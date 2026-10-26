Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus

Sorateitä on valmisteltu talveen Pohjalaismaakunnissa

29.10.2026 12:58:34 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Syksy on vilkasta aikaa sorateiden hoidossa. Ennen talven tuloa teillä tehdään erilaisia kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa, että tiet kestävät talven rasitukset mahdollisimman hyvin ja liikenne sujuu turvallisesti myös kevään kelirikkoaikaan.

Sorainen tie peltomaiseman keskellä, märkä ja mutainen pinta, horisontissa metsää ja pilvinen taivas iltahämärässä.
Sorateitä on valmisteltu talveen Pohjalaismaakunnissa. Suotuisa syksy on helpottanut kunnossapitoa ja lähtökohdat talveen ovat hyvät. Kuva elinvoimakeskus

Syksyn hoitotyöt tähtäävät talven yli kestävään tiehen

- Tämän syksyn sääolosuhteet ovat olleet sorateiden kannalta suotuisat, eikä merkittäviä ongelmia ole ilmennyt. Tällä hetkellä myöskään syksyn kelirikon uhkaa ei ole nähtävissä, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti, sillä sääolosuhteet voivat muuttua nopeasti, sanoo tienpidon asiantuntija Päivi Kuismin.

Sorateiden kunto vaihtelee vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan. Syksyllä teitä valmistellaan tulevaan talveen muun muassa tasaamalla pintaa, parantamalla kuivatusolosuhteita sekä täydentämällä kulutuskerrosta tarvittaessa. Sateisena syksynä voi esiintyä myös pintakelirikkoa.

Hyvä kuivatus on soratien toimivuuden kannalta ratkaisevaa. Jos vesi jää tien rakenteisiin, tie pehmenee ja vaurioituu herkemmin. Toimivat laskuojat ovat tärkeä osa sekä peltojen kuivatusjärjestelmää, että tien kunnossapitoa. Maanteiden varsilla olevien peltojen omistajat voivat tarvittaessa perata laskuojia, jotta veden kulku säilyy esteettömänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita maantien sivu- tai muiden tiealueen ojien omatoimista perkaamista. Pienillä kunnossapitotoimilla voidaan ehkäistä suurempia ongelmia ja kustannuksia. 

Kaikkia sorateitä ei käydä läpi samalla tavalla

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on noin 2600 kilometriä sorateitä. Hoitotoimet kohdistetaan tien kunnon, liikennemäärien ja hoitoluokan perusteella sinne, missä tarve on suurin.

Kaikilla sorateillä tehdään säännöllistä kunnossapitoa, mutta laajemmat korjaustoimet kohdennetaan niille tieosuuksille, joissa havaitaan eniten kulumista, kuivatusongelmia tai muita vaurioita.

Tienkäyttäjälle syksyn työt voivat näkyä väliaikaisina haittoina

Syksyn aikana tienkäyttäjät voivat kohdata työmaakoneita, tuoretta murskepintaa tai höylättyjä tieosuuksia. Hoitotoimet voivat hetkellisesti lisätä pölyä, irtosoraa tai epätasaisuutta, mutta niiden tarkoituksena on parantaa tien kestävyyttä talvikaudella.

Autoilijoiden kannattaa sovittaa nopeus olosuhteisiin etenkin tuoreiden kunnossapitotöiden jälkeen. 

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Lisätiedot

Maanteiden hoidosta voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalvelun kautta.
https://www.palautevayla.fi/
0295 020 600 asiakaspalvelu arkisin klo 9–15

Liikennettä vaarantavista ongelmista voi ilmoittaa Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle, numeroon 0200 2100 (24/7).

Kuvat

Sorainen tie peltomaiseman keskellä, märkä ja mutainen pinta, horisontissa metsää ja pilvinen taivas iltahämärässä.
Sorateitä on valmisteltu talveen Pohjalaismaakunnissa. Suotuisa syksy on helpottanut kunnossapitoa ja lähtökohdat talveen ovat hyvät. Kuva elinvoimakeskus
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Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.

Logo: Elinvoimakeskus, Livskraftscentralen.

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