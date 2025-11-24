Kuntoutusalan asiantuntijoille tarvitaan julkisrahoitteista erikoistumiskoulutusta
29.10.2026 11:50:35 EET | Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry | Tiedote
Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut sairaanhoitajien kliinisen erikoistumiskoulutuksen pilotteja. Vastaava panostus tarvitaan myös kuntoutusalalle, jossa erikoisosaamisen vahvistaminen on keskeistä väestön kasvavaan palvelutarpeeseen vastaamiseksi.
Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt vuosina 2025 ja 2026 yhteensä 800 000 euroa neljään sairaanhoitajien kliinisen erikoistumiskoulutuksen pilotointiin. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja niiden tavoitteena on vastata hoitotyössä tunnistettuihin osaamistarpeisiin.
Myös julkisessa terveydenhuollossa työskenteleville kuntoutusalan ammattilaisille tarvitaan vastaava mahdollisuus syventää kliinistä osaamistaan julkisen rahoituksen avulla. Sairaanhoitajien koulutuspilotit tarjoavat mallin, jonka pohjalta kuntoutusalan erikoistumiskoulutusta voidaan suunnitella ja kehittää.
Toimintakykyiset ikääntyvät tarvitsevat vähemmän sote-palveluita
Kuntoutuksen potentiaali terveydenhuollon vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden parantamisessa on huomattava. Oikea-aikainen ja näyttöön perustuva kuntoutus ehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä, tukee työ- ja toimintakykyä sekä vähentää raskaampien ja kustannuksiltaan kalliimpien terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tarvetta.
Tulevaisuudessa etenkin väestön ikääntyminen lisää merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarvetta ja asettaa palvelujärjestelmän kasvavan paineen alle. Samanaikaisesti henkilöstön saatavuuteen ja julkisen talouden kestävyyteen liittyvät haasteet edellyttävät uusia, vaikuttavampia tapoja järjestää palveluita.
Ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja sen heikkenemisen ennaltaehkäisy voivat vähentää avuntarvetta, ehkäistä hoitoisuuden kasvua sekä siirtää ympärivuorokautisen hoivan tarvetta myöhemmäksi.
Näin kuntoutus toimii myös keskeisenä keinona hallita kasvavaa palvelutarvetta, henkilöstöresurssien riittävyyttä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.
Vaikuttavat kuntoutuspalvelut syntyvät erikoisosaamisesta
Väestön tarpeisiin vastaamiseksi kuntoutuksen kliinistä erikoisosaamista tarvitaan kuitenkin lisää, ja tätä on mahdollista kehittää erikoistumiskoulutusten avulla.
Erikoistumiskoulutuksilla saavutettava osaaminen mahdollistaa kuntoutuspalveluiden tarjoamisen tilanteissa, joissa asiakkaan tilanteen ratkaiseminen vaatii näyttöön perustuvaa syväosaamista tietyltä alueelta, kuten ikääntyneiden kuntoutuksesta.
Erikoistumiskoulutuksen kehittäminen ei kuitenkaan voi jäädä yksittäisten ammattilaisten tai työnantajien vastuulle. Kuntoutusalan kliinisen erikoisosaamisen vahvistaminen edellyttää myös valtakunnallista panostusta koulutuksen saatavuuteen ja rahoitukseen.
Kuntoutusalan erikoistumiskoulutus tarvitsee julkista rahoitusta
Sairaanhoitajien kliinisen erikoistumiskoulutuksen rahoitus osoittaa, että terveydenhuollon ammattilaisten erikoisosaamista voidaan vahvistaa valtakunnallisesti julkisen rahoituksen avulla. Samaa periaatetta on perusteltua soveltaa myös kuntoutusalaan.
Kuntoutusalan erikoistumiskoulutuksiin panostaminen vahvistaa palvelujärjestelmän kykyä vastata väestön ikääntymisen ja kasvavan palvelutarpeen aiheuttamiin haasteisiin.
Koska kyseessä on paljon hoitajia pienempi ammattiryhmä, investointi olisi kokonaiskustannuksiltaan maltillinen mutta vaikutuksiltaan merkittävä.
Sanna Säteri, erityisasiantuntija
Suomen Fysioterapeutit ry
p. 0400 166 506
sanna.sateri@suomenfysioterapeutit.fi
Eva Paakkanen, kehittämisasiantuntija
Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
p. 040 197 1482
eva.paakkanen@toimintaterapeuttiliitto.fi
Yhteyshenkilöt
Sanna SäteriSuomen Fysioterapeutit ryPuh:0400 166 506sanna.sateri@suomenfysioterapeutit.fi
Suomen Fysioterapeutit - Finland Fysioterapeuter ry on fysioterapeuttien ja fysioterapeuttiopiskelijoiden akavalainen ammattiliitto.
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