Säteilyturvakeskus muistuttaa röntgentutkimusten optimoinnin ja seurannan tärkeydestä
29.10.2026 10:40:31 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Viime aikoina Säteilyturvakeskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa useita terveydenhuollon potilaita on altistunut röntgentutkimuksessa tarpeettoman suurille säteilyannoksille. Yksittäisten potilaiden ylimääräinen altistus on ollut pieni eikä ole vaarantanut terveyttä. Turha säteilyaltistus on kuitenkin aina tarpeeton lisäriski.
Säteilyturvakeskus valvoo säteilytoiminnan turvallisuutta lääketieteessä. Vastuu turvallisuudesta on toiminnan harjoittajilla. Esimerkiksi röntgentutkimukset on tehtävä siten, että saadaan tarvittava diagnostinen tieto mahdollisimman pienellä säteilyaltistuksella. Tätä varten röntgenlaitteet optimoidaan huolellisesti.
Säteilyturvakeskuksen tietoon tulleiden optimoinnin epäonnistumisien taustalla on ollut laitehuollon tai ohjelmistopäivityksen jälkeen tahattomasti muuttuneita asetuksia. Virheellisillä asetuksilla tutkimuksia on joissakin tapauksissa tehty pitkän aikaa ennen ongelman havaitsemista.
Toimistopäällikkö Petra Tenkanen-Rautakoski Säteilyturvakeskuksesta korostaakin tässä asiassa laitevalmistajien, laitetoimittajien, laitehuoltajien ja sairaalan väen yhteistyön ja keskinäisen viestinnän merkitystä. Pelkkään automaatioon ei pidä luottaa. Kuvausparametreja ja eri tutkimusten annostasoja on seurattava aktiivisesti. Toiminnan varmistamisessa kannattaa hyödyntää useita erilaisia menetelmiä ja tarkistuksia, Tenkanen-Rautakoski sanoo.
Säteilyturvakeskus kerää ja jakaa tietoa säteilyturvallisuuspoikkeamista
Säteilyn käytössä tapahtuvia virheitä ja erehdyksiä kutsutaan lainsäädännössä säteilyturvallisuuspoikkeamiksi. Ne ovat tilanteita, joissa säteilyturvallisuus vaarantuu tai voisi vaarantua. Toiminnan harjoittajien on ilmoitettava poikkeamista Säteilyturvakeskukselle.
Keräämällä ja jakamalla tietoa säteilyturvallisuuspoikkeamista Säteilyturvakeskus auttaa säteilyn käyttäjiä oppimaan tapahtuneista virheistä ja erehdyksistä sekä ehkäisemään vastaavia poikkeamia tulevaisuudessa.
Petra Tenkanen-Rautakoski sanoo, että toiminnan harjoittajat ilmoittavat havaitsemistaan poikkeamista Säteilyturvakeskukselle varsin tunnollisesti. Se, että organisaatioissa poikkeamat havaitaan ja havainnot käsitellään sekä niistä ilmoitetaan, on hänen mukaansa osoitus organisaatioiden hyvästä turvallisuuskulttuurista.
Vakavista poikkeamista on ilmoitettava Säteilyturvakeskukselle viipymättä puhelimitse. Muista merkittävistä säteilyturvallisuuspoikkeamista toiminnanharjoittajat lähettävät kirjallisen selvityksen kahden viikon kuluttua. Vähäisemmätkin poikkeamat tilastoidaan ja ilmoitetaan Säteilyturvakeskukselle vuosiyhteenvetona, koska toistuessaan nekin saattavat paljastaa toimintamalleja, joita pitäisi kehittää.
Sädeturvapäivät Tampereella 29.- 31.10
Lääketieteessä säteilyä käyttävät kokoontuvat Tampereelle jakamaan tietoa ja oppimaan toisiltaan. Sädeturvapäivät ovat lääketieteellisen säteilyn käyttäjien tärkein valtakunnallinen neuvottelu- ja täydennyskoulutustapahtuma, jonka järjestäjänä toimivat Suomen Radiologiyhdistys (SRY) ja Säteilyturvakeskus (STUK) yhteistyössä Sairaalafyysikot ry:n ja Suomen Röntgenhoitajat ry:n kanssa. Sädeturvapäivillä käsitellään moniammatillisesti säteilyn käyttöön liittyviä ajankohtaisia asioita ja muodostetaan yhteinen tapa viedä ne käytäntöön.
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Lyhyesti STUKista
Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Tehtävämme on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Vårt uppdrag är att skydda människorna, samhället, miljön och de framtida generationerna för strålningens skadliga konsekvenser.
Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) supervises radiation and nuclear safety in Finland. Our mission is to protect people, society, the environment and future generations from the detrimental effects of radiation.
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