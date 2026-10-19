Solidium tukee Stora Enson osittaisjakautumista

Muutoksia Solidiumin johtoryhmässä 19.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote

Sami Tanner on aloittanut tänään Solidiumin Chief Investment Officerina (CIO) ja johtoryhmän jäsenenä. Hänen nimityksensä tiedotettiin 26. kesäkuuta 2026 (tiedote). Anniina Järvinen (s. 1983, OTM) aloittaa Solidiumin väliaikaisena lakiasiainjohtajana marraskuussa 2026, sillä Solidiumin nykyinen lakiasiainjohtaja Ulla Palmunen on päättänyt jatkaa uraansa Solidiumin ulkopuolella. Anniina tulee Solidiumiin Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:stä, jossa hän toimii osakkaana keskittyen pörssiyhtiöiden yritysjärjestelyihin, pääomamarkkinatransaktioihin sekä muihin arvopaperimarkkinoiden sääntelyyn ja hallinnointiin liittyviin asioihin. Solidiumissa on käynnissä vakituisen lakiasiainjohtajan rekrytointiprosessi. ”Olen erittäin tyytyväinen, että Sami Tanner on aloittanut Solidiumin CIO:na. Hänellä on keskeinen rooli Solidiumin toiminnan vaikuttavuuden vahvistamisessa ja arvonluonnin edistämisessä. Minulla on myös ilo toivottaa Anniina Järvinen tervetulleeksi Solidiumin väliaikaisen lakiasiainj