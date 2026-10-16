Demarinaiset ja Demarinuoret: Vahvat sote-palvelut ovat osa Suomen turvallisuutta

Yhteiskunnan kriisinkestävyys rakentuu arjen palveluissa. Siksi hyvinvointialueiden toimintakyvystä on huolehdittava jo ennen poikkeustilanteita. Toimiva varautuminen edellyttää riittävää rahoitusta, osaavaa henkilöstöä ja palvelujärjestelmää, joka kykenee vastaamaan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Marttilan ja Väänäsen mukaan on huolestuttavaa, että samaan aikaan, kun sote-järjestelmän merkitys osana kokonaisturvallisuutta korostuu, hallituksen päätökset ovat heikentäneet sekä palvelujen rahoitusta että henkilöstön edellytyksiä tehdä työnsä hyvin. Lisäksi säästöjä on haettu yhä useammin korvaamalla henkilöstöä teknologialla ja tekoälyllä.

”Jos kriisitilanteessa ei ole riittävästi sote-henkilöstöä, yhteiskunnan toimintakyky vaarantuu. Kansallinen turvallisuus edellyttää, että myös hyvinvointivaltion perusrakenteet ovat kunnossa ja toimivat myös silloin, jos teknologia lakkaisi toimimasta", Marttila ja Väänänen korostavat.

"Turvallisuuskeskustelu keskittyy usein puolustusmenoihin ja asehankintoihin. Demarinaiset ja Demarinuoret muistuttavat, että kriisinkestävyys on myös henkistä ja sosiaalista kestävyyttä. Yhteiskunta, jossa ihmiset saavat apua ajoissa ja jossa matalan kynnyksen mielenterveys- ja kriisipalvelut ovat saatavilla, selviää paremmin myös vaikeista tilanteista. Suomen puolustuskykyä ja kansalaisten kriisinkestävyyttä rakennetaan myös kansalaisjärjestöissä, joiden toimintaa määrärahoilla tulisi tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen ohessa. Kaikkein oleellisinta henkiselle kriisinkestävyydelle on arjen ja perusrutiinien jatkuvuus myös häiriötilanteissa."

”Se, että apua on saatavilla ja perustarpeet huomioidaan, vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja toimintakykyä. Siksi sote-palvelut tulisi nähdä erottamattomana osana turvallisuuspolitiikkaa. Jos sote-palvelujen saatavuudessa on suuria haasteita jo rauhan aikana, miten voimme olettaa niiden toimivan kriisitilanteessa”, Marttila ja Väänänen painottavat.