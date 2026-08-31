ParkkiPate uudistaa valvojiensa palkkausta: keskimääräinen tuntiansio nousee 10 prosenttia

ParkkiPate on uudistanut pysäköinninvalvojiensa palkkausta käytyään valvojien kanssa keskusteluja lokakuun alussa. Toimitusjohtaja Christian Metsäranta kertoo, että yhtiö teki muutoksia palkkaukseen valvojien palautteen perusteella.

“Valvojat toivoivat palkkaan enemmän varmuutta ja ennustettavuutta. Olemme kuunnelleet heitä ja uudistimme mallin heti”, Metsäranta sanoo.

Valvojan perustuntipalkka nousee noin 10 prosenttia 11 euroon. Koeajalla perustuntipalkka nousee noin 5 prosenttia 10,50 euroon.

Peruspalkan lisäksi valvoja ansaitsee suoriutumis-, kokemus-, koulutus- ja vastuuvalvojalisiä. Kokemuslisään tulee uudistuksen myötä uusi porras jo puolen vuoden työskentelyn jälkeen. Suoriutumislisää valvoja saa vain aiheellisista valvontamaksuista.

“Kokemuksen karttuminen, osaaminen, vastuu ja työn tulokset voivat nostaa valvojan kokonaisansioita”, Metsäranta huomauttaa.

Työn laatu, kokemus ja osaaminen vaikuttavat valvojan ansioihin

Pysäköinninvalvojan työ vaatii tarkkuutta, itsenäistä harkintaa ja kykyä kohdata haastavia tilanteita rauhallisesti ja ammattitaitoisesti.

“Meille on tärkeää, että asianmukainen ja laadukas työ, kokemus, osaaminen sekä vastuun kantaminen näkyvät myös ansioissa”, Metsäranta toteaa. ¨

Valvojien palkkauudistus koskee kaikkia kentällä työskenteleviä valvojia. Uudistus kasvattaa yhtiön henkilöstökuluja sivukuluineen noin 375 000 euroa vuodessa eli noin 2 345 euroa valvojaa kohden. Korotus on pysyvä ja vaikuttaa myös muun muassa sunnuntaityökorvauksiin, sairausajan palkkaan, lomapalkkaan ja ylityökorvauksiin.

Muiden yhtiön tehtäväryhmien palkkausta yhtiö kehittää tehtävän vaativuuden, vastuun ja kokemuksen mukaan. Vuodesta 2027 alkaen koko henkilöstö saa 200 euron vuotuisen liikunta- ja kulttuuriedun.

ParkkiPate ei ole toimintansa aikana irtisanonut yhtään valvojaa tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Valvojalla ei ole henkilökohtaista kiintiötä valvontamaksuille

ParkkiPate ei ole asettanut valvojille henkilökohtaisia kiintiöitä kirjoitettujen valvontamaksujen määristä. Yhtiö seuraa valvontapiirien maksumääriä osana työn johtamista. Määrät vaihtelevat luonnostaan alueen, ajankohdan ja valvontatilanteen mukaan.

"Valvoja ei saa määrätä valvontamaksua ilman perustetta, eikä suuri maksumäärä yksin kerro, että hän on tehnyt työnsä hyvin. Hyvään valvontatapaan kuuluvat muun muassa huolellisuus ja tasapuolisuus", Metsäranta sanoo.

Jos valvojan tulos poikkeaa pidempään selvästi piirin tavanomaisesta toteumasta, yhtiö käy hänen työtään läpi yhdessä hänen kanssaan ja selvittää, tarvitseeko hän tukea esimerkiksi reitin suunnitteluun.

Vähäinen valvontamaksujen määrä ei yksin ole peruste työnjohdollisiin toimenpiteisiin

Joskus osana työn johtamista yhtiö joutuu antamaan työntekijälle selvityspyynnön tai varoituksen. Vähäinen valvontamaksujen määrä ei sellaisenaan ole peruste varoitukselle tai valvojan työsuhteen päättämiselle.

