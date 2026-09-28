Tanskan eläinsuojeluministeri ajaa nopeakasvuisten turbokanojen kieltoa
29.10.2026 12:02:29 EET | Project 1882 | Tiedote
Tanskan luonto- ja eläinsuojeluministeri Christian Rabjerg Madsen on ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin turbokanojen kansallisen kiellon puolesta. Tämä tarkoittaa, että koko Tanskan hallitus yhdessä konservatiivi- ja liberaalioppositiopuolueiden kanssa tukee nyt kieltoa.
Ilmoitusta edeltävät useiden tanskalaisten puolueiden viimeaikaiset kannanotot, joissa ne ovat vaatineet luopumista turbokanoista eli äärimmäisen nopeakasvuisisiksi jalostetuista broilerihybrideistä. Puolueet haluavat myös estää turbokanoista peräisin olevan broilerinlihan tuonnin. Viimeisimpänä tukensa turbokanojen valtakunnalliselle kiellolle on ilmaissut keskustapuolue Moderaterne.
Project 1882 pitää luonto- ja eläinsuojeluministerin lausuntoa historiallisena läpimurtona.
”Se, että Tanskan eläinsuojeluministeri puhuu nyt selvästi turbokanojen kiellon puolesta ja että hänellä on tähän laaja poliittinen tuki, on historiallista. Se osoittaa, että poliittinen tahto äärijalostuksen lopettamiselle on vahva, ja että yhä useammat puolueet tunnustavat nykyisen järjestelmän aiheuttavan kestämätöntä kärsimystä miljoonille kanoille.”
– Benny Andersson, Project 1882:n toiminnanjohtaja
Broilerit maksavat hinnan
Lähes kaikki Suomessakin kasvatettavat broilerit ovat näitä turbokanoja eli nopeakasvuisia Ross 308 -hybridejä. Jalostuksesta johtuvat seuraamukset ovat vakavia: useat linnut kärsivät kivuliaista jalkavaivoista sekä sydän- ja verisuonisairauksista. Myös lintujen liikkuminen vaikeutuu merkittävästi niiden kasvaessa täyteen kokoonsa.
Viime vuosina useat Euroopan maat sekä yhä useammat suuret elintarvikealan yritykset ovat ryhtyneet toimiin vähentääkseen turbokanojen käyttöä.
Suomessa on aika ryhtyä toimiin
Aiemmin tänä vuonna Norjan broileriteollisuus ilmoitti luopuvansa kokonaan turbokanojen kasvatuksesta. Myös Ruotsissa turbokanojen tuotantoon liittyvät ongelmat ovat viime vuosina saaneet yhä enemmän poliittista huomiota. Project 1882 katsoo, että Suomessa tulisi seurata naapurimaissa käytävää keskustelua ja ryhtyä konkreettisiin toimiin broilereiden hyvinvoinnin parantamiseksi.
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Yhteyshenkilöt
Benny AnderssonToiminnanjohtajaProject 1882
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In English
Aino MeriläinenYrityssuhteiden asiantuntijaProject 1882Puh:+46 7 649 264 49aino.merilainen@project1882.org
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Project 1882 tekee maailmanlaajuisesti työtä niiden eläinten hyväksi, jotka kärsivät kaikista eniten. Järjestö on ollut yksi Pohjoismaiden johtavista eläinoikeus- ja eläinsuojelutoimijoista vuodesta 1882 lähtien.
Project 1882 pyrkii parantamaan broilereiden elinoloja samalla, kun se vauhdittaa siirtymää kohti ruokajärjestelmää, joka ei perustu eläinten hyväksikäyttöön. Järjestö edistää tiukempia eläinten hyvinvoinnin standardeja, kuten eurooppalaista kanasitoumusta (ECC), ja kannustaa yrityksiä vähentämään broilerituotteiden käyttöä sekä lisäämään kasvipohjaisten vaihtoehtojen tarjontaa.
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