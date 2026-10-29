Ruotsinkielinen kuntamedia Kommuntorget uudistuu: Tavoitteena entistä paremmat palvelut ruotsiksi
29.10.2026 09:28:21 EET | Suomen Kuntaliitto / Finlands Kommunförbund | Tiedote
Kuntalehteä ja Kommuntorget-lehteä julkaiseva KL-Kustannus Oy kehittää ruotsinkielistä uutistarjontaansa. Vuoden 2027 alusta Kuntalehden ja Kommuntorgetin toimitukset yhdistetään. Samalla ruotsinkielisten sisältöjen määrää lisätään digitaalisessa palvelussa kommuntorget.fi:ssä. Printtilehti jatkaa ilmestymistään nykyiseen tapaan.
– Haluamme kasvattaa Kommuntorget.fi:n digitaalisen sisällön määrää ja täten palvella entistä paremmin ja reaaliaikaisemmin ruotsinkielisiä yleisöjä. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä printtilehti täydentää ja taustoittaa verkkosivuston jatkuvaa uutisvirtaa, KL-Kustannuksen toimitusjohtaja Riikka Reunanen kuvaa muutosta.
KL-Kustannus on Kuntaliiton omistama yhtiö, jonka julkaisemat lehdet ovat journalistisesti riippumattomia uutismedioita. Kuntaliitto on tehnyt KL-Kustannuksen kanssa uuden palvelusopimuksen, joka mahdollistaa ruotsinkielisen kuntia koskevan uutissisällön lisäämisen.
– Yhteinen toimitus lisää yhteistyötä, mahdollistaa laadukkaiden sisältöjen hyödyntämisen molemmilla kielillä ja antaa paremmat edellytykset kehittää Kommuntorgetin ruotsinkielistä sisältöä, Kuntaliiton ruotsinkielisen toiminnan johtaja Ulf Stenman toteaa.
Toimitukset yhdistetään 1.1.2027 ja uuden, kaksikielisen toimituksen päätoimittajana aloittaa Kuntalehden nykyinen päätoimittaja Tiina Ojutkangas.
Lisätietoja:
Ulf Stenman, johtaja, ruotsinkieliset asiat, Kuntaliitto, p. 050 327 6574, ulf.stenman@kuntaliitto.fi
Riikka Reunanen, KL-Kustannuksen toimitusjohtaja, p. 050 587 8775, riikka.reunanen@kuntalehti.fi
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Yhteyshenkilöt
Hanna Kaukopuro-KlemettiViestintäpäällikköPuh:+358 50 597 4918hanna.kaukopuro-klemetti@kuntaliitto.fi
Kunnat luovat perustan asukkaiden hyvälle elämälle. Kuntaliitto tekee työtä, jotta kunnat onnistuvat tehtävässään. Suomen Kuntaliitto on kaikkien maamme kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä. Kuntaliitto.fi on kuntatiedon keskus internetissä.
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