Jos yhtiö ryhtyy työnjohdollisiin toimenpiteisiin, ne liittyvät puutteisiin, jotka yhtiö on todennut työtehtävissä: esimerkiksi siihen, että sovittu kohde on jäänyt kokonaan valvomatta.

"Vähäinen valvontamaksujen määrä ja sovittujen työtehtävien tekemättä jättäminen ovat eri asioita. Arvioimme jokaisen valvojan työtä samoilla perusteilla”, Metsäranta sanoo.

“Emme puutu yksittäisiin satunnaisiin virheisiin, joita sattuu kaikessa työssä. Jos puutteet toistuvat, autamme keskustelemalla, ohjauksella ja tarvittaessa lisäkoulutuksella. Mikäli valvojat ovat kokeneet toimintatapamme painostavaksi, se on meille tärkeää palautetta.”

Yhtiö selkeyttää parhaillaan kenttävastaaviensa työnjohdollisia vastuita ja kehittää työnohjausta, jotta jokaisella valvojalla on selkeä vastuuhenkilö.

Laaduntarkkailu suojaa pysäköijää ja valvojaa

ParkkiPate käyttää laaduntarkkailua osana toimintansa kehittämistä. Yhtiö tekee laaduntarkkailua kaikissa toiminnoissaan ja on kertonut käytännöstä henkilöstölle. Metsärannan mukaan laaduntarkkailusta hyötyvät sekä pysäköijät että valvojat.

"Laaduntarkkailulla varmistamme, että asiakkaan kanssa sovittu valvonta toteutuu ja että kohtelemme jokaista pysäköijää tasapuolisesti ja asianmukaisesti. Laaduntarkkailu suojaa myös valvojaa, koska arvioimme työtä havaintojen ja tosiasioiden emmekä oletusten perusteella."

Laaduntarkkailija voi havainnoida pysäköinninvalvojan työskentelyä eri kohteissa ja tarkistaa kohteen valvojan käynnin jälkeen. Hän arvioi esimerkiksi, onko valvoja todella valvonut kohteen, onko hän kohdellut alueen ajoneuvoja tasapuolisesti ja perustuvatko valvontamaksut asianmukaisiin perusteisiin.

Lisäksi erillinen laaduntarkkailutiimi seuraa valvontatyön laatua ja valvojien virheprosentteja. Yhtiö käyttää havaintoja valvojien ohjauksessa ja koulutuksessa.

Paikannus ei ole reaaliaikaista seurantaa

ParkkiPaten työautoissa ja valvontapuhelimissa on paikannuslaitteet ja valvojat käyttävät niitä ainoastaan työtehtäviin. Paikannuksen tarkoitus on työturvallisuus ja työn ohjaaminen. Sen avulla yhtiö varmistaa käynnit kohteissa, kohteissa käytetyn ajan ja sen, että työ toteutuu ohjeiden mukaisesti.

Yhtiö on käsitellyt paikannuksen käyttöä yhteistoimintamenettelyssä ja kertonut henkilöstölle, mihin se käyttää paikannusta.

“Emme seuraa valvojia jatkuvasti eikä reaaliaikaisesti. Tarkastelemme reitti- ja pysähdystietoja tapauskohtaisesti silloin, jos täytyy selvittää, miten sovittu valvontatyö on toteutunut.”

Pysäköintiehdot voimassa myös mahdollisen lakon aikana

Ammattiliitto JHL on ilmoittanut ParkkiPateen kohdistuvasta lakosta 5.–9.11.2026. ParkkiPate ja JHL ovat aloittaneet sovittelun valtakunnansovittelijan johdolla.

ParkkiPate kunnioittaa työntekijöidensä oikeutta järjestäytyä ja mennä lakkoon. Yhtiö hoitaa valvontaa ja asiakaspalvelua lakon aikana parhaansa mukaan. Pysäköintiehdot ovat normaalisti voimassa myös 5.–9. marraskuuta.