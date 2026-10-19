Solidium tukee Stora Enson osittaisjakautumista
30.10.2026 09:00:00 EET | Solidium Oy | Tiedote
Stora Enso Oyj:n pitkäaikainen ja suurin osakkeenomistaja Solidium tukee Stora Enson osittaisjakautumista, jossa Ruotsin metsäomaisuusliiketoiminta eriytetään uudeksi pörssiyhtiöksi nimeltä Bergslagets Skogar. Stora Enso tiedotti tänään, että sen hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman.
Solidium arvioi järjestelyn vahvistavan molempien yhtiöiden strategisia painopisteitä ja pitkän aikavälin arvonluontipotentiaalia ja sitoutuu äänestämään sen puolesta asiasta päättävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
”Stora Enson pakkausliiketoiminnan ja metsäomaisuusliiketoiminnan eriyttämisellä on selkeä teollinen logiikka. Jakautumisessa muodostuu kaksi vahvaa yhtiötä, jotka keskittyvät omaan ydinliiketoimintaansa. Uskomme, että tämä parantaa molempien yhtiöiden edellytyksiä hyödyntää koko potentiaalinsa ja luoda pitkäaikaista arvoa kaikille osakkeenomistajille”, sanoo Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg.
Jakautumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla. Sen täytäntöönpano sisältää tyypillisiä ehtoja, kuten Stora Enson osakkeenomistajien hyväksynnän ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Stora Enson viisi äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä noin 69,9 % äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään jakautumisen puolesta.
Solidium on Stora Enson suurin osakkeenomistaja 10,7 prosentin osuudella yhtiön osakkeista ja 27,3 prosentin osuudella äänistä.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matts Rosenberg
Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198
Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 10,0 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi
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