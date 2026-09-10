Scanfil Oyj Lehdistötiedote 30.10.2026 klo 11.00

Älykkäämpi, kestävämpi ja toimintavarmempi: ABB Robotics ja Scanfil kääntävät toimitusketjujen häiriöt kestävän kehityksen kilpailueduksi

Yhteenveto

Toimiala Kumppanit Haaste Ratkaisu Käytetty standardi Hyödyt Elektro-niikan valmistus / ulkoistami-nen ABB Robotics & Scanfil Miten vähentää toimitus-

ketjun päästöjä kun kustannukset nousevat ja toimitus-ketjussa on häiriöitä Hiilestä irtautumis-strategialla voidaan vähentää kustannuksia ja parantaa häiriönsietokykyä. Tuotteen hiilijalanjälki-analyysin avulla tunnistetaan investointikohteet, jotka tarjoavat suurimman tuoton Kansainvälinen standardi raaka-aineista tehtaan portille ulottuvaan hiilijalanjäljen arviointiin Pienemmät kasvihuonekaasu-päästöt ja käyttökustannukset, vähäisempi altistuminen energian ja raaka-aineiden hinnanvaihteluille, toimitusketjun vahvempi toimintavarmuus sekä läpinäkyvä kasvihuonekaasu-data investointien priorisointiin

Kustannukset kasvavat ja häiriöt lisääntyvät

Valmistajiin kohdistuu nykyään paineita monesta suunnasta. Energian ja raaka-aineiden hinnat nousevat voimakkaasti. Toimitusketjut ovat epävakaita. Geopoliittiset jännitteet häiritsevät kauppavirtoja, pidentävät toimitusaikoja ja nostavat kustannuksia toimitusketjun eri vaiheissa. Maailmanlaajuisesti komponentteja hankkiville elektroniikkavalmistajille taloudellinen riski on huomattava ja kasvaa jatkuvasti. Samanaikaisesti viranomaisten ja asiakkaiden paine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä voimistuu. Monissa yrityksissä kustannusten hallintaa ja hiilestä irtautumista pidetään lähes automaattisesti erillisinä, jopa keskenään kilpailevina tavoitteina. Todellisuus on kuitenkin aivan toinen.

ABB Roboticsin toimitusketjun vastuullisuudesta vastaavan johtajan mukaan energiahinnoittelun äkillisistä muutoksista ja logistiikan häiriöistä eniten kärsivät yritykset ovat usein samoja, joiden hiilijalanjälki on suurin. ”Kun ratkomme yhtä ongelmaa, työstämme samalle toista.”

Hiilestä irtautuminen vähentää kustannuksia ja parantaa toimintavarmuutta

ABB Roboticsin ja johtavan kansainvälisen elektroniikan sopimusvalmistaja Scanfilin yhteistyö perustuu yhteiseen näkemykseen: hiilestä irtautumista edistävät toimet eivät ole hyväksi vain ilmastolle. Ne vähentävät suoraan käyttökustannuksia ja yritysten altistumista hinnanvaihteluille. Siirtyminen uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuden parantaminen ja logistiikkareittien lyhentäminen vähentävät sekä päästöjä että kustannuksia. Tuotteen hiilijalanjälkianalyysi (Product Carbon Footprint, PCF) mahdollistaa tämän strategian toteuttamisen laajassa mittakaavassa. Kun raaka-aineista tehtaan portille ulottuvat CO ₂ e-vaikutukset määritetään kansainvälisesti tunnustetun raaka-aineista tehtaan portille -standardin mukaisesti, PCF-analyysi osoittaa tarkasti, mihin päästöt ja niihin liittyvät kustannukset keskittyvät. Näin saadaan selkeä ja näyttöön perustuva kokonaiskuva siitä, missä hiilestä irtautumiseen tehtävät investoinnit tuottavat eniten taloudellista, ympäristöllistä ja tuotannollista hyötyä. Hiilestä irtautumisen keinoja ovat esimerkiksi investoinnit paikalliseen uusiutuvan energian tuotantoon ja energian varastointiin, siirtyminen uusiutuvaan sähköön, energiatehokkuuden parantaminen laite- ja prosessiuudistuksilla, käytetyn materiaalin vähentäminen älykkäämmän tuotesuunnittelun avulla, kierrätysmateriaalien osuuden kasvattaminen sekä suuripäästöisten lentokuljetusten korvaaminen vähähiilisemmillä logistiikkavaihtoehdoilla. PCF-analyysi auttaa määrittämään, mitkä näistä keinoista kannattaa ottaa käyttöön ensin ja missä.

