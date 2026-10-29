Suomalainen Autopantti laajenee Ruotsiin – yhteistyökumppanina ruotsalainen listayhtiö
29.10.2026 14:38:13 EET | Takuupantti Oy | Tiedote
Suomalainen Takuupantti Oy on solminut strategisen yhteistyö- ja lisenssisopimuksen ruotsalaisen FX International AB (FXI) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on laajentaa yhtiön kehittämä digitaalinen Autopantti.fi liiketoimintamalli Ruotsin markkinoille.
FX International on ruotsalainen rahoitusalan yhtiö, jonka osakkeella käydään kauppaa Spotlight Stock Market -kasvuyhtiömarkkinapaikalla. Yhtiö kehittää liiketoimintaansa rahoituspalvelujen ja teknologiapohjaisten ratkaisujen alueella. Ruotsiin laajentuminen on Takuupantin ensimmäinen askel kansainvälistymisessä ja avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisen rahoitusosaamisen ja teknologian kaupallistamiseen.
Digitaalinen liiketoimintamalli kasvun perustana
Autopantti.fi tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden saada lainaa omistamaansa ajoneuvoa vastaan ilman, että ajoneuvon käytöstä tarvitsee luopua.
Takuupantin kehittämä digitaalinen liiketoimintamalli yhdistää sujuvan asiakaskokemuksen, nopean päätöksenteon ja tehokkaan riskienhallinnan. Teknologia ja yhtenäiset toimintaprosessit luovat edellytykset liiketoiminnan tehokkaalle kasvattamiselle ja kansainvälistämiselle.
Ruotsin liiketoimintaa rakennetaan tiiviissä yhteistyössä FX Internationalin kanssa yhdistämällä Takuupantin teknologia ja käytännön osaaminen paikallisen kumppanin markkinatuntemukseen, rahoitusosaamiseen ja resursseihin. Toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.
Ensimmäinen askel kansainvälistymisessä
”Olemme kehittäneet Suomessa digitaalisen liiketoimintamallin, joka tekee ajoneuvoon sitoutuneen varallisuuden hyödyntämisestä helppoa, nopeaa ja turvallista.
Yhteistyö FX Internationalin kanssa on meille merkittävä askel. Yhdistämällä osaamisemme ja teknologiamme kumppanimme vahvuuksiin voimme rakentaa kilpailukykyistä liiketoimintaa Ruotsiin. Näemme tämän ensimmäisenä askeleena laajemmassa kansainvälistymisessä. Uskomme, että kehittämällämme toimintamallilla on hyvät mahdollisuudet menestyä myös muilla markkinoilla”, kertoo Takuupantti Oy:n toimitusjohtaja Kai Leinonen.
Takuupantti Oy
Takuupantti Oy on suomalainen vakuudelliseen rahoitukseen ja digitaalisten rahoituspalvelujen kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiön Autopantti.fi palvelu mahdollistaa lainan saamisen ajoneuvoa vastaan siten, että ajoneuvo säilyy asiakkaan käytössä.
Yhteyshenkilöt
Kai LeinonenToimitusjohtajaTakuupantti OyPuh:0503233054kai@takuupantti.fi
Mimmi MaikolaPanttilainaamopäällikköTakuupantti OyPuh:0405852118mimmi@takuupantti.fi
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