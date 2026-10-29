Suomalainen Autopantti laajenee Ruotsiin – yhteistyökumppanina ruotsalainen listayhtiö

Digitaalinen liiketoimintamalli kasvun perustana

Autopantti.fi tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden saada lainaa omistamaansa ajoneuvoa vastaan ilman, että ajoneuvon käytöstä tarvitsee luopua.

Takuupantin kehittämä digitaalinen liiketoimintamalli yhdistää sujuvan asiakaskokemuksen, nopean päätöksenteon ja tehokkaan riskienhallinnan. Teknologia ja yhtenäiset toimintaprosessit luovat edellytykset liiketoiminnan tehokkaalle kasvattamiselle ja kansainvälistämiselle.

Ruotsin liiketoimintaa rakennetaan tiiviissä yhteistyössä FX Internationalin kanssa yhdistämällä Takuupantin teknologia ja käytännön osaaminen paikallisen kumppanin markkinatuntemukseen, rahoitusosaamiseen ja resursseihin. Toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2027 ensimmäisellä neljänneksellä.

Ensimmäinen askel kansainvälistymisessä

”Olemme kehittäneet Suomessa digitaalisen liiketoimintamallin, joka tekee ajoneuvoon sitoutuneen varallisuuden hyödyntämisestä helppoa, nopeaa ja turvallista.

Yhteistyö FX Internationalin kanssa on meille merkittävä askel. Yhdistämällä osaamisemme ja teknologiamme kumppanimme vahvuuksiin voimme rakentaa kilpailukykyistä liiketoimintaa Ruotsiin. Näemme tämän ensimmäisenä askeleena laajemmassa kansainvälistymisessä. Uskomme, että kehittämällämme toimintamallilla on hyvät mahdollisuudet menestyä myös muilla markkinoilla”, kertoo Takuupantti Oy:n toimitusjohtaja Kai Leinonen.

Takuupantti Oy

Takuupantti Oy on suomalainen vakuudelliseen rahoitukseen ja digitaalisten rahoituspalvelujen kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiön Autopantti.fi palvelu mahdollistaa lainan saamisen ajoneuvoa vastaan siten, että ajoneuvo säilyy asiakkaan käytössä.