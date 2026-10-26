Sorateitä on valmisteltu talveen Pohjalaismaakunnissa
29.10.2026 12:58:34 EET | Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus | Tiedote
Syksy on vilkasta aikaa sorateiden hoidossa. Ennen talven tuloa teillä tehdään erilaisia kunnossapitotöitä, joiden tavoitteena on varmistaa, että tiet kestävät talven rasitukset mahdollisimman hyvin ja liikenne sujuu turvallisesti myös kevään kelirikkoaikaan.
Syksyn hoitotyöt tähtäävät talven yli kestävään tiehen
- Tämän syksyn sääolosuhteet ovat olleet sorateiden kannalta suotuisat, eikä merkittäviä ongelmia ole ilmennyt. Tällä hetkellä myöskään syksyn kelirikon uhkaa ei ole nähtävissä, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti, sillä sääolosuhteet voivat muuttua nopeasti, sanoo tienpidon asiantuntija Päivi Kuismin.
Sorateiden kunto vaihtelee vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan. Syksyllä teitä valmistellaan tulevaan talveen muun muassa tasaamalla pintaa, parantamalla kuivatusolosuhteita sekä täydentämällä kulutuskerrosta tarvittaessa. Sateisena syksynä voi esiintyä myös pintakelirikkoa.
Hyvä kuivatus on soratien toimivuuden kannalta ratkaisevaa. Jos vesi jää tien rakenteisiin, tie pehmenee ja vaurioituu herkemmin. Toimivat laskuojat ovat tärkeä osa sekä peltojen kuivatusjärjestelmää, että tien kunnossapitoa. Maanteiden varsilla olevien peltojen omistajat voivat tarvittaessa perata laskuojia, jotta veden kulku säilyy esteettömänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita maantien sivu- tai muiden tiealueen ojien omatoimista perkaamista. Pienillä kunnossapitotoimilla voidaan ehkäistä suurempia ongelmia ja kustannuksia.
Kaikkia sorateitä ei käydä läpi samalla tavalla
Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on noin 2600 kilometriä sorateitä. Hoitotoimet kohdistetaan tien kunnon, liikennemäärien ja hoitoluokan perusteella sinne, missä tarve on suurin.
Kaikilla sorateillä tehdään säännöllistä kunnossapitoa, mutta laajemmat korjaustoimet kohdennetaan niille tieosuuksille, joissa havaitaan eniten kulumista, kuivatusongelmia tai muita vaurioita.
Tienkäyttäjälle syksyn työt voivat näkyä väliaikaisina haittoina
Syksyn aikana tienkäyttäjät voivat kohdata työmaakoneita, tuoretta murskepintaa tai höylättyjä tieosuuksia. Hoitotoimet voivat hetkellisesti lisätä pölyä, irtosoraa tai epätasaisuutta, mutta niiden tarkoituksena on parantaa tien kestävyyttä talvikaudella.
Autoilijoiden kannattaa sovittaa nopeus olosuhteisiin etenkin tuoreiden kunnossapitotöiden jälkeen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot
Maanteiden hoidosta voi antaa palautetta Liikenteen asiakaspalvelun kautta.
https://www.palautevayla.fi/
0295 020 600 asiakaspalvelu arkisin klo 9–15
Liikennettä vaarantavista ongelmista voi ilmoittaa Tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle, numeroon 0200 2100 (24/7).
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus hoitaa Etelä-Pohjanmaalla elinkeinoihin, työllisyyteen, maaseutuun ja maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä. Ympäristötehtäviä sekä maanteiden pidon tehtäviä eli tienpidon hankkeiden ja kunnossapidon suunnittelua hoidamme Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskus
Miljörelaterade understöd att söka hos livskraftscentralerna26.10.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Livskraftscentralerna öppnar den 26 oktober 2026 flera ansökningar om understöd för den byggda miljön och naturmiljön. Det finns bland annat understöd att söka för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården och förebyggande av skador som orsakas av fridlysta djur. Ansökningstiderna går ut 9.12.2026.
Ympäristöön liittyviä avustushakuja auki elinvoimakeskuksissa26.10.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Elinvoimakeskuksissa avautuu 26.10.2026 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Hakuajat päättyvät 9.12.2026.
Etelä-Pohjanmaalla syyskuun lopussa 7134 työtöntä työnhakijaa20.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Työttömien työnhakijoiden määrä nousi Etelä-Pohjanmaalla vuoden takaisesta vertailuajankohdasta 292 henkilöllä eli 4,3 prosentilla. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaisesta 5,2 prosentilla. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisestä kuukaudesta 41 henkilöllä.
13 sökande till överdirektör för Södra Österbottens livskraftscentral15.10.2026 14:45:00 EEST | Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet söker en överdirektör till livskraftscentralen i Södra Österbotten för en tidsbunden period på fem år från och med den 1 februari 2027.
Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskuksen ylijohtajaksi 13 hakijaa15.10.2026 14:45:00 EEST | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee Etelä-Pohjanmaan elinvoimakeskukselle ylijohtajaa. Ylijohtajan virka täytetään 1.2.2027 lukien viiden vuoden määräajaksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme