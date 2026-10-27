Pelastakaa Lapset: Yhä useampi lapsi Gazassa jää ilman elintärkeää hoitoa
29.10.2026 16:54:57 EET | Pelastakaa Lapset ry | Tiedote
Gazan kaistaleelta terveydenhoitoa tarvitsevien lasten evakuoinnit ovat vähentyneet 75 prosenttia verrattuna sodan ensimmäiseen vuoteen. Samaan aikaan tuhannet sairaat ja vammautuneet lapset odottavat edelleen pääsyä kiireelliseen hoitoon, kertoo Pelastakaa Lapset.
Gazan terveydenhuoltojärjestelmä on vakavasti vaurioitunut yli kolme vuotta jatkuneen sodan sekä humanitaarisen avun, tarvikkeiden ja terveydenhuollon henkilöstön pääsyä rajoittavien esteiden seurauksena. YK:n mukaan vain noin puolet alueen sairaaloista toimii edes osittain, ja kaikki ovat kärsineet vaurioita.
Lokakuun 2023 jälkeen lähes 14 000 palestiinalaista on evakuoitu Gazasta hoitoon alueen ulkopuolelle. Heistä lähes kaksi kolmasosaa, 8 940 henkilöä, on evakuoitu Egyptiin. Maailman terveysjärjestö WHO:n tietojen mukaan lääkinnällisistä syistä evakuoitujen lasten määrä on kuitenkin vähentynyt vuosi vuodelta. Sodan ensimmäisenä vuotena Gazasta evakuoitiin 4 163 lasta, toisena vuonna 1 241 lasta ja kolmantena vuonna enää 1 010 lasta. Gazan terveysministeriön 7. lokakuuta julkaisemien tietojen mukaan noin 21 000 ihmistä odottaa yhä lääketieteellistä evakuointia, joista noin 5 600 on lapsia.
Evakuointeja ovat vähentäneet muun muassa Rafahin rajanylityspaikan sulkeminen, potilaiden hoitoonohjausten keskeytyminen Länsirannan ja Itä-Jerusalemin sairaaloihin sekä lisääntyneet liikkumisrajoitukset, byrokratia ja jatkuvat sotatoimet.
Gazan kaistaleelta pois päässeiden mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluita ovat samalla heikentyneet rahoitusleikkausten vuoksi.
Pelastakaa Lapset ylläpitää Kairossa lapsiystävällistä tilaa, jota kutsutaan nimellä ”Pikku-Gaza”. Keskuksen tuen piirissä on tällä hetkellä noin 750 lasta ja heidän perheitään. Tarve on kuitenkin paljon suurempi. Palveluihin pääsyä on jonottamassa lähes 5 000 lasta. Keskuksen toiminta uhkaa loppua ensi vuonna ilman kiireellistä ja pitkäjänteistä rahoitusta.
Egyptiin paenneet lapset monimuotoisen tuen tarpeessa
Kolme vuotta jatkuneen sodan vaikutukset näkyvät selvästi Egyptiin saapuvissa lapsissa. Pelastakaa Lasten mukaan monet kärsivät vakavasta psyykkisestä kuormituksesta, joka ilmenee muun muassa ahdistuksena, puhehäiriöinä, aggressiivisuutena ja traumoihin liittyvinä terveysongelmina.
Egyptiin aiemmin tänä vuonna rintasyövän takia evakuoitu 38-vuotias Reem* on hyötynyt keskuksen tarjoamista palveluista. Hänen mukanaan tuli 9-vuotias tytär Layan*, jonka sota-aikaiset kokemukset ovat aiheuttaneet vakavaa stressiä. Layan sairastaa myös valkopälveä (vitiligo). Perheen 10-vuotias poika Mohamed* jäi Gazaan sukulaisten hoiviin isänsä kuoltua.
Pelastakaa Lasten tuella Layan on voinut jatkaa sodan vuoksi kaksi vuotta katkolla ollutta koulunkäyntiään. Sekä Reem että Layan toivovat vain jälleennäkemistä Mohamedin kanssa.
Gazan sodan aikana Pelastakaa Lapset on tukenut Egyptissä noin 18 000:ta alueelta saapunutta palestiinalaista. Miehitetyltä Palestiinalaisalueelta saapuneiden tuen tarve on kuitenkin hyvin suuri. Järjestön neuvontapalveluun yhteydessä olleista perheistä 93 prosenttia on ilmoittanut olevansa kykenemättömiä kattamaan perustarpeitaan, kuten ruokaa, asumista ja terveydenhuoltoa.
Pelastakaa Lasten Lähi-idän, Pohjois-Afrikan ja Itä-Euroopan aluejohtaja Ahmad Alhendawi korostaa kansainvälisen yhteisön vastuuta:
– Kolme vuotta kestäneen sodan aikana Gazan lapsilta on riistetty lapsuus. Oppimisen, leikin ja tulevaisuuden suunnittelun sijaan heidän elämäänsä ovat leimanneet väkivalta, menetykset, nälkä ja pakeneminen.
– Humanitaarisen avun ja peruspalveluiden lisäksi lapsille ja muille potilaille on turvattava pääsy erikoissairaanhoitoon. Tämä edellyttää hoitokäytävän avaamista uudelleen Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin sekä mahdollisuutta hakeutua hoitoon ulkomaille silloin, kun tarvittavaa hoitoa ei ole saatavilla miehitetyllä palestiinalaisalueella. Samalla on varmistettava potilaiden oikeus palata kotiinsa.
* Nimi muutettu henkilöllisyyden suojelemiseksi.
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Yhteyshenkilöt
Max HolmTiedottajaPelastakaa Lapset ry
Kansainväliset teemat, kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu ja kontaktit maatoimistoihin (betjänar även på svenska)
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Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
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