Scanfilin mukaan PCF-analyysi auttaa tekemään järkeviä investointipäätöksistä. Se osoittaa tarkasti, missä päästöt ovat suurimmat ja millä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa eniten sekä hiilijalanjälkeen että kustannusrakenteeseen.

Alueellistamisella samanaikaisesti vähemmän päästöjä ja pienempi logistiikkariski

Yksi elektroniikan valmistuksen vaikuttavimmista keinoista irtautua hiilestä on samalla yksi tehokkaimmista toimintavarmuutta vahvistavista strategioista: alueellistaminen. Tuotannon siirtäminen lähemmäs loppumarkkinoita vähentää huomattavasti kuljetusten päästöjä - ne muodostavat huomattavan osan tuotteen kokonaishiilijalanjäljestä toimialalla, jolla komponentit kulkevat usein useiden maanosien kautta. Myös toimintavarmuuteen liittyvät hyödyt ovat merkittäviä. Alueelliset toimitusketjut ovat lyhyempiä ja yksinkertaisempia, ja ne kärsivät vähemmän globaalia valmistusta viime vuosina vaivanneista logistiikkahäiriöistä, kuten satamien ruuhkautumisesta, rahtihintojen noususta, kaupan rajoituksista ja vientivalvontasäädöksistä. Vähemmän hiilidioksidipäästöjä aiheuttava toimitusketju on lähes väistämättä myös toimintavarmempi ja helpompi hallita häiriötilanteissa.

Hyödyt: Tehokkaampi, puhtaampi ja kilpailukykyisempi

ABB Roboticsin ja Scanfilin yhteistyö osoittaa selvästi, että hiilestä irtautuminen ja toimintavarmuus eivät kilpaile keskenään vaan tukevat toisiaan.

Keskeisiä hyötyjä ovat:

Pienemmät käyttökustannukset energiankulutuksen vähentämisen ja tehokkaamman logistiikan ansiosta

Vähäisempi altistuminen energian ja raaka-aineiden hinnanvaihtelulle hiilestä irtautumista tukevien investointien avulla

Läpinäkyvä kasvihuonekaasudata, jonka perusteella tunnistetaan vaikutuksiltaan ja tuotoltaan parhaat investointikohteet

Toimintavarmempi toimitusketju alueellistamisen ja lyhyempien logistiikkareittien ansiosta

Toistettava ja näyttöön perustuva toimintamalli hiilijalanjälkitiedon sisällyttämiseksi hankintapäätöksiin

Elektroniikan valmistuksessa energiaintensiivinen tuotanto, monimutkainen globaali hankinta ja pitkät kuljetusmatkat kasvattavat kaikki tuotteiden päästöjä. Hiilijalanjälkitietoon perustuvalla päätöksenteolla voidaan siksi parantaa merkittävästi sekä kestävyyttä että kannattavuutta.

ABB Roboticsin mukaan yhteistyö osoittaa, ettei hiilestä irtautuminen ole kustannus vaan strategia, jonka avulla yrityksestä tulee kilpailukykyisempi, toimintavarmempi ja houkuttelevampi asiakkaille, joille tuotteiden valmistuspaikka ja -tapa ovat tärkeitä.

Tulevaisuuden näkymät

Energian hintojen pysyessä arvaamattomina ja ilmastosäädösten kiristyessä liiketoiminnalliset perusteet hiilestä irtautumiseen vahvistuvat entisestään. ABB Roboticsin ja Scanfilin toimintamalli tarjoaa selkeän ja käytännöllisen etenemistavan: PCF-analyysillä ohjataan investointeja ja alueellistamisella vähennetään sekä päästöjä että logistiikkariskiä. Valmistajat, jotka sisällyttävät hiilijalanjälkitiedon toimitusketjustrategiaansa jo nyt, ovat tulevina vuosina paremmassa asemassa kilpailemaan, sopeutumaan ja kasvamaan.

Scanfil Oyj

