THL viikolla 45/2026
29.10.2026 15:30:47 EET | Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 29.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia.
Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa.
https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat
THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi
Tiedotteet
- ke 4.11. THL julkaisee vuotuiset asiantuntija-arviot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Suomessa. Kokonaisuuteen kuuluvat valtakunnallinen asiantuntija-arvio sekä kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän aluekohtaiset asiantuntija-arviot. Lisätiedot ja embargopyynnöt viestinnän asiantuntija elina.suontama(at)thl.fi
Uutiset
- 3.11. Julkaisemme oppaan, joka tukee hyvinvointialueita omaishoidon tuen myöntämisessä. Tavoitteena on yhtenäistää tukikäytäntöjä ja edistää omaishoitajien yhdenvertaisuutta, hyvinvointia ja jaksamista. Lisätiedot: elli.alarotu(at)thl.fi, puh. 029 524 7018
- Julkistamme torstaina 5.11. OPA2026 -kyselyn tulokset (opiskeluhuoltopalvelujen seuranta) ja samaan aiheeseen liittyen osan TEA Hyvinvointialue tiedonkeruiden tuloksista (tiedot opiskeluhuoltopalvelujen resursseista). Molemmista on tuolloin tulossa oma Tutkimuksesta tiiviisti julkaisu ja lisäksi avataan OPA-tulospalvelu (Tableau). Tuolloin on myös webinaari näistä tuloksista Opiskeluhuoltopalvelujen verkosto: OPA 2026 seurannan tulokset ja muuta ajankohtaista - THLLisätiedot: OPA-tiedonkeruu: Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri, Puh 029 524 7294, etunimi.sukunimi@thl.fi. Neuvolapalvelut: Sanna Nieminen, kehittämispäällikkö, Puh 029 524 7355, etunimi.sukunimi@thl.fi. TEAviisari tiedonkeruu: Kirsi Wiss, tiimipäällikkö, Puh 029 524 7705, etunimi.sukunimi@thl.fi
Blogit
- pe 30.10. Miksi työkyvyn tuen palveluita tarvitsevaa työtöntä pallotellaan paikasta toiseen? Kirjoittajat: Erika Mäntylä, erikoissuunnittelija, THL ja Kirsi Lappalainen, vanhempi asiantuntija, TTL
- ti 3.11. Luottamuksen laskun ei pitäisi olla päättäjille yllätys. Kirjoittaja: Laura Kihlström, tutkimuspäällikkö, THL
- ke 4.11. Apua omalta hyvinvointialueelta – ohjaavatko verkkosivut avun piiriin rahapeliongelmissa? Kirjoittajat: Tanja Airaksinen, kehittämispäällikkö, THL, Elisa Kostiainen, kehittämispäällikkö, THL ja Maria Heiskanen, erikoistutkija, THL
- pe 6.11. Yhtä tärkeä isä - vanhemmuus yhteisenä asiana. kirjoittajana Päivi Varonen, projektipäällikkö, THL, Ville Turkka, vanhempi ja Voimaa vanhemmuudesta -hankkeen ohjausryhmän jäsen ja Johanna Lammi-Taskula, johtava asiantuntija, THL
Lisätietoa:
Katso myös ajankohtaisia uutisiamme thl.fi
THL:n tilastojen julkaisukalenteri
Seuraa THL:ää myös sosiaalisessa mediassa
THL:n tuoreimmat julkaisut löytyvät Julkarista
THL on myös Instagramissa tunnuksella @thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
THL: Diagnoositietojen painoarvoa hyvinvointialueiden rahoitusmallissa voitaisiin vähentää29.10.2026 00:01:00 EET | Tiedote
Sairastavuustiedon eli käytännössä pääosin diagnoositietojen painoarvon vähentämistä hyvinvointialueiden rahoitusmallissa on syytä selvittää, katsoo THL. Laitoksen tuoreen selvityksen mukaan niin sanotut demografiset mallit kuvaavat väestön palvelutarvetta suhteellisen hyvin terveydenhuollossa.
Ukrainan oppi Suomelle: henkinen kriisinkestävyys rakentuu koko yhteiskunnan kyvystä tukea ihmisten selviytymistä – ja sitä vahvistetaan jo normaalioloissa23.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
THL:n tutkimus osoittaa, että väestön henkinen kriisinkestävyys on tiiviisti yhteydessä koko yhteiskunnan toimintakykyyn. Ukrainassa siviiliväestön selviytymistä ja jaksamista ovat tukeneet arjen jatkuvuuden ja palvelujen ylläpitäminen, vahva kansalaisyhteiskunta, paikallisen päätöksenteon joustavuus, digitalisaation hyödyntäminen sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen muuttuvissa olosuhteissa. Suomelle keskeinen viesti on, että henkistä kriisinkestävyyttä ja sen edellytyksiä tulee vahvistaa jo normaalioloissa.
THL viikolla 44/202622.10.2026 15:22:27 EEST | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mediakalenteri ilmestyy joka torstai. Siihen kootaan aina seuraavan viikon infot, tiedotteet, keskeiset tapahtumat, julkaisut ja muita valikoituja ajankohtaisia asioita. Tiedot pohjautuvat torstain 22.10. tilanteeseen, ja niihin voi tulla muutoksia. Tarkemmat tiedot THL:n tapahtumista ja webinaareista tapahtumakalenterissa. https://thl.fi/ajankohtaista/tapahtumat THL:n viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9–16, puh. 029 524 6161, sähköposti: info(at)thl.fi Tiedotteet pe 23.10. Mitä voimme oppia Ukrainalta henkisen kriisinkestävyyden vahvistamisesta? – CIVRES-hankkeen tulosten julkistaminen. Millaiset toimintatavat ovat vahvistaneet yhteiskunnan ja väestön resilienssiä poikkeusoloissa? Entä mitä oppeja Ukrainan kokemuksista voidaan soveltaa Suomessa varautumisen, kriisinkestävyyden ja yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamiseksi? Lisätietoja ja embargopyynnöt: viestintäpäällikkö Oliver Kiviharju, etunimi.sukunimi(at)thl.fi to 29.10. Hyvinvoin
Kutsu: Vahvempi kuin pelko – miten yhteisöt toipuvat väkivallan jälkeen?19.10.2026 07:55:00 EEST | Kutsu
Miten yhteiskunta, yhteisöt ja ammattilaiset toipuvat väkivaltaisesta teosta? Mitä voimme oppia Utøyasta, Viertolasta ja Ukrainasta? Entä mitä terrorismi maksaa yhteiskunnalle?
Muistutuskutsu: Ukrainasta oppeja Suomen kriisinkestävyyteen – THL julkaisee CIVRES-tutkimuksen tulokset 23.10.19.10.2026 07:55:00 EEST | Kutsu
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) CIVRES-hankkeessa tutkittiin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia Ukrainan väestön hyvinvointiin ja henkiseen kriisinkestävyyteen. Keskeisten tulosten lisäksi julkaisutilaisuudessa käsitellään sitä, mitä oppeja Ukrainan kokemuksista voidaan soveltaa Suomessa varautumisen, kriisinkestävyyden ja yhteiskunnallisen resilienssin vahvistamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme