntia koskevan uutissisällön lisäämisen.

– Yhteinen toimitus lisää yhteistyötä, mahdollistaa laadukkaiden sisältöjen hyödyntämisen molemmilla kielillä ja antaa paremmat edellytykset kehittää Kommuntorgetin ruotsinkielistä sisältöä, Kuntaliiton ruotsinkielisen toiminnan johtaja Ulf Stenman toteaa.

Toimitukset yhdistetään 1.1.2027 ja uuden, kaksikielisen toimituksen päätoimittajana aloittaa Kuntalehden nykyinen päätoimittaja Tiina Ojutkangas.

Lisätietoja:

Ulf Stenman, johtaja, ruotsinkieliset asiat, Kuntaliitto, p. 050 327 6574, ulf.stenman@kuntaliitto.fi

Riikka Reunanen, KL-Kustannuksen toimitusjohtaja, p. 050 587 8775, riikka.reunanen@kuntalehti.fi