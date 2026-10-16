Demarinaiset ja Demarinuoret: Vahvat sote-palvelut ovat osa Suomen turvallisuutta
30.10.2026 10:27:10 EET | Demarinaiset | Tiedote
Demarinaiset ja Demarinuoret tukevat Tehyn esitystä, jonka mukaan osa Naton edellyttämien puolustusmenojen rahoituksesta tulisi kohdentaa sosiaali- ja terveyspalvelujen vahvistamiseen. Järjestöjen mukaan turvallisuutta ei rakenneta ainoastaan sotilaallisella puolustuskyvyllä, vaan myös vahvoilla ja toimintakykyisillä sote-palveluilla.
”Suomen turvallisuutta ei turvata vain aseilla. Kriisitilanteissa tarvitaan myös toimivaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, riittävästi henkilöstöä ja palveluja, jotka kannattelevat yhteiskuntaa vaikeissakin olosuhteissa”, Demarinaisten puheenjohtaja Helena Marttila ja Demarinuorten puheenjohtaja Julia Väänänen toteavat.
Yhteiskunnan kriisinkestävyys rakentuu arjen palveluissa. Siksi hyvinvointialueiden toimintakyvystä on huolehdittava jo ennen poikkeustilanteita. Toimiva varautuminen edellyttää riittävää rahoitusta, osaavaa henkilöstöä ja palvelujärjestelmää, joka kykenee vastaamaan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.
Marttilan ja Väänäsen mukaan on huolestuttavaa, että samaan aikaan, kun sote-järjestelmän merkitys osana kokonaisturvallisuutta korostuu, hallituksen päätökset ovat heikentäneet sekä palvelujen rahoitusta että henkilöstön edellytyksiä tehdä työnsä hyvin. Lisäksi säästöjä on haettu yhä useammin korvaamalla henkilöstöä teknologialla ja tekoälyllä.
”Jos kriisitilanteessa ei ole riittävästi sote-henkilöstöä, yhteiskunnan toimintakyky vaarantuu. Kansallinen turvallisuus edellyttää, että myös hyvinvointivaltion perusrakenteet ovat kunnossa ja toimivat myös silloin, jos teknologia lakkaisi toimimasta", Marttila ja Väänänen korostavat.
"Turvallisuuskeskustelu keskittyy usein puolustusmenoihin ja asehankintoihin. Demarinaiset ja Demarinuoret muistuttavat, että kriisinkestävyys on myös henkistä ja sosiaalista kestävyyttä. Yhteiskunta, jossa ihmiset saavat apua ajoissa ja jossa matalan kynnyksen mielenterveys- ja kriisipalvelut ovat saatavilla, selviää paremmin myös vaikeista tilanteista. Suomen puolustuskykyä ja kansalaisten kriisinkestävyyttä rakennetaan myös kansalaisjärjestöissä, joiden toimintaa määrärahoilla tulisi tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen ohessa. Kaikkein oleellisinta henkiselle kriisinkestävyydelle on arjen ja perusrutiinien jatkuvuus myös häiriötilanteissa."
”Se, että apua on saatavilla ja perustarpeet huomioidaan, vahvistaa turvallisuuden tunnetta ja toimintakykyä. Siksi sote-palvelut tulisi nähdä erottamattomana osana turvallisuuspolitiikkaa. Jos sote-palvelujen saatavuudessa on suuria haasteita jo rauhan aikana, miten voimme olettaa niiden toimivan kriisitilanteessa”, Marttila ja Väänänen painottavat.
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Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fiwww.helenamarttila.fi
Julia VäänänenDemarinuorten puheenjohtajaPuh:040 755 9558julia.vaananen@demarinuoret.fi
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