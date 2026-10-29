Mitä Lahden nuorille kuuluu? Vamos Lahti täyttää 10 vuotta

Huumekuolemien ennätys paljastaa Suomen päihdepalvelujen puutteet 29.10.2026 13:49:54 EET | Tiedote

Suomessa kuoli viime vuonna huumeisiin ennätykselliset 333 ihmistä, joista 64 oli alle 25-vuotiaita. Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien mukaan ihmishenkiä menetetään myös siksi, etteivät vaikuttavat ehkäisemis- ja hoitokeinot tavoita kaikkia niitä tarvitsevia. Huumekuolemien vähentäminen edellyttää nyt päätöksiä, joilla turvataan matalan kynnyksen palvelut, viiveetön hoitoon pääsy ja hoidon jatkuvuus.