Neurologi varoittaa: huumeiden käyttö satunnaisestikin voi johtaa aivoinfarktiin nuorena
29.10.2026 11:59:26 EET | Aivovammaliitto ry | Tiedote
Huumeet voivat aiheuttaa vakavan aivoverenkiertohäiriön nuorelle, jolla ei ole muita tunnettuja riskitekijöitä. Neurologi Petra Ijäs on erityisen huolissaan huumeiden niin sanotusta viihdekäytöstä ja siihen liittyvien terveysriskien vähättelystä. Aivovammaliitto haluaa kiinnittää huomiota huumeidenkäytön ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteyteen Maailman aivoverenkiertohäiriöpäivänä, jota vietetään tänään 29.10.2026.
Suomessa aivoverenkiertohäiriöiden riski on pitkällä aikavälillä pienentynyt. Väestön ikääntyminen on kuitenkin pitänyt sairastuneiden kokonaismäärän suurena. Myönteisen kehityksen rinnalla on huolestuttava ilmiö, eli nuorten aivoinfarktit. Niihin onkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota.
Huumeiden käyttö voi aiheuttaa aivoinfarktin tai aivoverenvuodon myös nuorelle ihmiselle. Neurologi Petra Ijäs muistuttaa, että laittomien huumeiden vaikutukset aivoverisuoniin voivat olla äkillisiä ja vakavia.
– Huumeet nostavat verenpainetta voimakkaasti ja nopeasti. Ne voivat aiheuttaa aivoverenvuotoja sekä aivoverisuoniin tulehdusreaktioita, jotka puolestaan voivat johtaa aivoinfarktiin eli kansanomaisesti aivoveritulppaan.
Erityisen huolissaan Petra Ijäs on nuorista, jotka käyttävät huumeita satunnaisesti esimerkiksi juhlimisen yhteydessä.
– Niin sanotut viihdekäyttäjät eivät välttämättä ymmärrä, millaisia seurauksia huumeiden käytöllä voi olla. Näistä riskeistä puhutaan aivan liian vähän.
Riskejä liittyy muun muassa amfetamiiniin ja sen johdannaisiin (metamfetamiini, ekstaasi) sekä muihin huumausaineisiin, joista kokaiini on vaarallisin. Myös kannabiksen käyttö lisää aivoverenkiertohäiriöiden riskiä.
Aivoinfarktin oireet vaativat välitöntä hoitoa
Aivoinfarkti syntyy, kun aivoihin verta kuljettava valtimo tukkeutuu. Aivoverenvuodossa puolestaan verisuoni repeää ja verta vuotaa aivokudokseen. Molemmat voivat johtaa pysyvään toimintakyvyn heikkenemiseen tai kuolemaan.
Petra Ijäs muistuttaa, että aivoverenkiertohäiriö voi olla kivuton. Siksi oireita saatetaan vähätellä tai jäädä odottamaan niiden häviämistä.
– Joku saattaa ajatella menevänsä nukkumaan ja katsovansa aamulla, onko tilanne parantunut. Näin ei missään nimessä pidä tehdä.
Äkillinen toispuoleinen raajan heikkous, suupielen roikkuminen tai puhevaikeus voivat olla merkkejä aivoverenkiertohäiriöstä. Oireiden ilmaantuessa on soitettava välittömästi hätänumeroon 112.
– Hätänumeroon soittamista arastellaan aivan turhaan. Mitä nopeammin potilas pääsee hoitoon, sitä paremmat mahdollisuudet meillä on auttaa, Petra Ijäs painottaa.
INFOLAATIKKO:
Stimulanttihuumeiden kokeilut lisääntyneet nuorilla
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2024 julkaiseman ESPAD-koululaistutkimuksen mukaan 15–16-vuotiaiden keskushermoston toimintaa kiihdyttävien stimulanttihuumeiden kokeilut ovat lisääntyneet. Vuonna 2024 neljä prosenttia nuorista ilmoitti kokeilleensa jotakin muuta huumetta kuin kannabista. Vuonna 2019 vastaava osuus oli kolme prosenttia. Kasvua havaittiin erityisesti amfetamiinin, kokaiinin ja ekstaasin kokeiluissa.
Huolestuttavaa on myös suhtautumisen muutos. Nuoret arvioivat amfetamiinin ja ekstaasin kokeiluun liittyvät riskit aiempaa vähäisemmiksi ja näiden aineiden hankkimisen helpommaksi. THL:n vuoden 2022 väestökyselyn mukaan 15–24-vuotiaista suomalaisista 16 prosenttia oli käyttänyt jotakin huumetta edeltävän vuoden aikana. Kannabis oli selvästi yleisimmin käytetty aine.
Tutkimus vahvistaa huumeiden ja aivoverenkiertohäiriöiden yhteyttä
Vuonna 2026 julkaistu laaja kansainvälinen tutkimuskatsaus vahvistaa huumeiden käytön ja aivoverenkiertohäiriöiden välistä yhteyttä. Tutkimuksessa analysoitiin 32 tutkimuksen tuloksia. Aineistot käsittivät yhteensä yli 100 miljoonaa tutkimuksiin osallistunutta tai rekistereihin sisältynyttä henkilöä.
Tulosten perusteella amfetamiinien käyttöön liittyi noin 2,2-kertainen ja kokaiinin käyttöön noin kaksinkertainen aivoverenkiertohäiriön riski verrattuna vertailuryhmiin. Myös kannabiksen käyttö oli yhteydessä suurentuneeseen riskiin.
Lähteet:
THL: ESPAD 2024, nuorten päihteiden käyttö. https://www.sttinfo.fi/tiedote/70407475
THL: Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet, 2023. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-408-217-4
Ritson M., Markus H. S. & Harshfield E. L. (2026): Does illicit drug use increase stroke risk? International Journal of Stroke. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41566428/
A-klinikkasäätiö: Huumeiden viihdekäyttö. https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/huumeet-ja-laakkeet/huumeiden-viihdekaytto/
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Yhteyshenkilöt
Pia KilpeläinenAivovammaliiton viestintä: viestintävastaava, päätoimittajaPuh:050 306 7916pia.kilpelainen@aivovammaliitto.fi
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Aivovammaliitto ry
Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen vammais- ja potilasjärjestö. Tehtävänämme on tukea aivovamman, aivoverenkiertohäiriön (AVH) tai muun aivovaurion saaneita ihmisiä sekä heidän läheisiään matkalla kohti sujuvaa ja yhdenvertaista arkea.
Kenenkään ei tarvitse jäädä aivovaurion kanssa yksin. Liittomme ja sen paikallisyhdistykset järjestävät monipuolista kohtaavaa toimintaa ympäri Suomea.
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