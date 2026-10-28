Neurologi varoittaa: huumeiden käyttö satunnaisestikin voi johtaa aivoinfarktiin nuorena

Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen vammais- ja potilasjärjestö. Tehtävänämme on tukea aivovamman, aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai muun aivovaurion saaneita ihmisiä sekä heidän läheisiään matkalla kohti sujuvaa ja yhdenvertaista arkea.

Kenenkään ei tarvitse jäädä aivovaurion kanssa yksin. Liittomme ja sen paikallisyhdistykset järjestävät monipuolista kohtaavaa toimintaa ympäri Suomea.