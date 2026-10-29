Mai Kivelä: Suomen on tutkittava ovatko Israelin armeijassa taistelevat suomalaiset syyllistyneet sotarikoksiin

Laura Meriluoto: Asuinpaikka ei saa ratkaista oikeutta terveydenhuollon asiakasmaksujen huojennuksiin 23.10.2026 12:42:06 EEST | Tiedote

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Laura Meriluoto alkaa kerätä eduskunnassa nimiä lakialoitteeseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen huojennuksista. Lakialoitteen tavoitteena on laajentaa hyvinvointialueiden velvoitetta maksujen perimättä jättämisestä tai alentamisesta. Aloitteen myötä velvollisuus koskisi kaikkia sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja.