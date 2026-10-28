Kokoomuksen Vikman: Jälki-istunto ei voi olla vapaaehtoinen
29.10.2026 13:40:04 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sofia Vikmanin lakialoite perusopetuslain muuttamisesta keräsi kansanedustajilta laajan tuen. Vikmanin lakialoitteella opettajan määräämän jälki-istunnon suorittamisesta tehtäisiin oppilaalle pakollista.
Vikmanin mukaan lakialoite parantaa merkittävästi sekä opettajien asemaa että koulurauhaa.
– Opettajilla pitää olla toimivat keinot turvata koulurauha, jotta oppimisen edellytykset kouluissa toteutuvat, Vikman sanoo.
Tällä hetkellä laki ei velvoita oppilasta suorittamaan hänelle määrättyä jälki-istuntoa.
Oppilas voi jättää jälki-istunnon väliin, eikä siitä käytännössä seuraa mitään. Lukuvuoden päättyessä oppilaalla voi olla rästissä kymmeniä suorittamattomia jälki-istuntoja.
Vikmanin ehdottama lakimuutos korjaa tämän opettajienkin esiin nostaman epäkohdan siitä, että perusopetuslain mukaan opettaja voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon, mutta laista puuttuu oppilaan velvoite suorittaa jälki-istunto.
– Koulun sääntöjen rikkomisella pitää olla todellinen seuraus. Opettajan määräämä jälki-istunto ei voi olla vapaaehtoinen. Selkeät rajat ja sääntöjen noudattaminen ovat kaikkien oppilaiden etu, Vikman sanoo.
Vikmanin mukaan kyse on viime kädessä kaikkien oppilaiden oikeudesta oppia rauhassa.
– Kasvatusalan ammattilaisena opettajan tehtävä on arvioida, milloin jälki-istuntoon määrääminen on tarpeellista. Siihen lakialoite ei ehdota muutosta. Lakimuutoksen tavoitteena on tuoda opettajien omalle työlleen toivoma selkänoja siihen, että jälki-istunto on oppilaalle velvoittava, Vikman sanoo.
Vikman kysyi opetusministeri Anders Adlercreutzilta aiheesta eduskunnan kyselytunnilla syyskuussa, mutta ei ollut tyytyväinen ministeriltä saatuun vastaukseen, ja päätti varmistaa asian etenemisen myös lakialoitteella.
– Päätin edetä asiassa lakialoittella, koska verrattain yksinkertainen lakimuutos ei vaikuttanut etenevän muuten. Nyt asia etenee sivistysvaliokunnan käsittelyyn. Kiitän jo tässä vaiheessa 80 kansanedustajakollegaa aloitteen allekirjoittamisesta, sanoo Vikman.
Vikmanin lakialoitteessa ehdotetaan perusopetuslain 36 a §:n 1 momenttiin muutosta, jolla jälki-istuntojen suorittamisesta tehdään oppilaan velvollisuus. Jos jälki-istuntoja on lukuvuoden lopussa suorittamatta, tieto niistä merkittäisiin lukuvuositodistukseen. Ennen merkintää oppilaan huoltajalle varattaisiin tilaisuus tulla kuulluksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sofia VikmanKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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