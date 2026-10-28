VAS Saramo: Joululahjarahojen jako lopetettava ja VTV:n selvitettävä rahojen aiempaa käyttöä

Rahaa naispappeuden ja abortin vastustamiselle?

Eduskunnan niin sanotuilla joululahjarahoilla tarkoitetaan kymmenien miljoonien määrärahoja, joita eduskunta on jakanut vuosittain jo vuosikymmenten ajan valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä. Rahojen kohdentamisesta sovitaan käytännössä valtiovarainvaliokunnan hallituspuolueiden kesken. Osa rahoista käytetään tyypillisesti erilaisten yhdistysten avustuksiin. Ne jaetaan ilman normaalia avointa hakumenettelyä tai yhtenäisiä arviointikriteerejä.

– Mitä se kertoo hallituksen arvoista, että rahaa tutkitusti tärkeää työtä esimerkiksi vanhusten, vammaisten tai sairaiden kanssa tekeviltä järjestöiltä vain leikataan ja leikataan, mutta hallituspuolueiden lähipiirissä toimiville naispappeutta tai aborttia vastustaville toimijoille kyllä riittää jaettavaa? Jussi Saramo kysyy.

Orpon ja Purran hallituskaudella joululahjarahoja on ohjattu muun muassa uskonnollisille fundamentalistijärjestöille. Esimerkiksi Kansanlähetys on saanut jo yhteensä 750 000 euroa. Päivi Räsäsen (kd.) puoliso johtaa Kansanlähetysopistoa. Perussuomalaisten tukema, ruotsin kielen asemaa vastustava Suomalaisuuden Liitto on puolestaan saanut satojatuhansia euroja. Liiton puheenjohtajana toimi vielä hiljattain perussuomalaisten kansanedustaja Onni Rostilan isä ja Rostila itse istui hallituksessa.

Yhtenäiset käytännöt varmistavat tehokkuuden ja laadun

Tavallisten käytäntöjen mukaan valtionavustusten saajien on perusteltava rahoitustarpeensa sekä raportoitava rahojen käytöstä ja toimintansa tuloksista tarkasti. Joululahjarahojen kohdalla yhtenäisten myöntämiskriteerien puuttuminen vaikeuttaa myös rahankäytön tuloksellisuuden arviointia. Selkeiden kriteerien puutteessa jälkikäteistarkastus on ollut parhaimmillaankin näennäistä, eikä ministeriöillä ole rakenteita kaikkien toimijoiden valvontaan.

– On kohtuutonta, että sote-järjestöjen jokainen avustuseuro syynätään tarkasti, mutta joululahjarahojen käytön asianmukaisesta valvonnasta ei ole vastaavaa varmuutta, Saramo huomauttaa.

Saramo vaatii myös Valtiontalouden tarkastusvirastoa selvittämään viime vuosien rahojen todelliset käyttökohteet ja käytön laillisuuden sekä arvioimaan ministeriöiden kykyä valvoa joululahjarahojen jakoa ja käyttöä.

Joululahjarahojen saajissa on Saramon mukaan ollut monia tärkeitäkin tahoja, mutta heidän avustuksensa olisi syytä hoitaa jatkossa normaalien käytänteiden mukaisesti valtion budjetista – toiminnan tuloksellisuutta arvioiden.

Ensi vuoden talousarviota käsitellään parhaillaan eduskunnassa, ja joululahjarahojen jakamisesta valmistellaan jälleen päätöstä. Saramo vetoaa hallituspuolueiden kansanedustajiin käytännön lopettamiseksi.

– Meillä ei ole varaa jatkaa veroeurojen jakelemista turhille tai jopa haitallisille toimijoille vailla mitään ehtoja, Saramo muistuttaa.

– Joululahjarahoista luopumalla voisimme kohdentaa säästyneet veroeurot paikkaamaan sote-järjestöjen epäinhimillisiä ja haitallisia leikkauksia. Tiukan taloudenpidon aikana on tärkeämpää kuin koskaan, että valtionavustukset jaetaan niille toimijoille, jotka käyttävät rahat aidosti tärkeään työhön.