Mielenkiintoisia rakennuksia kaupan – Helsinki valmistelee neljäntoista kohteen myyntiä
30.10.2026 08:56:44 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Näiden joukossa on Katajanokalla sijaitseva Viking-talo ja Korkeasaaren entinen lipunmyyntirakennus Mustikkamaalla.
Kaupunki valmistelee neljäntoista omistamansa kohteen myyntiä. Myytäväksi esitetään 14 kohdetta, joissa on yhteensä 32 rakennusta. Kohteista suurin osa on tällä hetkellä tyhjillään.
Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 3. marraskuuta. Jos lautakunta hyväksyy suunnitelman, ensimmäisten rakennusten myynti alkaa vuonna 2027.
Myytäviksi esitetään:
- Kolkkapojantie 5–7, Pitäjänmäki
- Palosuontie 2, Pakila
- Karppitie 4, Oulunkylä
- Ilomäenpolku 4, Laajasalo
- Omenamäenkatu 8, Vuosaari
- Sinivuokonpolku 10, Vartiokylä
- Kaasutintie 2, Suurmetsä
- Mustikkamaan paviljonki, Mustikkamaa
- Leankatu 6, Pasila
- Katariina Saksilaisen katu 5, Viikki
- Viking-talo/ K10, Mastokatu 1, Katajanokka
- Villa Ivan Falin & Amanda Falin, Vuosaari
- Ohrahuhdantie 13, Tuomarinkylä
- Talin siirtolapuutarhan kerhorakennus, Pitäjänmäki
Osa myytävistä rakennuksista myydään asuinkäyttöön
Myytäväksi esitetään kohteita, jotka soveltuvat asuinkäyttöön. Osassa kohteissa asuminen vaatii asemankaavan muutoksen ja osassa se on mahdollista jo nyt.
Joissain kohteissa esitetään myytäväksi myös tontti. Nämä kohteet sijaitsevat Pitäjänmäessä (Kolkkapojantie 5–7), Oulunkylässä (Karppitie 4), Laajasalossa (Ilomäenpolku 4) ja Vartiokylässä (Sinivuokonpolku 10).
Aikaisemmin Korkeasaaren lipunmyyntipaikkana toiminut Mustikkamaan paviljonki myydään ravintolakäyttöön. Korkeasaaren lipunmyynti sijaitsee nykyään Korkeasaaressa osoitteessa Mischan ja Maschan aukio 1.
Kohteita monenlaiseen käyttöön
Nyt myytäviksi ehdotetut rakennukset myydään pääasiassa hintakilpailulla ja maa-alue vuokrataan. Kohteita on asuintarkoituksen lisäksi muun muassa palveluja sekä virkistyskäyttöä varten ja teollisuuskäyttöön.
Kaupunki päättää vuosittain, minkä rakennusten myyntiä se ryhtyy valmistelemaan. Uuden omistajan ovat vuonna 2026 saaneet muun muassa Haltialan kotieläintila, Villa Novilla ja Lähteelän ulkoilualueen rakennukset Kirkkonummella.
Tavoitteena saada rakennetut kiinteistöt aktiiviseen käyttöön
Toimitilastrategiansa mukaisesti Helsinki luopuu rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan ja joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.
Kohteiden myynnit mahdollistavat muun muassa rakennusten uudelleenkäytön ja edistävät näin myös mahdollisten suojeluarvojen säilymistä. Joissakin kohteissa on mahdollista kehittää rakennusten ohella myös tonttia lisä- ja uudisrakentamalla nykyiseen tai asemakaavamuutoksella mahdollistettavaan uuteen käyttötarkoitukseen.
Nyt esitettyjen 14 kohteen myynneillä voidaan vähentää kaupungin korjausvelkaa yhteensä noin 19 miljoonaa euroa ja pienentää vuotuisia ylläpitokustannuksia noin 800 000 euroa. Vuokraa kohteista saatiin vuonna 2025 yhteensä noin 1,1 miljoonaa euroa, mutta osa kohteista on jäänyt tämän jälkeen tyhjilleen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Halmyksikön päällikkö
erityistilat
kaupunkiympäristön toimiala
Juha Viljakainenprojektipäällikkö
maaomaisuuden kehittäminen ja tontit
kaupunkiympäristön toimiala
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