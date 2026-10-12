Ammattiliitto Pro vaatii seuraavaa hallitusta perustamaan uuden valtiollisen tietotoimiston

Seuraavan hallituksen on perustettava uusi tietotoimisto huoltovarmuussyistä

STT:llä on suomalaisessa yhteiskunnassa erityinen rooli. Se tuottaa toimituksille kautta maan yhteistä uutispalvelua ja vahvistaa näin moniäänistä, luotettavaa ja riippumatonta tiedonvälitystä. Kyse ei siksi ole vain yhden yrityksen tulevaisuudesta, vaan siitä, millainen uutis- ja tietoinfrastruktuuri Suomessa jatkossa on ja miten ja missä uutiset ovat saatavilla.

Luotettavan tiedon merkitys korostuu aikana, jolloin disinformaatio ja informaatiovaikuttaminen uhkaavat yhteiskuntia.

- Suomi tarvitsee yhteisen, luotettavan ja journalistisesti riippumattoman tietotoimiston. Seuraavan hallituksen tulee jo huoltovarmuussyistä perustaa Suomeen uusi tietotoimisto tekemään suomen ja ruotsin kielillä luotettavaa ja riippumatonta uutis- ja kuvatoimistoimintaa, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.

Mallia Ranskasta

Uudelle tietotoimistolle tulisi luoda lainsäädännöllä suojattu riippumattomuus ja autonomia. Mallia voitaisiin hakea esimerkiksi Ranskan AFP-tietotoimistosta.

Selvitettäväksi tulisi esimerkiksi yhteiskunnallisesti rahoitettu mutta journalistisesti ja poliittisesti riippumaton malli, säätiöpohjainen ratkaisu tai muu rakenne, jolla kansallisen tietotoimiston toiminta voidaan turvata pitkäjänteisesti. Valtio voisi korottaa YLE-veroa ja kanavoida tämä korotettu osuus turvaamaan uuden tietotoimiston rahoitus.