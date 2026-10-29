Mai Kivelä: Suomen on tutkittava ovatko Israelin armeijassa taistelevat suomalaiset syyllistyneet sotarikoksiin
29.10.2026 12:08:40 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Mediatietojen mukaan Israelin armeijassa (IDF) on palvellut Gazan sodan aikana kymmeniä Suomen kansalaisia. Vasemmistoliiton kansanedustajan Mai Kivelän mukaan on aloittava viranomaistutkinta siitä, ovatko Suomen kansalaiset voineet syyllistyä sotarikoksiin Gazassa, jossa kansanmurha edelleen jatkuu tulitauosta huolimatta. Hän jätti asiasta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
– Gazan tilanne on katastrofaalinen. Israelin sotatoimet Gazassa ovat täysin ylimitoitettuja ja epäinhimillisiä. Israel suorittaa koko maailman silmien edessä kansanmurhaa. Myös Suomen on omalta osaltaan selvitettävä ovatko sen kansalaiset syyllistyneet Gazassa sotarikoksiin, Kivelä sanoo.
Ainakin Belgiassa ja Etelä-Afrikassa on aloitettu viranomaistutkinta omien kansalaisten mahdollisista teoista Israelin palveluksessa Gazassa. Ulkoministeriöstäkin on todettu, että sotarikoksista voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen myös Suomessa.
– Israelin sotatoimet Gazassa täyttävät useiden eri YK-elinten ja asiantuntijoiden mukaan kansanmurhan tunnusmerkistön ja sen johtajista on annettu Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys. Israel on miehittänyt palestiinalaisalueita vuosikymmeniä ja rakentaa kiihtyvällä tahdilla kansainvälisen oikeuden vastaisia siirtokuntia sekä kohdistaa palestiinalaisiin sortotoimia, jotka täyttävät apartheidin tunnusmerkistön. On selvää, että Suomessa on tutkittava asiaa, Kivelä sanoo.
Yhteyshenkilöt
Mai KiveläkansanedustajaPuh:040 741 7379mai.kivela@eduskunta.fi
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