Työttömyyskassojen keskimääräinen jäsenmaksu laskee ensi vuonna
30.10.2026 08:00:00 EET | Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö | Tiedote
Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassojen jäsenmaksut vuodelle 2027. Keskimääräinen palkansaajan jäsenmaksu 3 000 euron kuukausipalkalla laskee ensi vuonna 82 eurosta 79 euroon vuodessa.
Suomessa on ensi vuonna yhdeksän työttömyyskassaa palkansaajille ja yksi yrittäjille. Viisi kassaa säilyttää jäsenmaksunsa ennallaan, kolme laskee sitä ja kaksi nostaa maksua vuodelle 2027. Lisäksi kaksi työttömyyskassaa fuusioituu vuodenvaihteessa toiseen kassaan. Myös näiden kassojen jäsenten jäsenmaksu laskee fuusion yhteydessä. Muutosten seurauksena palkansaajakassojen keskimääräinen jäsenmaksu 3 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalla laskee 82 eurosta 79 euroon vuodessa.
Pidemmällä aikavälillä työttömyyskassojen jäsenmaksut ovat alhaisella tasolla. Palkansaajien työttömyyskassojen jäsenmaksut ovat laskeneet 45 prosenttia viimeisen 10 vuoden aikana. Vuonna 2017 työttömyyskassan jäsenyys maksoi 3 000 euron kuukausipalkalla keskimäärin 144 euroa vuodessa.
Palkansaajakassojen lisäksi Suomessa on yksi työttömyyskassa yrittäjille. Yrittäjien työttömyyskassa on palkansaajakassoja kalliimpi, sillä yrittäjäkassojen jäsenmaksuilla rahoitetaan ansiopäivärahan tuloihin perustuva osa kokonaisuudessaan. Ensi vuonna yrittäjäkassan jäsenmaksu laskee lähes viidenneksellä.
Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja. Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.
|Työttömyyskassa
|Jäsenmaksu 2027
|Muutos
|Jäsenmaksu 2026
|Aaria Työttömyyskassa *
|60 € / vuosi
|-17 %
|72 € / vuosi
|Avoin työttömyyskassa A-kassa
|96 € / vuosi
|0 %
|96 € / vuosi
|Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa
|0,4 %
|0 %
|0,4 %
|Korkeasti koulutettujen työttömyyskassa KOKO
|72 € / vuosi
|4 %
|69 € / vuosi
|Lakimiesten ja lääkärien työttömyyskassa
|63 € / vuosi
|17 %
|54 € / vuosi
|Työttömyyskassa Ote
|63 € / vuosi
|0 %
|63 € / vuosi
|Palvelualojen työttömyyskassa
|84 € / vuosi
|0 %
|84 € / vuosi
|Sote työttömyyskassa **
|42 € / vuosi
|0 %
|42 € / vuosi
|YTK
|89 € / vuosi
|-13 %
|102 € / vuosi
|Yrittäjän työttömyyskassa
|1,4 %
|-18 %
|1,7 %
* Työttömyyskassa Pro fuusioituu vuoden 2027 alussa Aaria Työttömyyskassaan. Taulukossa on huomioitu jäsenmaksumuutos suhteessa Aaria Työttömyyskassan jäsenmaksuun. Työttömyyskassa Pron jäsenten jäsenmaksu laskee ensi vuonna 33 %.
** Super työttömyyskassa fuusioituu vuoden 2027 alussa Terveydenhuoltoalan työttömyyskassaan. Uuden työttömyyskassan nimi on Sote työttömyyskassa. Taulukossa on huomioitu jäsenmaksumuutos suhteessa Terveydenhuoltoalan työttömyyskassan jäsenmaksuun. Super työttömyyskassan jäsenten jäsenmaksu laskee ensi vuonna 50 %.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Aki VillmanToiminnanjohtajaPuh:0503567990aki.villman@tyj.fi
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TYJ edustaa työttömyyskassoja
Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö TYJ on työttömyyskassojen yhteistoimintaelin. Kaikki Suomessa toimivat työttömyyskassat ovat jäseninä TYJ:ssä. Kassoissa on jäseninä noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.
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