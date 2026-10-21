Viinien virolainen verkkokauppa ja Viinilehden sisaryhtiö Viinikellari.com on tyytyväinen siihen, että Verohallinto on lisännyt valvontaa kansainvälisissä alkoholiostoksissa.

”Valvonnan tehostuminen edistää reilua kilpailua alkoholin verkkokaupassa. Samojen verovelvoitteiden pitää koskea kaikkia Suomen markkinoilla toimivia myyjiä”, sanoo Juha Berglund. Hän on yksi Viinikellari.comin ja Viinilehden perustajista.

Verohallinto kertoi 26.10.2026, että syksyn aikana noin 70 verkko-ostajalle on määrätty maksettavaksi valmisteveroja yhteisvastuullisuuden perusteella. Valmisteverotuslain mukaan alkoholia verkkokaupasta tilannut ostaja on myyjän kanssa yhteisvastuussa verojen maksamisesta, jos myyjä ei maksa sille kuuluvia veroja.

Kymmenen vuotta toiminut Viinikellari.com on maksanut koko toimintansa ajan kaikki asianmukaiset verot Suomeen.

”Suomen verot sisältyvät Viinikellari.comin hintoihin, joten nykyiset ja uudet asiakkaat voivat ostaa meiltä juomia turvallisin mielin”, Berglund sanoo.

Koska myyjä on maksanut verot Suomeen, Viinikellari.comin asiakkaiden ei tarvitse pelätä joskus vasta pitkänkin ajan jälkeen mätkähtäviä lisämaksuja.

Vain 1–2 prosentista ostoja maksetaan verot Suomeen

Verohallinnon arvioiden mukaan vain 1–2 prosentista ostoja maksetaan lainsäädännön mukaisesti verot Suomeen.

Epäkohdasta on viime vuosina käyty vilkasta keskustelua, sillä moni alan toimija kokee tilanteen epäoikeudenmukaisena.

Berglund painottaa, että verojen huolellinen kerääminen on tärkeää paitsi tasavertaisen liiketoiminnan takia, mutta se on myös laajempi periaatteellinen kysymys yhteiskunnassa.

”Se on reilua kuluttajia ja ylipäänsä Suomen kansalaisia kohtaan”, Berglund sanoo.

Suomalaiset tilasivat vuonna 2025 arviolta vajaat 50 miljoonaa litraa alkoholijuomia ulkomaisista verkkokaupoista. Täsmällistä tietoa ei ole saatavilla, koska tilastointitapa muuttui vuoden 2025 alussa. Arviot menetetyistä verotuloista vaihtelevat Verohallinnon kymmenistä miljoonista Alkon teettämän tutkimuksen lähes 300 miljoonaan euroon vuodessa.

Lain mukaan verkosta tilattujen alkoholijuomien valmistevero kuuluu myyjän maksettavaksi, jos myyjä lähettää tai kuljettaa tuotteet Suomeen tai edes välillisesti osallistuu kuljetusjärjestelyihin. Valmistevero kuuluu ostajan maksettavaksi, jos ostaja on järjestänyt tilaukselle kuljetuksen itsenäisesti eikä myyjä ole osallistunut tuotteiden lähettämiseen tai kuljettamiseen.

Verohallinnon tiedote valmisteveromaksuista löytyy täältä.