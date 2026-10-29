Mitä Lahden nuorille kuuluu? Vamos Lahti täyttää 10 vuotta
30.10.2026 08:53:15 EET | Diakonissalaitos | Tiedote
Nuorten mielenterveys, yksinäisyys, toimeentulo ja kiinnittyminen koulutukseen ja työelämään herättävät huolta. Millaisena nuorten tilanne näkyy Lahdessa niiden ammattilaisten silmin, jotka kohtaavat heitä päivittäin? Entä millainen tuki auttaa silloin, kun oma suunta on vielä hukassa?
Diakonissalaitoksen Vamos on tukenut nuoria Lahdessa jo kymmenen vuoden ajan. Lahdessa yksilö- ja ryhmävalmennuksella tavoitetaan vuosittain 100–150 erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa olevaa päijäthämäläistä nuorta. Valmennuksen päättyessä noin puolet heistä on siirtynyt kohti työtä tai koulutusta.
Kymmenessä vuodessa Vamos Lahden työ on monipuolistunut nuorten tarpeiden mukana. Yksilö- ja ryhmävalmennuksen lisäksi tarjolla on yhteisöllistä ja matalan kynnyksen toimintaa ja tukea voidaan tarjota entistä paremmin myös päihdehaasteisiin.
Kutsumme median Vamos Lahden 10-vuotisjuhlaan tiistaina 3.11.2026 klo 14.
Tilaisuudessa kuullaan Vamos Lahden kymmenvuotisesta taipaleesta, Lahden nuorten tämänhetkisestä tilanteesta sekä siitä millaista tukea nuoret tarvitsevat juuri nyt. Mukana on myös Vamoksen toimintaan osallistuvia nuoria, jotka kertovat omista kokemuksistaan.
Diakonissalaitoksen Vamos-nuortenpalvelu on yli 17 vuoden aikana tavoittanut valtakunnallisesti yli 21 000 nuorta ja nykyisin se tukee nuoria 13 paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Toiminnan ytimessä on nuoren tarpeista lähtevä pitkäjänteinen tuki: jokaisella nuorella on oma valmentaja, joka kulkee rinnalla arjen kysymyksissä ja tulevaisuuden suunnittelussa.
Tilaisuudessa medialla on mahdollisuus haastatella sekä nuoria että nuorten parissa työskenteleviä asiantuntijoita.
Ohjelmassa on lisäksi nuorten kokemuksellinen, visuaalinen näyttely siitä, miltä palveluverkosto näyttää nuorten näkökulmasta.
Aika: ti 3.11.2026 klo 14
Paikka: Lahden kaupungintalon sisäpiha, Harjukatu 31, Lahti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt:
Annika Lindeberg, palveluyksikön johtaja
annika.lindeberg@diakonissalaitos.fi
+358503075712
Median ilmoittautumiset ja yhteydenotot myös:
Heli Nissinen, viestintäpäällikkö
heli.m.nissinen@diakonissalaitos.fi
+358503092897
Jokaisella ihmisarvoinen elämä
Diakonissalaitos tekee rohkeasti työtä ihmisarvoisen elämän puolesta. Säätiön yleishyödyllisen toiminnan avulla tuetaan kaikkein haavoittuvammassa asemassa olevia. Säätiön omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sosiaali- ja terveyspalveluja erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Lisäksi Diakonissalaitos on mukana koulutustoiminnassa. Yhdessä säätiökonsernin eri toimialat rakentavat oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa. Diakonissalaitos on vastuullinen työpaikka 3800 ammattilaiselle, jotka tekevät työtä sydän mukana. Kaiken toiminnan keskiössä on ihminen.
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