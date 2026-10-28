Suomen Pankki

EKP:n rahapoliittisia päätöksiä

29.10.2026 15:18:01 EET | Suomen Pankki | Tiedote

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EKP:n neuvosto päättää euroalueen rahapolitiikasta. EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan.

Energian hinnat ovat jatkaneet nousuaan, mikä aiheuttaa nopeamman inflaation ja hitaamman kasvun riskejä. Pohjainflaatio on pysynyt toistaiseksi jotakuinkin vakaana eivätkä palkat näytä tässä vaiheessa reagoineen energiasokkiin merkittävästi, vaikka kaikki sen vaikutukset eivät ole vielä nähtävissä. Energiasokin kasvanut mittaluokka ja kesto sekä tästä johtuvat välilliset vaikutukset ja kerrannaisvaikutukset todennäköisesti voimistavat inflaatiota ja heikentävät kasvua. Rahoitusehdot ovat kiristyneet EKP:n neuvoston viime kokouksen jälkeen, mikä todennäköisesti painaa inflaatiota ja kasvua alaspäin. EKP:n neuvosto on sitoutunut varmistamaan rahapolitiikan mitoituksella, että inflaatio vakautuu sen 2 prosentin tavoitteen mukaiseksi keskipitkällä aikavälillä.

EKP:n neuvostolla on yhä hyvät edellytykset luovia eteenpäin nykyisessä suuressa epävarmuudessa. Se määrittää rahapolitiikan mitoituksen kokouskohtaisesti aina tuoreimpien tietojen perusteella. EKP:n neuvoston korkopäätökset perustuvat etenkin inflaationäkymiä ja niihin liittyviä riskejä koskevaan arvioon, jossa on otettu huomioon taloutta ja rahoitusoloja koskevat tuoreimmat tiedot, pohjainflaation kehitys ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuus. EKP:n neuvosto ei sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.

EKP:n ohjauskorot

Talletuskorko on edelleen 2,50 %, perusrahoitusoperaatioiden korko 2,65 % ja maksuvalmiusluoton korko 2,90 %.

Omaisuuserien osto-ohjelma (APP) ja pandemiaan liittyvä osto-ohjelma (PEPP)

APP- ja PEPP-ohjelmissa tehtyjen sijoitusten määrän annetaan pienentyä hallitusti ja ennakoitavasti, eli omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavaa pääomaa ei enää sijoiteta uudelleen.

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EKP:n neuvosto on valmis tarkistamaan kaikkia mandaattiinsa kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio vakautuu keskipitkällä aikavälillä kahden prosentin tavoitteeseen ja rahapolitiikan vaikutus välittyy sujuvasti talouteen. Jos perusteeton tai hallitsematon markkinakehitys uhkaa muuttaa vakavanlaatuisesti rahapolitiikan välittymistä euroalueen eri maihin, EKP:n neuvostolla on käytössään välittymisen turvaava instrumentti, jonka avulla se pystyy täyttämään hintavakaustehtävänsä tehokkaasti.

EKP:n pääjohtaja kertoo päätösten taustoista tänään kello 14.45 (Keski-Euroopan aikaa) alkavassa lehdistötilaisuudessa.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

Avainsanat

EKPrahapolitiikka

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