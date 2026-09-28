Tanskan eläinsuojeluministeri ajaa nopeakasvuisten turbokanojen kieltoa

Tanskan luonto- ja eläinsuojeluministeri Christian Rabjerg Madsen on ilmoittanut ryhtyvänsä toimiin turbokanojen kansallisen kiellon puolesta. Tämä tarkoittaa, että koko Tanskan hallitus yhdessä konservatiivi- ja liberaalioppositiopuolueiden kanssa tukee nyt kieltoa.