Lempikirjalla sisään MM-kisojen otteluun 9. joulukuuta – koululaisryhmien ilmoittautuminen käynnissä
29.10.2026 13:03:29 EET | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote
Salibandyn MM-kisat ja Suomalainen Kirjakauppa kutsuvat kaikki Suomen alakoulut Lue 15 & Liiku 15 -haasteeseen. Suomalainen Kirjakauppa mahdollistaa myös koululaisryhmille ilmaisen sisäänpääsyn MM-kisojen pudotuspeliotteluun 9. joulukuuta klo 10. Ottelulippujen varaus on käynnissä 11. marraskuuta asti.
Mitä tapahtuu, kun lukemisen ilo ja liikkumisen riemu yhdistetään maailmanluokan urheiluelämykseen? Syntyy Salibandyn MM-kisojen ja Suomalaisen Kirjakaupan Lue 15 & Liiku 15 -haaste, joka kannustaa koululaisia tarttumaan kirjaan, nousemaan liikkeelle ja innostumaan yhdessä tekemisestä.
Salibandyn MM-kisojen kumppani Suomalainen Kirjakauppa tarjoaa alakoululaisille ilmaisen sisäänpääsyn salibandyn MM-kisoihin 9.12. klo 10. Lue 15 & Liiku 15 -haaste toteutetaan salibandyn MM-kisojen sijoitusottelussa.
ILMOITA KOULULAISRYHMÄSI MUKAAN
– Ottelun pääsylippuna toimii jokaisen oma lempikirja. Se voi olla seikkailukirja, sarjakuva tai rakas satukirja. Tärkeintä on, että kirja on lapselle mieluinen, Suomalaisen Kirjakaupan markkinointipäällikkö Marianne Welling sanoo.
Ensimmäisellä erätauolla lapset lukevat vartin omia kirjojaan tavoitteenaan epävirallinen maailmanennätys. Toisella erätauolla liikutaan ohjatusti 15 minuuttia katsomosta omilta paikoilta.
– Lukeminen ruokkii mielikuvitusta ja avaa uusia maailmoja, kun taas liikkuminen tuo energiaa, iloa ja onnistumisen kokemuksia. Molemmat tukevat lasten kasvua, oppimista ja hyvinvointia, Welling jatkaa.
Opettaja, varaa luokallesi maksuton MM-kisaelämys
Liput otteluun tulee varata 11.11.2026 mennessä.
ILMOITTAUDU MUKAAN
Ilmoittautumisen tekee opettaja koululaisryhmän puolesta. Otteluun ei ole mahdollista ilmoittautua yksittäisenä osallistujana.
Koululaisottelun tiedot:
- Milloin: keskiviikkona 9.12.2026 klo 10
- Missä: Hakametsän jäähalli, Tampere
- Ottelu: salibandyn MM-kisojen sijoitusottelu
- Kenelle: 1.–6.-luokkien oppilaille ympäri Suomea
- Hinta: maksuton ennakkoon ilmoittautuneille ryhmille
- Pääsylippu: jokaisen lapsen oma lempikirja
- Ilmoittautuminen: 11.11.2026 mennessä
- Ladattavat materiaalit löytyvät marraskuun puolivälissä osoitteesta freeoflimits.fi/lue15&liiku15
Joskus jo 15 minuuttia riittää
Lue 15 & Liiku 15 -haasteeseen voi osallistua omassa koulussa, eikä mukaan lähteminen edellytä matkustamista Tampereelle, kunhan osallistujat liikkuvat vartin ja lukevat vartin.
– Lukeminen voi olla yhteinen lukuhetki ja liikkuminen esimerkiksi jumppaa, tanssia tai leikkejä. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja ilo, innostaa salibandyn MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen.
Koulujen käyttöön on suunniteltu tilattavia materiaaleja sekä ladattavia digitaalisia aineistoja, joiden avulla opettajat voivat toteuttaa haasteen helposti osana koulupäivää. Aineistot ovat ladattavissa www.freeoflimits.fi/15.
Tavoitteena on innostaa mukaan mahdollisimman monta koululaista ympäri Suomen ja kannustaa jatkamaan lukemista ja liikkumista myös haastepäivän jälkeen.
– Joskus jo 15 minuuttia riittää sytyttämään kipinän, joka kantaa pitkälle. Haluamme MM-kisojen avulla innostaa lapsia löytämään lukemisen ja liikkumisen ilon. Lukea ja liikkua voi yllättävissä ja erilaisissa paikoissa, kuten tällä kertaa kansainvälisen suurtapahtuman katsomossa. On varmasti upeaa nähdä, kuinka koululuokat ympäri Suomen tarttuvat haasteeseen ja tekevät joulukuun 9. päivästä yhteisen lukemisen, liikkumisen ja salibandyn päivän, Voutilainen intoilee.
Finaalilippuja vapautettu myyntiin
Salibandyn miesten MM-kisat tuovat maailman parhaat joukkueet Tampereelle 5.–13. joulukuuta. Luvassa on yhdeksän päivää vauhdikkaita otteluita, kansainvälistä urheilujuhlaa ja elämyksiä koko perheelle.
Otteluita pelataan Hakametsässä, Kauppi Sport Centerillä ja puolivälieristä alkaen Nokia Arenalla, jossa kisat huipentuvat maailmanmestaruuden ratkaisuun. Suomen otteluliput alkaen 12 euroa ja nelihenkinen perhe voi seurata Suomen alkusarjan ottelua alle sadalla eurolla.
Myös aiemmin lähes loppuun varattuun Nokia Arenan finaaliviikonloppuun on vapautettu lisää lippuja myyntiin.
Liput: lippu.fi
Tutustu MM-kisojen ohjelmaan: www.freeoflimits.fi
Parhaat fanikamat löydät Fanikaupastamme!
Kisafiilis alkaa jo ennen ensimmäistä aloitusvihellystä! Pukeudu sinivalkoiseen ja virittäydy MM-huumaan fanituotteillamme. Tutustu myös rakastetun Mauri Kunnaksen kuvittamaan MM-kisamallistoon, jossa kisojen ainutlaatuinen ilme herää eloon. Nappaa suosikkisi mukaan ja valmistaudu kannustamaan Kettu-jengiä kohti maailmanmestaruutta.
Fanituotteet: Salibandyliiton Fanikauppa
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
Tietoja julkaisijasta
Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.
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