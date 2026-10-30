RailStock Finland Oy hankkii 21 uutta Sm7-junaa vuonna 2031 alkavan sopimuskauden tarpeisiin

Vuoden 2031 alussa alkaa uusi ostoliikennesopimuskausi, johon on jo varauduttava, jotta saatavilla on tarvittava kalusto henkilöjunaliikenteen toteuttamiseen.

RailStock Finland Oy allekirjoitti tällä viikolla tilauksen 21 kappaleesta Sm7-sähkömoottorijunia, jotka tulevat palvelemaan ostoliikenteen tarpeita. Sveitsiläiseltä Stadlerilta ostetut junayksiköt tullaan toimittamaan siten, että matkustajaliikenne on mahdollista aloittaa vuoden 2031 alkuun mennessä.

Tilauksen junayksiköiden arvo on yhteensä noin 240 miljoonaa euroa. Tilatut junayksiköt ovat hankintasopimukseen kuuluvia optioita, joita on mahdollista tilata yhteensä 50 kappaletta. Ne tulevat jatkamaan jo tilattua 20 kappaleen sarjaa, jolla korvataan käytöstä poistuvat esteelliset Sm2-junat.

– Tavoitteemme on mahdollistaa kilpailuneutraali ja kestävä julkisesti tuettu henkilöjunaliikenne Suomessa tarjoamalla luotettavaa ja laadukasta kalustoa kaikkien toimijoiden käyttöön eri puolilla maata. Uudet kalustoinvestoinnit varmistavat edellytykset ylläpitää ja kehittää julkisesti tuettua henkilöjunaliikennettä myös tulevina vuosikymmeninä nykyistä liikennetarjonnan kokonaisuutta vastaavassa mittakaavassa, sanoo RailStock Finland Oy:n toimitusjohtaja Joakim Mette.

Sm7-junia nähdään raiteilla arviolta loppuvuodesta 2026

Sm7-sähkömoottorijunat ovat Stadlerin modulaarisen ja kevyen FLIRT-sarjan uusimpia tulokkaita, joita on myyty maailmanlaajuisesti yli 3 000 kappaletta. Muokattavuutensa ansiosta junat vastaavat monenlaisiin tarpeisiin ja matala lattia mahdollistaa esteettömyyden. Suomeen toimitettavat Sm7-junayksiköt ovat kukin noin 106 metriä pitkiä.

Suomen ensimmäisiä Sm7-sähkömoottorijunia on tavoitteena ottaa käyttöön valtion ostamassa junaliikenteessä pääkaupunkiseudulla loppuvuodesta 2026. 2030-luvulla Sm7-junilla tullaan liikennöimään myös Pohjois-Suomessa ja muussa Etelä-Suomen aluejunaliikenteessä.