Seksuaalinen häirintä halutaan pois kunta- ja hyvinvointialalta – työpaikoille uusia keinoja häirinnän ehkäisyyn
2.11.2026 07:00:00 EET | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT | Tiedote
Seksuaalinen häirintä on edelleen suuri ongelma suomalaisessa työelämässä. Työpaikoilla on velvollisuus puuttua häirintään, mutta käytännöt ja valmiudet vaihtelevat. Se häiritsee -kampanja tuo kuntien ja hyvinvointialueiden työpaikoille tietoa ja käytännön keinoja häirinnän ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja siihen puuttumiseen. Kampanjan toteuttavat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja alan pääsopijajärjestöt.
Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan 54 prosenttia suomalaisista naisista ja 14 prosenttia miehistä on kokenut seksuaalista häirintää työpaikalla. Seksuaalista häirintää tapahtuu myös digitaalisilla alustoilla. Se häiritsee -kampanjalla halutaan vahvistaa työpaikkojen valmiuksia ehkäistä häirintää ja tarjota tietoa siitä, miten häirintätilanteissa tulisi toimia. Tavoitteena on myös lisätä tietoutta seksuaalisesta häirinnästä ja tehdä selväksi, että se ei ole hyväksyttävää.
Kampanja on suunnattu kaikille työpaikalla. Se auttaa tunnistamaan häirintää niin omassa kuin muiden toiminnassa sekä tarjoaa esihenkilöille ja työntekijöille käytännön toimintamalleja häirinnän käsittelyyn. Tavoitteena on myös madaltaa kynnystä ottaa häirintä puheeksi.
– Seksuaalista häirintää ei pidä sietää työssä. Työpaikoilla tarvitaan yhteinen ymmärrys siitä, mikä on häirintää ja miten siihen puututaan. Se häiritsee -kampanjalla haluamme antaa tähän käytännön välineitä, työmarkkinaosapuolet painottavat.
Työpaikoille tarvitaan selkeät toimintamallit
Työnantajan velvollisuus on ehkäistä seksuaalista häirintää ja ryhtyä toimiin, jos sitä ilmenee. Jotta seksuaaliseen häirintään voidaan puuttua, työpaikoilla tarvitaan osaamista, pelisääntöjä ja selkeitä toimintamalleja.
Se häiritsee -kampanja liittyy sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnalliseen työhön seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseksi työelämässä. KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt liittyivät keväällä 2026 sosiaali- ja terveysministeriön (STM) käynnistämään sitoumukseen, jonka tavoitteena on vahvistaa työelämän tasa-arvoa ja turvallisuutta. Se häiritsee -kampanja vie sitoumuksen tavoitteita käytäntöön kunta- ja hyvinvointialan työpaikoilla.
Valmiita materiaaleja häirinnän ehkäisyyn
Kampanjaan kuuluu muun muassa työpaikoille suunnattu infopaketti, jota voi hyödyntää esimerkiksi työyhteisön keskusteluissa ja esihenkilötyössä. Lisäksi kampanjasta on monipuolista viestintämateriaalia (somekuvat, kuvia työpaikkojen näytöille sekä esityspohjat). Materiaalit löytyvät Tärkeissä töissä -sivustolta. Lisäksi KT ja pääsopijajärjestöt viestivät kampanjasta omissa kanavissaan.
Kuntia, hyvinvointialueita ja niiden omistamia yrityksiä kannustetaan lisäksi jakamaan omia seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn liittyviä kehittämistekojaan ja hyviä käytäntöjään yhteisellä Tekojen torilla. Näin toimiviksi havaittuja ratkaisuja voidaan hyödyntää myös muilla työpaikoilla.
Mukana kampanjassa
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.
Lisätiedot
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Toimitusjohtaja Henrika Nybondas-Kangas, p. 050 357 4233
Neuvottelujohtaja Anna Kukka, p. 050 347 9342
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO
Puheenjohtaja Katarina Murto, p. 050 568 9188
Toiminnanjohtaja Jouni Vattulainen, p. 040 590 9049
Julkisen alan unioni JAU
Puheenjohtaja Håkan Ekström, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, p. 040 828 2865
Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, Ammattiliitto Jyty, p. 040 968 0538
Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote
Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy, (haastattelupyynnöt avustaja Mila Huovisen kautta p. 040 054 0005)
Puheenjohtaja Päivi Inberg, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, p. 040 705 9115
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Tietoa julkaisijasta
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kunta- ja hyvinvointialan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. Jäseniämme ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointialueyhtymät sekä niiden omistamat yritykset.
Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimukset, kehitämme työelämää ja osallistumme lainvalmisteluun. Työmme on lakisääteistä, ja sitä tehdään virkavastuulla. Kunta- ja hyvinvointiala työllistää Suomessa joka viidennen palkansaajan. Tavoitteenamme on turvata suomalaisille laadukkaat hyvinvointi- ja sivistyspalvelut.
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