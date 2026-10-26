Akava esittää osaamisvähennystä työntekijöiden omaehtoisen osaamisen kehittämisen tueksi
29.10.2026 11:00:03 EET | Akava ry | Tiedote
Akava ehdottaa osaamisvähennystä, joka tukisi työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista muun muassa tekoälyn käytössä. Akava Works -työolotutkimus kertoo, että suurin osa vastanneista akavalaisista on kehittänyt tekoälyosaamistaan itsenäisesti.
Tekoälyn laajeneva käyttö korostaa osaamisen kehittämisen tarvetta
– Työolotutkimukseemme vastanneista 65 prosenttia on kehittänyt osaamistaan tekoälyn käytössä itsenäisesti edellisten 12 kuukauden aikana. Valtaosa vastanneista katsoi tarvitsevansa lisää tekoälyosaamista. Iso osa vastaajista katsoi kuitenkin, ettei ole voinut käyttää riittävästi aikaa osaamisen kehittämiseen. Työnantajalähtöinen koulutus on varsin vähäistä, ja suhteellisen harva (22 prosenttia vastanneista) oli saanut työnantajan järjestämää tekoälykoulutusta, kertoo Akavan erityisasiantuntija Arttu Piri.
Henkilöstön osallistumista tekoälyn hyödyntämisen suunnitteluun pitää parantaa
Yli puolet vastanneista kertoi, että heidän organisaationsa suunnittelee aktiivisesti tapoja hyödyntää tekoälyä toiminnassa. Kuitenkin 56 prosenttia niissä työskentelevistä kertoi, etteivät he osallistuneet tekoälyn käytön suunnitteluun ja kehittämiseen. Vain 13 prosenttia vastanneista ilmoitti olevansa mukana varsinaisessa kehittämistyössä.
Osaamisvähennys uudeksi kannusteeksi omaehtoiseen kouluttautumiseen
– Työntekijöiltä odotetaan yhä vahvempaa tekoälyosaamista, mutta meillä ei ole riittäviä kannusteita osaamisen kehittämiseen. Kuten työolotutkimuksemme osoitti, kouluttautuminen näyttää usein jäävän pitkälti työntekijän vastuulle, ja monet panostavat siihen myös keinona parantaa tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksiaan. On tärkeää, että asiantuntijaorganisaatioissa henkilöstö voi osallistua laajasti keskusteluun tekoälyn käytöstä ja sen suunnitteluun, sanoo Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
– Ehdotamme osaamisvähennyksen käyttöönottoa, jossa työntekijä voisi vähentää ansiotuloverotuksessa itse maksamansa koulutuksen kustannukset. Tämä vähennysoikeus ei rajoittuisi työntekijän nykyisen työtehtävän vaatimuksiin, kuten nykyisin. Osaamisen kehittämisen tarve koskee myös esihenkilöitä, joilla pitää olla riittävä osaaminen ja tieto tekoälyjärjestelmien ja algoritmijohtamisen käytöstä päätöksenteossa, Löfgren jatkaa.
– Tekoälyjärjestelmien ja algoritmijohtamisen käyttöönotto ja niiden vaikutukset työntekijöihin sekä osaamistarpeet pitää käsitellä yhteistoiminnassa työntekijöiden ja henkilöstöedustajien kanssa. Tekoälyn laajeneva käyttö työelämässä edellyttää muutoksia lainsäädäntöön esimerkiksi algoritmijohtamisen ja automaattisen päätöksenteon sekä työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeusturvan ja tietosuojan kannalta, Löfgren toteaa.
Akava järjestää torstaina 29.10.2026 12.00–13.30 tekoälyseminaarin Kenen älyllä Eurooppa kasvaa? Osaajat, omavaraisuus ja kilpailukyky tekoälyn aikakaudella. Voit seurata sitä verkkolähetyksenä osoitteessa https://enchant.fi/akava-ry/29102026
Tietoa Akava Works -työolotutkimuksesta
Akava Works -työolotutkimukseen osallistui 31 Akavan jäsenliittoa. Aineistonkeruu tehtiin Webropol-kyselynä, jonka liitot toimittivat keväällä 2026 jäsenilleen. Kyselyyn saatiin yhteensä noin 4 000 vastausta.
Tutustu työolotutkimuksen tuloksiin https://akavaworks.fi/kysely/tyoolotutkimus-2026/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arttu Pirierityisasiantija, työelämän tutkimus ja tiedontuotantoPuh:+358503002242arttu.piri@akava.fi
Maria LöfgrenpuheenjohtajaPuh:+358405682798maria.lofgren@akava.fi
Akava ry
Akava on korkeakoulutettujen ja korkeakouluopiskelijoiden palkansaajakeskusjärjestö. Edustamme 35 jäsenliittoa, joissa on yli 600 000 jäsentä. Tavoitteenamme on hyvä ja tuottava työelämä, joka perustuu korkeaan osaamiseen. Sen avulla voimme saavuttaa vahvan työllisyyden ja luoda vastuullista talouskasvua.
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