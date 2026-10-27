Suurin osa Helsingin seudun asukkaista pitää joukkoliikennettä sujuvana

Seutubarometrin perusteella joukkoliikenteellä on erittäin keskeinen rooli liikkumisessa Helsingin seudulla. Seudun asukkaista 57 prosenttia käyttää joukkoliikennettä vähintään kerran viikossa, ja 44 prosenttia useita kertoja viikossa. Vain 6 prosenttia ei käytä koskaan joukkoliikennettä.

Joukkoliikenteen merkitys korostuu kysymyksessä siitä, mihin liikkumismuotoihin asukkaiden mielestä pitäisi panostaa. Yli puolet asukkaista (55 %) toivoo asuinkuntansa panostavan joukkoliikenteeseen nykyistä enemmän.

Lisäpanostuksia henkilöautoliikenteeseen toivoo kuitenkin vain 20 prosenttia vastaajista, ja 20 prosenttia myös toivoo siihen nykyistä vähemmän panostuksia. Lisäpanostuksia kävelyyn toivoo 40 prosenttia ja pyöräilyyn 39 prosenttia.

Myös autottomien talouksien osuus on kasvanut verrattuna vuoden 2021 barometriin. Yhden auton kotitalouksien osuus on pysynyt ennallaan ja kahden auton talouksien laskenut. Autottomien kotitalouksien osuus on kasvanut kaikilla alueilla ja etenkin 18–44-vuotiaiden keskuudessa.

Moottoriajoneuvoilla on kuitenkin edelleen suuri rooli Helsingin seudun liikkumisessa etenkin Helsingin ulkopuolella ja 45–64-vuotiaiden ikäryhmässä. Seudun asukkaista 54 prosenttia kulkee autolla, moottoripyörällä tai mopolla useita kertoja viikossa ja 65 prosenttia vähintään kerran viikossa. Toisaalta 18 prosenttia vastaajista ei kulje omalla moottoriajoneuvolla lainkaan.

Kävelyn suosio kasvussa vuoteen 2021 verrattuna

Aikaisempaa useampi seudun asukas on valmis kävelemään pidemmän matkan, jos kävely-ympäristö on miellyttävä. Tänä vuonna osuus oli 86 prosenttia, kun vielä vuonna 2021 se oli 81 prosenttia.

Suurin osa vastaajista (62 prosenttia) on myös sitä mieltä, että keskusta-alueita pitäisi suunnitella enemmän jalankulun näkökulmasta.

Seutubarometri selvittää asukkaiden näkemyksiä liikkumisesta ja asumisesta

Seutubarometri on HSL:n ja Helsingin seudun kuntien toteuttama kyselytutkimus, joka selvittää 15 vuotta täyttäneiden Helsingin seudun asukkaiden ja kuntapäättäjien mielipiteitä ja näkemyksiä maankäytöstä, asumisesta ja liikkumisesta seudulla. tuloksia hyödynnetään sekä MAL 2027 - suunnitelman että Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa.

Tutkimukseen kutsuttiin satunnaisotannalla 16 200 Helsingin seudun 15 kunnassa asuvaa 15 vuotta täyttänyttä asukasta. Tiedonkeruu toteutettiin huhti–toukokuussa 2026.

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