Säteilyturvakeskus muistuttaa röntgentutkimusten optimoinnin ja seurannan tärkeydestä

Säteilyturvakeskus valvoo säteilytoiminnan turvallisuutta lääketieteessä. Vastuu turvallisuudesta on toiminnan harjoittajilla. Esimerkiksi röntgentutkimukset on tehtävä siten, että saadaan tarvittava diagnostinen tieto mahdollisimman pienellä säteilyaltistuksella. Tätä varten röntgenlaitteet optimoidaan huolellisesti.

Säteilyturvakeskuksen tietoon tulleiden optimoinnin epäonnistumisien taustalla on ollut laitehuollon tai ohjelmistopäivityksen jälkeen tahattomasti muuttuneita asetuksia. Virheellisillä asetuksilla tutkimuksia on joissakin tapauksissa tehty pitkän aikaa ennen ongelman havaitsemista.

Toimistopäällikkö Petra Tenkanen-Rautakoski Säteilyturvakeskuksesta korostaakin tässä asiassa laitevalmistajien, laitetoimittajien, laitehuoltajien ja sairaalan väen yhteistyön ja keskinäisen viestinnän merkitystä. Pelkkään automaatioon ei pidä luottaa. Kuvausparametreja ja eri tutkimusten annostasoja on seurattava aktiivisesti. Toiminnan varmistamisessa kannattaa hyödyntää useita erilaisia menetelmiä ja tarkistuksia, Tenkanen-Rautakoski sanoo.

Säteilyturvakeskus kerää ja jakaa tietoa säteilyturvallisuuspoikkeamista

Säteilyn käytössä tapahtuvia virheitä ja erehdyksiä kutsutaan lainsäädännössä säteilyturvallisuuspoikkeamiksi. Ne ovat tilanteita, joissa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua. Toiminnan harjoittajien on ilmoitettava poikkeamista Säteilyturvakeskukselle.

Keräämällä ja jakamalla tietoa säteilyturvallisuuspoikkeamista Säteilyturvakeskus auttaa säteilyn käyttäjiä oppimaan tapahtuneista virheistä ja erehdyksistä sekä ehkäisemään vastaavia poikkeamia tulevaisuudessa.

Petra Tenkanen-Rautakoski sanoo, että toiminnan harjoittajat ilmoittavat havaitsemistaan poikkeamista Säteilyturvakeskukselle varsin tunnollisesti. Se, että organisaatioissa poikkeamat havaitaan ja havainnot käsitellään sekä niistä ilmoitetaan, on hänen mukaansa osoitus organisaatioiden hyvästä turvallisuuskulttuurista.

Vakavista poikkeamista on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle viipymättä puhelimitse. Muista merkittävistä säteilyturvallisuuspoikkeamista toiminnanharjoittajat lähettävät kirjallisen selvityksen kahden viikon kuluttua. Vähäisemmätkin poikkeamat tilastoidaan ja ilmoitetaan Säteilyturvakeskukselle vuosiyhteenvetona, koska toistuessaan nekin saattavat paljastaa toimintamalleja, joita pitäisi kehittää.