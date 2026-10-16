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CERTEGO ostaa Lås & Larm Aktuelltin Ruotsissa

30.10.2026 10:32:53 EET | Certego | Tiedote

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CERTEGO on allekirjoittanut sopimuksen Malmössä toimivan lukitus- ja turvallisuusratkaisujen toimittajan Lås & Larm Aktuelltin (LLA) koko osakekannan ostamisesta. Yritysosto vahvistaa CERTEGOn läsnäoloa Skånessa ja tuo konserniin kasvavan yrityksen, jolla on vahvat asiakassuhteet ja laaja huoltoliiketoiminta.

Lås & Larm Aktuelltin henkilöstöä ja CERTEGOn johtoa yhteiskuvassa

Vuonna 2020 perustettu LLA tarjoaa lukkoihin ja lukitusjärjestelmiin, kulunvalvontaan sekä hälytysjärjestelmiin liittyviä asennus-, huolto- ja asiantuntijapalveluja. Yrityksessä on 30 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 75 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Yritysosto on osa CERTEGOn toiminnan jatkuvaa kehittämistä Ruotsissa. Kun LLAn paikallinen osaaminen ja asiakassuhteet yhdistyvät CERTEGOn laajaan tarjoomaan, on yrityksillä entistä parempi valmius palvella asiakkaitaan turvallisuusratkaisujen koko elinkaaren ajan - aina määrittelystä ja asennuksesta jatkuvaan huoltoon ja kehittämiseen.

”Malmö lähialueineen on tärkeä markkina meille. LLA on lyhyessä ajassa rakentanut alueelle vahvan liiketoiminnan, joka perustuu läheisiin asiakassuhteisiin ja painottuu palveluihin. Olemme iloisia voidessamme toivottaa Lås & Larm Aktuelltin työntekijät tervetulleiksi CERTEGOon. Yhdessä meillä on sekä enemmän paikallisia voimavaroja että laajempaa osaamista asiakkaiden turvallisuustarpeisiin vastaamiseksi”, sanoo CERTEGO AB:n toimitusjohtaja Jesper Jakobsson.

Lås & Larm on kasvanut voimakkaasti perustamisestaan lähtien ja säilyttänyt samalla kannattavuutensa. LLA:n liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, joissa asennukset yhdistyvät säännölliseen huoltoon. Yrityksen yrittäjähenkisyys ja toimintatavat sopivat hyvin CERTEGOn toimintamalliin, jossa paikallinen osaaminen yhdistyy valtakunnallisen organisaation vahvuuksiin.

”Olemme rakentaneet Lås & Larm Aktuelltin läheisillä asiakassuhteilla ja kantamalla vastuun siitä, että asiakkaidemme turvallisuusratkaisut toimivat arjessa. Osana CERTEGOa erityisosaamisemme laajenee entisestään ja meillä on paremmat edellytykset jatkaa liiketoimintamme kehittämistä. Tämä tarjoaa myös työntekijöillemme enemmän kehittymismahdollisuuksia”, sanovat Lås & Larm Aktuelltin perustajat ja omistajat Lena Goldmann ja toimitusjohtaja Håkan Olsson.

Molemmat omistajat jatkavat yrityksen toiminnassa: Lena Goldmann yksikönpäällikkönä ja Håkan Olsson myyntijohtajana.

Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan marras–joulukuun vaihteessa.

Avainsanat

turvallisuusturvallisuuspalvelutyritysosto

Yhteyshenkilöt

Fredrik Tingström, Head of M&A, CERTEGO-konserni, sähköposti: fredrik.tingstrom@certego.se puh. +46 70 223 93 94

Jesper Jakobsson, toimitusjohtaja, CERTEGO Ruotsi, sähköposti: jesper.jakobsson@certego.se puh. +46 70 530 90 30

Kuvat

Lås & Larm Aktuelltin henkilöstöä ja CERTEGOn johtoa yhteiskuvassa
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Edelläkävijän turvallisuusratkaisuja - CERTEGO

CERTEGO on pohjoismainen turvallisuusratkaisuiden ja -palveluiden asiantuntija. Toteutamme asiakkaan liiketoimintaan integroituvia turvallisuusteknologian kokonaisratkaisuja kattavine palveluineen koko laitteiston elinkaarelle. Suunnittelemme, asennamme, hallinnoimme ja ylläpidämme kestäviä ja älykkäitä ratkaisuja mm. lukitukseen, kulunvalvontaan, työaikaan, kameravalvontaan sekä hälytinjärjestelmään. CERTEGO toimii yli 70 paikkakunnalla Pohjoismaissa, työllistää yli 1 200 henkilöä ja liikevaihto on yli 210 miljoonaa euroa. Osaamisemme ja kokemuksemme takaavat, että olemme turvallinen kumppani asiakkaille kaikilla toimialoilla.

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