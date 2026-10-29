DNA:n lokakuun 2026 myydyimmät puhelimet, älykellot ja tietokoneet
2.11.2026 08:00:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
DNA:n lokakuun myydyimpien puhelinten listalla näkyi yhä vahvasti syyskuun iPhone 18 Pro -mallien lanseeraus. Samsungin puhelimet veivät kuitenkin kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien listan kaksi kärkipaikkaa, kun taas yritysasiakkailla iPhone 18 Pro nousi ensimmäiselle sijalle. Käytetyissä puhelimissa Applen suosio jatkui vahvana, ja älykelloissa puolestaan lasten kellopuhelimet veivät kärkisijat.
DNA:n kuluttaja-asiakkaiden lokakuun myydyimmät puhelimet olivat Samsung Galaxy A16 ja Galaxy A17 5G. Applen uutuudet, iPhone 18 Pro ja iPhone 18 Pro Max, sijoittuivat heti niiden jälkeen. Android-puhelimissa listalle nousi laitteita Samsungilta, HONORilta ja realmelta.
”Syyskuussa lanseeratut Applen iPhone 18 Pro -mallien myynti lähti erittäin vahvasti liikkeelle, mikä näkyy myös lokakuun myydyimpien listalla. Samaan aikaan kaksi myydyintä puhelinta olivat Samsungin A-sarjan malleja, joten puhelimia valitaan hyvin erilaisiin tarpeisiin ja hintaluokkiin”, sanoo DNA:n valikoimapäällikkö Tuomo Seppänen.
Käytetyissä puhelimissa iPhone 13 säilytti ykköspaikkansa, ja listan viisi ensimmäistä sijaa menivät Applen malleille. Lokakuussa listalle nousi myös useita Samsungin lippulaivamalleja. Taustalla olivat DNA:n ja Samsungin lisähyvityskampanjat, joiden myötä laitteita on saatu DNA Laitehyvityksen kautta kiertoon uusille käyttäjille.
Yritysasiakkaiden listalla Apple iPhone 18 Pro nousi heti lokakuun myydyimmäksi puhelimeksi. Toiseksi sijoittui Apple iPhone 17 ja kolmanneksi Samsung Galaxy A16. Uusimmat huippumallit ja hinnaltaan maltillisemmat älypuhelimet näkyvät lokakuun listalla rinnakkain.
”Työpuhelimissa on käynnissä murros, kun tekoälyominaisuudet tulevat yhä useamman työntekijän saataville suoraan omaan taskuun. Yrityksen laitevalintaa ei kannatakaan tehdä vain tämän päivän ominaisuuksien perusteella. Hyvä työpuhelin vastaa käyttäjän tarpeisiin vielä kahden tai kolmenkin vuoden päästä ja säilyttää suorituskykynsä, tietoturvansa ja käyttökelpoisuutensa koko elinkaarensa ajan”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Älykelloissa lasten kellopuhelimet jatkoivat listan kärjessä lokakuussa. ZTE K2 oli lokakuun myydyin tuote, ja MyFirst Fone M1 sijoittui toiseksi. Uutuuksista myydyimpien älykellojen listalle pääsivät lokakuussa muun muassa Apple Watch Series 12, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 4 ja Huawei Watch GT 7.
Myydyimmät puhelimet lokakuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A17 5G
- Apple iPhone 18 Pro 5G
- Apple iPhone 18 Pro Max 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A57 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A37 5G
- HONOR X5c Plus
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy S25 FE 5G
- Samsung Galaxy S26 5G
- Apple iPhone 16 5G
- HONOR Magic 8 lite 5G
- realme 16 Pro 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 18 Pro 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Apple iPhone 18 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Samsung Galaxy A37 5G
- Samsung Galaxy S26 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A57 5G
- HONOR X5c Plus
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Samsung Galaxy A27 5G
Käytetyt puhelimet
- Apple iPhone 13 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 15 Pro 5G
- Apple iPhone 14 5G
- Apple iPhone 14 Pro 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Samsung Galaxy S23 5G
- Apple iPhone 15 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy S24 Ultra 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 12 5G
- Apple iPhone 16 Pro 5G
- Samsung Galaxy S22 5G
- Apple iPhone 16 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
Myydyimmät älykellot lokakuussa 2026
- ZTE K2 lasten kellopuhelin
- MyFirst Fone M1 lasten kellopuhelin
- Apple Watch Series 12 (GPS)
- Huawei Band 11 Pro -aktiivisuusranneke
- Apple Watch SE 3 (GPS)
- HONOR Choice Watch 2i
- HONOR Choice Watch 2 Pro
- Huawei Watch GT 7
- ZTE Kids Watch K2 Pro Blue
- Apple Watch Ultra 4
- Apple Watch Series 12 (GPS+Cellular)
- Polar Ignite 3
- Garmin Venu 3
- Polar Grit X2
- Apple Watch SE 3 (GPS+Cellular)
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Avainsanat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu noin 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli 1 128 miljoonaa euroa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi ja Facebookissa.
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