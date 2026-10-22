Mitä tapahtuu, kun valta päätyy häikäilemättömien ja väkivaltaisten mulkeroiden käsiin?

Maailmanhistoria on täynnä ikäviä johtajia. Ari Turusen uutuuskirja Mulkerot palaavat esittelee kahdeksantoista toinen toistaan inhottavampaa hallitsijaa ja johtajaa, joiden mulkerous on vertaansa vailla. Nämä julmat itsevaltiaat ja jyrkät populistit arvostavat vain itsensä kaltaisia kovia johtajia, jotka hallitsevat pelolla ja väkivallalla. Winston Churchill vähät välitti Intian nälänhädästä, Thomas Jefferson piti pikkulasten pitämistä orjina ”järkevänä”, puhumattakaan Kolumbuksen, Juan Péronin, Pietari Suuren ja monien muiden karmivista tavoista hallita ja alistaa ihmisiä.

Kansalliset merkkihenkilöt nähdään usein sankarillisessa valossa. Julmuudet oikeutetaan historialla: kaikkihan silloin ovat toimineet samalla tavalla. Mutta hallitsijoiden tekoja on pystyttävä katsomaan myös sellaisesta näkökulmasta, joka ei mahdu koulujen oppikirjoihin ja virallisiin historiikkeihin.

Mulkerot palaavat kurkistaa sankaripatsaiden takapuolelle ja esittelee asioita, joita patsaiden muistolaatoissa ei mainita. Teos on itsenäinen jatko-osa vuonna 2019 julkaistulle Mulkerot-kirjalle.

"Historian suurmiehistä muistetaan yleensä vain hyvä. Ari Turunen kertoo tietokirjassaan, millaisiin karmeuksiin jalustoille nostetut kansallissankarit syyllistyivät." – Helsingin Sanomat Mulkerot-kirjasta "Tälle ällistyttävälle kirjalle soisi Tieto-Finlandian." – Aamulehti Mulkerot-kirjasta

Mulkerot palaavat on nyt saatavissa kirjakaupoista, sekä e- ja äänikirjana lukuaikapalveluista.

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VTL Ari Turunen on Le Monde diplomatiquen Suomen edition päätoimittaja. Hän on julkaissut 18 tietokirjaa, joita on käännetty 14:lle eri kielelle. Useimmat käsittelevät ihmisen käyttäytymisen historiaa höystettyinä huvittavilla ja pöyristyttävillä esimerkeillä. Turuselle myönnettiin vuonna 2023 Tietokirjapalkinto hänen monipuolisesta tuotannostaan. Raadin mukaan ”Turusella on taito löytää historiasta kiinnostavia yksityiskohtia, jotka lopulta vievät järisyttävienkin tapahtumasarjojen äärelle”.