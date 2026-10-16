CERTEGO ostaa Lås & Larm Aktuelltin Ruotsissa

Vuonna 2020 perustettu LLA tarjoaa lukkoihin ja lukitusjärjestelmiin, kulunvalvontaan sekä hälytysjärjestelmiin liittyviä asennus-, huolto- ja asiantuntijapalveluja. Yrityksessä on 30 työntekijää, ja sen liikevaihto on noin 75 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Yritysosto on osa CERTEGOn toiminnan jatkuvaa kehittämistä Ruotsissa. Kun LLAn paikallinen osaaminen ja asiakassuhteet yhdistyvät CERTEGOn laajaan tarjoomaan, on yrityksillä entistä parempi valmius palvella asiakkaitaan turvallisuusratkaisujen koko elinkaaren ajan - aina määrittelystä ja asennuksesta jatkuvaan huoltoon ja kehittämiseen.

”Malmö lähialueineen on tärkeä markkina meille. LLA on lyhyessä ajassa rakentanut alueelle vahvan liiketoiminnan, joka perustuu läheisiin asiakassuhteisiin ja painottuu palveluihin. Olemme iloisia voidessamme toivottaa Lås & Larm Aktuelltin työntekijät tervetulleiksi CERTEGOon. Yhdessä meillä on sekä enemmän paikallisia voimavaroja että laajempaa osaamista asiakkaiden turvallisuustarpeisiin vastaamiseksi”, sanoo CERTEGO AB:n toimitusjohtaja Jesper Jakobsson.

Lås & Larm on kasvanut voimakkaasti perustamisestaan lähtien ja säilyttänyt samalla kannattavuutensa. LLA:n liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, joissa asennukset yhdistyvät säännölliseen huoltoon. Yrityksen yrittäjähenkisyys ja toimintatavat sopivat hyvin CERTEGOn toimintamalliin, jossa paikallinen osaaminen yhdistyy valtakunnallisen organisaation vahvuuksiin.

”Olemme rakentaneet Lås & Larm Aktuelltin läheisillä asiakassuhteilla ja kantamalla vastuun siitä, että asiakkaidemme turvallisuusratkaisut toimivat arjessa. Osana CERTEGOa erityisosaamisemme laajenee entisestään ja meillä on paremmat edellytykset jatkaa liiketoimintamme kehittämistä. Tämä tarjoaa myös työntekijöillemme enemmän kehittymismahdollisuuksia”, sanovat Lås & Larm Aktuelltin perustajat ja omistajat Lena Goldmann ja toimitusjohtaja Håkan Olsson.

Molemmat omistajat jatkavat yrityksen toiminnassa: Lena Goldmann yksikönpäällikkönä ja Håkan Olsson myyntijohtajana.

Yritysoston toteutuminen edellyttää viranomaishyväksyntää. Kaupan arvioidaan toteutuvan marras–joulukuun vaihteessa.