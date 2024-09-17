Sähkön hintavertailussa talvi 2027 ja edelliset vuodet

Sähkön riittävyys viime talven tasolla – kylmä kuukausi voi olla kallis

Fingridin mukaan talvella 2026–2027 sähkön riittävyys pysyy pitkälti viime talven tasolla. Erittäin kylmänä ja tyynenä talvipäivänä kotimaista tuotantokapasiteettia arvioidaan olevan käytettävissä 12 000 MW, kun talven 2025–2026 arvio oli 11 700 MW. Tuontikapasiteetti säilyy viime talven tasolla, 4 100 MW:ssa.

Tuontikapasiteetin nykyinen taso perustuu pitkälti talveksi 2025–2026 käyttöön otettuun Aurora Lineen, joka kasvatti tuontikapasiteettia Pohjois-Ruotsista 700 MW. Kasvaneesta tuontikapasiteetista huolimatta kylmä ja vähätuulinen sää näkyi viime talvena korkeina sähkön hintoina: pörssisähkön keskihinta oli helmikuussa 2026 17,2 senttiä/kWh. Vuoden 2026 tammi–helmikuu oli Suomessa poikkeuksellisen kylmä alkuvuosi: Ilmatieteen laitoksen mukaan keskilämpötila jäi yleisesti noin viisi astetta pitkän ajan keskiarvon alapuolelle, ja Etelä- ja Keski-Suomessa vastaava jakso oli viimeksi kylmempi vuonna 2010.

Sähköfutuurit ovat kallistuneet maakaasun hinnan noustessa

Suomen sähkön futuurihinta määräytyy pääosin Pohjoismaiden systeemihinnan perusteella, johon lisätään Suomen aluehintaero. Tammi–maaliskuun 2027 systeemihinnan sähköfutuuri on kallistunut vuoden 2026 aikana samaan aikaan, kun Euroopan maakaasun hinta on noussut voimakkaasti. Sähköfutuurin hinta on noussut tammikuun 2026 alun noin 8 sentistä/kWh lokakuun lopun noin 17 senttiin/kWh eli yli kaksinkertaiseksi. Samalla vertailussa käytetyn TTF-maakaasufutuurin hinta on noussut yli kolminkertaiseksi. Suomen aluehintaero on tällä hetkellä noin −3 senttiä/kWh, joten tammi–maaliskuun 2027 futuurihinta Suomessa on noin 14 senttiä/kWh eli Pohjoismaiden systeemihintaa alhaisempi. Hinnoissa on mukana arvonlisävero 25,5 %.

Suomen kannalta olennaista on fossiilisten polttoaineiden korkea hintataso kylmissä ja vähätuulisissa tilanteissa. Nord Poolin mukaan sähkön markkinahinnan määrää kallein kysynnän kattamiseen tarvittava tuotanto. Kun tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa ei ole riittävästi, markkinoilla tarvitaan kalliimpaa tuotantoa ja tuontia, jolloin maakaasun ja muiden fossiilisten polttoaineiden korkeat hinnat voivat nostaa sähkön hintaa myös Suomessa.

Vertaa-kilpailuttajat.fi arvioi, että alkuvuoden 2026 kaltainen kylmä ja vähätuulinen jakso voisi talvella 2026–2027 johtaa aiempaa korkeampiin hintoihin. Hintariskiä kasvattaa se, että kulutushuippujen aikana tarvittava lisätuotanto on fossiilisten polttoaineiden kallistumisen vuoksi aiempaa kalliimpaa.

Pörssisähkön hinta-arvio talvelle 2027

Vertaa-kilpailuttajat.fi arvioi, että kylmänä ja vähätuulisena talvikuukautena pörssisähkön keskihinta olisi vähintään helmikuun 2026 tasolla, yli 17 senttiä/kWh. Hintataso voi nousta tätä korkeammaksi, sillä sähkön riittävyys on Fingridin mukaan edellisen talven tasolla, mutta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan sähköntuotannon kustannukset ovat selvästi korkeammat kuin helmikuussa 2026.

Leutona talvikuukautena hintariski on selvästi pienempi. Vertaa-kilpailuttajat.fi arvioi leudon talvikuukauden pörssisähkön keskihinnaksi alle 8 senttiä/kWh. Vertailuksi maaliskuun 2026 pörssisähkön keskihinta oli 3,5 senttiä/kWh ja tammi–helmikuun 2025 keskiarvo 6,3 senttiä/kWh (ALV 25,5 % mukana). Tammi–maaliskuun 2027 sähköfutuurin hinta oli helmikuun 2026 lopussa vielä noin 8,3 senttiä/kWh. Tämän jälkeen hintariskiä ovat kasvattaneet erityisesti fossiilisten polttoaineiden kallistuminen ja sen myötä kulutushuippujen aikana tarvittavan lisätuotannon korkeammat kustannukset.