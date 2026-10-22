Finlandia-voittaja Anni Kytömäki, huippukokki Toni Toivanen, kansainvälisen läpimurron tehnyt trilleristi Martta Kaukonen ja HS Vision arvostettu toimittaja Niclas Storås – Tutustu Gummeruksen kevään 2027 kirjoihin
30.10.2026 13:00:38 EET | Gummerus | Tiedote
Kuka omistaa maan ja ketkä kuuluvat perheeseen? Näitä kysymyksiä pohtii Finlandia-voittaja Anni Kytömäen odotettu uutuusromaani Herttakaksikko, joka sukeltaa paperiteollisuuden varhaisvaiheisiin. Tanskalaisen, Suomeen talvella vierailulle saapuvan Ulrikka S. Gernesin Tyttö jätti huoneensa (suomennos Aino Ahonen ja Vappu Vähälummukka) on riipaiseva, omakohtainen romaani groomingista ja aikuisten välinpitämättömyydestä. Helen Garnerin Tämä murheen talo (suomennos Cristina Sandu) on kertovan tietokirjallisuuden klassikkoteos Australiasta. Selaa kevään kirjakatalogia.
Miten luoda uraa yrityksessä, jonka bisnespäätöksiä ohjaa uskonto? Startup-maailman sisäpiirissä työskennelleen Laura Olinin esikoisromaani Uskomaton harharetki vie 10 vuoden taakse aikaan, jolloin sokea usko virtuaalimaailmojen kasvuun sumensi todellisuuden. Kansainvälisen läpimurron tehneen Martta Kaukosen psykologinen trilleri Totuus perhosten katoamisesta leikittelee true crimella ja autofiktiolla. Rakastettu historiallisen romantiikan mestari Ann-Christin Antell jatkaa Adelin tyttäret -trilogiaansa romanillaan Villi lintu ja tutustuttaa lapset arkeologiaan lastenkirjauutuudellaan Kalle Kallo ja Pöyhönen – Komosten kumpujen arvoitus.
Kevään tietokirjat pureutuvat ajankohtaisiin kysymyksiin ja päästävät kurkistamaan suljettujen ovien taakse. Arvostettu Helsingin Sanomien toimittaja Niclas Storås pohtii kirjassaan Laiskuus – Vaivan välttämisen taito, mitä menetämme, kun lakkaamme näkemästä vaivaa. Venla Rossin Maailman parhaissa keittiöissä – Toni Toivasen tarina kertoo suomalaisen huippukokin matkan ostariravintolasta Nomaan. Arhi Kivilahti ja Jouko Pitkänen puolestaan paljastavat tietokirjassaan Hullut vuodet – Stockmannin myrskyisä 2000-luku, mitä ikoniselle tavaratalolle todella tapahtui.
Keväällä saamme nauttia myös Suomeen vierailulle saapuvien kansainvälisten kirjailijatähtien Jojo Moyesin ja Matt Dinnimanin uutuusromaaneista. Tutustu kaikkiin kevään kirjoihimme: https://isu.pub/1n8Vazw
Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:
Eeva Herrainsilta, viestintäjohtaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Pauliina Pietilä, viestintäpäällikkö, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi
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Yhteyshenkilöt
Eeva HerrainsiltaViestintäjohtajaGummerusPuh:040 5146 360eeva.herrainsilta@gummerus.fi
Pauliina PietiläViestintäpäällikköGummerusPuh:040 7792942pauliina.pietila@gummerus.fi
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Gummerus
Gummerus on vuonna 1872 perustettu yleiskustantamo. Toteutamme edelleen Kaarle Jaakko Gummeruksen alkuperäistä visiota julkaista kirjallisuutta ”huviksi ja hyödyksi”. Omaperäiset ja uskaliaat kustannuspäätökset ovat aina olleet Gummeruksen toiminnan ydin. Suhtaudumme kirjallisuuteen rakastavasti ja intohimoisesti, ja meitä ohjaavat yhteiset arvot: rohkea mieli, avara katse ja vapaa sana.
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