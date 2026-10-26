Sorateitä on valmisteltu talveen Pohjalaismaakunnissa

Syksyn hoitotyöt tähtäävät talven yli kestävään tiehen

- Tämän syksyn sääolosuhteet ovat olleet sorateiden kannalta suotuisat, eikä merkittäviä ongelmia ole ilmennyt. Tällä hetkellä myöskään syksyn kelirikon uhkaa ei ole nähtävissä, mutta tilannetta seurataan jatkuvasti, sillä sääolosuhteet voivat muuttua nopeasti, sanoo tienpidon asiantuntija Päivi Kuismin.

Sorateiden kunto vaihtelee vuodenajan ja sääolosuhteiden mukaan. Syksyllä teitä valmistellaan tulevaan talveen muun muassa tasaamalla pintaa, parantamalla kuivatusolosuhteita sekä täydentämällä kulutuskerrosta tarvittaessa. Sateisena syksynä voi esiintyä myös pintakelirikkoa.

Hyvä kuivatus on soratien toimivuuden kannalta ratkaisevaa. Jos vesi jää tien rakenteisiin, tie pehmenee ja vaurioituu herkemmin. Toimivat laskuojat ovat tärkeä osa sekä peltojen kuivatusjärjestelmää, että tien kunnossapitoa. Maanteiden varsilla olevien peltojen omistajat voivat tarvittaessa perata laskuojia, jotta veden kulku säilyy esteettömänä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita maantien sivu- tai muiden tiealueen ojien omatoimista perkaamista. Pienillä kunnossapitotoimilla voidaan ehkäistä suurempia ongelmia ja kustannuksia.

Kaikkia sorateitä ei käydä läpi samalla tavalla

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on noin 2600 kilometriä sorateitä. Hoitotoimet kohdistetaan tien kunnon, liikennemäärien ja hoitoluokan perusteella sinne, missä tarve on suurin.

Kaikilla sorateillä tehdään säännöllistä kunnossapitoa, mutta laajemmat korjaustoimet kohdennetaan niille tieosuuksille, joissa havaitaan eniten kulumista, kuivatusongelmia tai muita vaurioita.

Tienkäyttäjälle syksyn työt voivat näkyä väliaikaisina haittoina

Syksyn aikana tienkäyttäjät voivat kohdata työmaakoneita, tuoretta murskepintaa tai höylättyjä tieosuuksia. Hoitotoimet voivat hetkellisesti lisätä pölyä, irtosoraa tai epätasaisuutta, mutta niiden tarkoituksena on parantaa tien kestävyyttä talvikaudella.

Autoilijoiden kannattaa sovittaa nopeus olosuhteisiin etenkin tuoreiden kunnossapitotöiden jälkeen.