Työttömyyskassojen keskimääräinen jäsenmaksu laskee ensi vuonna

Opinnoille ja yritystoiminnalle työttömyyden aikana tulisi luoda selkeät säännöt 17.4.2026 07:30:00 EEST | Tiedote

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö esittää, että työttömyysturvaa koskevaa lainsäädäntöä selkeytettäisiin opintojen ja yritystoiminnan osalta. Erityisen tärkeää on, että viranomaisen tulkinta opintojen tai yritystoiminnan vaikutuksesta työttömyysturvaan ei voisi muuttua takautuvasti, jos henkilö on toimittanut tilanteestaan oikeat tiedot.