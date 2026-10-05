Asuntosäätiön uudet asumisoikeusasunnot valmistuivat Espoon Leppävaaraan
30.10.2026 09:00:00 EET | Asuntosäätiö | Tiedote
Asuntosäätiön uusi asumisoikeuskohde on valmistunut Leppävaaran Säteriin vehreälle asuinalueelle. Leirimetsäntie 8:ssa sijaitseva uudiskohde koostuu kolmesta nelikerroksisesta kerrostalosta, joissa on yhteensä 57 asumisoikeuskotia. Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa tällä viikolla.
Leirimetsäntien asuntojen koot vaihtelevat 40 neliön kaksioista 93 neliön viiden huoneen perheasuntoihin. Kaikissa kodeissa on lasitettu parveke ja useimpien asuntojen ikkunoista avautuvat näkymät sekä kaupunkimaisemaan että metsään. Suurimmissa asunnoissa asumismukavuutta lisää oma sauna.
Asukkaiden yhteistiloihin kuuluvat saunatila, kerhotila, asuntokohtaiset irtaimistovarastot, ulkoiluväline-, polkupyörä- ja lastenvaunuvarastot, pesula sekä kolme kuivaushuonetta. Pysäköintipaikat sijoittuvat pihakannen alle pysäköintilaitokseen, ja paikoilla on varaukset sähköautojen latauspisteiden asentamiseen. Pihakannelle on rakennettu leikkipaikkoja ja istutettu kasveja lisäämään asukkaiden yhteisen piha-alueen viihtyisyyttä.
Säterissä luonto, arjen palvelut ja hyvät liikenneyhteydet ovat lähellä. Leppävaaran monipuoliset päivittäispalvelut sijaitsevat alle kilometrin päässä, ja perheystävällisellä alueella on myös päiväkoti sekä koulu. Säterinkallion puistoalue sekä lähellä sijaitsevat Laajalahden ja Ruukinrannan luontoalueet kutsuvat ulkoilemaan. Kehä I:n ja Turun moottoritien läheisyys sekä pikaraitiotie tarjoavat hyvät kulkuyhteydet kaikkialle pääkaupunkisudulla.
Leirimetsäntie 8:n uudiskohteen suunnittelusta vastasi Avarrus Arkkitehdit Oy ja rakentamisesta Rakennusliike Soimu Oy.
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Yhteyshenkilöt
Tanja OksaViestinnän asiantuntijaPuh:020 161 2262tanja.oksa@asuntosaatio.fi
Tom SalomonsonMyyntijohtajaPuh:020 161 2276tom.salomonson@asuntosaatio.fi
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Asuntosäätiö on yksi suurimmista kotimaisista asuinkiinteistöjen omistajista Suomessa. Kehitämme asumista sekä turvallisia, kestäviä ja kohtuuhintaisia asuinympäristöjä. Asuntosäätiöllä on eri puolilla Suomea 34 paikkakunnalla yli 18 000 kotia, joissa asuu lähes 32 00 asukasta. Suurin osa asunnoistamme on yleishyödyllisiä asumisoikeusasuntoja, mutta tarjoamme myös vuokra- ja omistusasuntoja.
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