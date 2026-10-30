Temu tehostaa ennakoivia tuotetarkastuksiaan – varastojen testilaboratoriot läpäisivät Bureau Veritasin arvioinnin
30.10.2026 10:00:00 EET | Temu | Tiedote
Riippumaton arviointi vahvistaa teknisen valmiuden suorittaa määriteltyjä testejä valikoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti ja auttaa havaitsemaan mahdolliset vaatimustenmukaisuusongelmat jo ennen lähetystä.
DUBLIN, 30. lokakuuta 2026 — Temu ottaa sisäisen laboratoriotestauksen osaksi ennakoivia tuotetarkastuksiaan Bureau Veritasin toteutettua riippumattoman arvioinnin ja auditoinnin Temun toimituskumppaneiden varastoissa sijaitsevissa laboratorioissa.
Arviointi osoittaa, että testilaboratorioilla on tekniset valmiudet suorittaa määriteltyjä tuotetestejä valikoitujen eurooppalaisten standardien mukaisesti. Tuomalla laboratoriotestauksen osaksi tilausten toimitusprosessia Temu lisää tuotetarkastuksiinsa uuden vaiheen, joka auttaa havaitsemaan mahdolliset vaatimustenmukaisuusongelmat ennen valikoitujen tuotteiden lähettämistä kuluttajille.
Bureau Veritas arvioi laboratorioiden testauslaitteet, tilat ja ympäristöolosuhteet, teknisen henkilöstön, toimintamenettelyt sekä laadunvalvontajärjestelmät. Arvioinnin perusteella laboratoriot täyttävät määriteltyjen testien suorittamiselle asetetut tekniset vaatimukset.
Laboratoriot ovat nyt toiminnassa, ja niissä tehdään pistokokeita valikoiduille tuotteille. Testeihin kuuluvat muun muassa sähkölaitteiden turvallisuustestit, tekstiilien ominaisuuksien testaus sekä lelujen turvallisuusvaatimusten täyttymisen tarkastaminen.
Varastoissa tehtävä testaus täydentää Temun tuotetarkastuksia, joita tehdään sekä ennen tuotteiden myyntiin asettamista että myynnin jälkeen.
”Tavoitteenamme on parantaa verkossa toimivien markkinapaikkojen tuotetarkastusten tasoa tuomalla laboratoriotestaus entistä tiiviimmin osaksi tilausten toimitusprosessia”, kertoo Temun tiedotus.
”Laboratoriotestauksen sisällyttäminen toimintaamme antaa meille uuden mahdollisuuden tunnistaa ja ratkaista tuotteiden mahdolliset vaatimustenvastaisuudet jo ennen tuotteiden lähettämistä. Bureau Veritasin arviointi antaa riippumattoman vahvistuksen laboratorioiden teknisille valmiuksille arvioinnin kattamien testien osalta”, Temun tiedotus jatkaa.
Varastoissa sijaitsevat laboratoriot täydentävät riippumattomien kolmansien osapuolten tekemää testausta. Ne eivät kuitenkaan poista myyjien vastuuta varmistaa, että tuotteet täyttävät viranomaisten asettamat vaatimukset. Arviointi koskee laboratorioiden valmiutta suorittaa määriteltyjä testejä, eikä se tarkoita, että tuotteet olisi sertifioitu.
”Temun tavoitteena on rakentaa verkossa toimiva markkinapaikka, jossa tuotteiden laatuun ja vaatimusten täyttymiseen kiinnitetään erityistä huomiota”, kertoo Bureau Veritasin tiedotus. ”Yhteistyömme aikana olemme nähneet läheltä, kuinka paljon aikaa ja resursseja Temu käyttää oman tuotetestauksensa kehittämiseen.”
Temu ja Bureau Veritas ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2023 muun muassa tuotetestauksessa, pistokokeissa, myyjille tarjottavissa riippumattomissa testauspalveluissa sekä myyjien koulutuksessa. Yhteistyö kattaa useita tuoteryhmiä, kuten tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkatuotteet, kauneudenhoito- ja hygieniatuotteet, elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit, henkilönsuojaimet ja korut.
Temu selvittää myös uusia yhteistyömahdollisuuksia testausorganisaatioiden kanssa kehittääkseen ja laajentaakseen omia laboratoriotestausvalmiuksiaan.
Hanke on osa Temun laajempaa panostusta tuoteturvallisuuteen ja viranomaisvaatimusten täyttämiseen. Yhtiö aikoo investoida maailmanlaajuisesti noin 200 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria tuotteiden vaatimustenmukaisuuden ja laadun varmistamiseen vuonna 2026. Summa on kaksinkertainen vuoteen 2025 verrattuna.
Varastoissa sijaitsevien laboratorioidensa lisäksi Temu tekee yhteistyötä yli 60 riippumattoman testauslaitoksen kanssa eri puolilla maailmaa. Yhtiö on myös laajentanut myyjille suunnattuja koulutusohjelmiaan. Niihin kuuluu hiljattain julkistettu koulutussarja, jossa myyjät saavat testauksen ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijoilta käytännön ohjeita viranomaisvaatimuksista, tuotetestauksesta ja sertifioinnista.
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Yhteyshenkilöt
Temumedia@temu.com
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Tietoa Temusta
Temu on maailmanlaajuinen verkkokauppa-alusta, joka yhdistää kuluttajat miljooniin valmistajiin, tuotemerkkeihin ja liikekumppaneihin. Temu toimii yli 90 markkinalla eri puolilla maailmaa ja on sitoutunut tarjoamaan edullisia, laadukkaita tuotteita, joiden avulla asiakkaat voivat elää parempaa elämää.
Tietoa Bureau Veritasista
Bureau Veritas on maailman johtavia tarkastus-, Business Assurance- ja laboratoriotestauspalvelujen tarjoajia, jonka tarkoituksena on rakentaa luottamuksen maailmaa varmistamalla vastuullinen kehitys. Yhtiön visiona on olla asiakkaidensa ensisijainen kumppani erinomaisen toiminnan ja kestävyyden edistämisessä, ja se kehittää innovatiivisia ratkaisuja auttaakseen asiakkaitaan toimimaan muutoksessa.
Bureau Veritas perustettiin vuonna 1828, ja sen 82 000 työntekijää tarjoavat palveluja 140 maassa. Yhtiön tekniset asiantuntijat auttavat asiakkaita vastaamaan laatuun, terveyteen ja turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun sekä kestävyyteen liittyviin haasteisiin.
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