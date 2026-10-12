Ammattiliitto Pro vaatii seuraavaa hallitusta perustamaan uuden valtiollisen tietotoimiston
30.10.2026 09:54:58 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Ammattiliitto Pro pitää STT:n toiminnan jatkuvuutta suomalaisen demokratian ja luotettavan tiedonvälityksen kannalta tärkeänä. Pro vaatii seuraavaa hallitusta etsimään ratkaisuja, jotta Suomessa olisi jatkossakin oma, valtiollinen tietotoimisto.
Seuraavan hallituksen on perustettava uusi tietotoimisto huoltovarmuussyistä
STT:llä on suomalaisessa yhteiskunnassa erityinen rooli. Se tuottaa toimituksille kautta maan yhteistä uutispalvelua ja vahvistaa näin moniäänistä, luotettavaa ja riippumatonta tiedonvälitystä. Kyse ei siksi ole vain yhden yrityksen tulevaisuudesta, vaan siitä, millainen uutis- ja tietoinfrastruktuuri Suomessa jatkossa on ja miten ja missä uutiset ovat saatavilla.
Luotettavan tiedon merkitys korostuu aikana, jolloin disinformaatio ja informaatiovaikuttaminen uhkaavat yhteiskuntia.
- Suomi tarvitsee yhteisen, luotettavan ja journalistisesti riippumattoman tietotoimiston. Seuraavan hallituksen tulee jo huoltovarmuussyistä perustaa Suomeen uusi tietotoimisto tekemään suomen ja ruotsin kielillä luotettavaa ja riippumatonta uutis- ja kuvatoimistoimintaa, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.
Mallia Ranskasta
Uudelle tietotoimistolle tulisi luoda lainsäädännöllä suojattu riippumattomuus ja autonomia. Mallia voitaisiin hakea esimerkiksi Ranskan AFP-tietotoimistosta.
Selvitettäväksi tulisi esimerkiksi yhteiskunnallisesti rahoitettu mutta journalistisesti ja poliittisesti riippumaton malli, säätiöpohjainen ratkaisu tai muu rakenne, jolla kansallisen tietotoimiston toiminta voidaan turvata pitkäjänteisesti. Valtio voisi korottaa YLE-veroa ja kanavoida tämä korotettu osuus turvaamaan uuden tietotoimiston rahoitus.
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
Pro – työelämän joukkovoima ja yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista
Pron jäseniä ovat koulutetut ammattilaiset, asiantuntijat ja esihenkilöt alaan katsomatta. Voimajoukkoomme kuuluu jo 110 000 jäsentä, ja neuvottelemme 180 virka- ja työehtosopimusta.
Perustehtävämme on parantaa jäsentemme ja alalle kouluttautuvien työehtoja, toimeentuloa ja kehittymismahdollisuuksia. Lisäksi pidämme huolta jäsentemme hyvinvoinnista niin työssä kuin vapaalla.
Uskomme, että inhimillinen työelämä on ihmisoikeus. Ennakoimme kansainvälisiä työelämän kehityskulkuja ja ilmiöitä, ja kehitämme uusia ratkaisuja suomalaiseen työelämään. Rakennamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää, tasa-arvoista yhteiskuntaa – tai sanalla sanoen: työelämäniloa.
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