Asuntosäätiön uudet asumisoikeusasunnot valmistuivat Espoon Leppävaaraan

Leirimetsäntien asuntojen koot vaihtelevat 40 neliön kaksioista 93 neliön viiden huoneen perheasuntoihin. Kaikissa kodeissa on lasitettu parveke ja useimpien asuntojen ikkunoista avautuvat näkymät sekä kaupunkimaisemaan että metsään. Suurimmissa asunnoissa asumismukavuutta lisää oma sauna.

Asukkaiden yhteistiloihin kuuluvat saunatila, kerhotila, asuntokohtaiset irtaimistovarastot, ulkoiluväline-, polkupyörä- ja lastenvaunuvarastot, pesula sekä kolme kuivaushuonetta. Pysäköintipaikat sijoittuvat pihakannen alle pysäköintilaitokseen, ja paikoilla on varaukset sähköautojen latauspisteiden asentamiseen. Pihakannelle on rakennettu leikkipaikkoja ja istutettu kasveja lisäämään asukkaiden yhteisen piha-alueen viihtyisyyttä.

Säterissä luonto, arjen palvelut ja hyvät liikenneyhteydet ovat lähellä. Leppävaaran monipuoliset päivittäispalvelut sijaitsevat alle kilometrin päässä, ja perheystävällisellä alueella on myös päiväkoti sekä koulu. Säterinkallion puistoalue sekä lähellä sijaitsevat Laajalahden ja Ruukinrannan luontoalueet kutsuvat ulkoilemaan. Kehä I:n ja Turun moottoritien läheisyys sekä pikaraitiotie tarjoavat hyvät kulkuyhteydet kaikkialle pääkaupunkisudulla.

Leirimetsäntie 8:n uudiskohteen suunnittelusta vastasi Avarrus Arkkitehdit Oy ja rakentamisesta Rakennusliike Soimu Oy.