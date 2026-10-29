Kokoomuksen Laiho: Hätäkeskuksessa ja ensihoidossa voimavarat tarvitaan palveluihin, ei byrokratiaan
30.10.2026 10:36:58 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho vaatii hätäkeskustoiminnan turhan byrokratian purkamista. Viime vaalikaudella tehty lakimuutos on johtanut päällekkäiseen hallintoon, lisännyt kustannuksia ja vaikeuttanut ensihoidon toimintaa. Laiho on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lainsäädännön korjaamiseksi ja katsoo, että rajalliset voimavarat on käytettävä hallinnon sijaan ihmisten palveluihin.
Hätäkeskustoimintaa koskevaa lakia muutettiin viime vaalikaudella, jonka myötä hätäkeskustoimintaan osallistuvista viranomaisista tuli rekisterinpitäjiä omien tietojensa osalta. Rahoitusta asiaan ei kuitenkaan saatu, vaikka tehtäviä lisättiin.
”Rekisterinpito siirrettiin heikosti valmistellulla lakimuutoksella hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle vuoden 2024 alusta. Nyt pitää kuunnella tarkalla korvalla asian parissa työskenteleviä, ottaa palaute vastaan ja korjata lakia”, Laiho tarkentaa.
”Saamani palautteen mukaan käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että nykyisessä rekisterinpitomallissa rekisterinpitäjän vastuu, tosiasiallinen määräysvalta tietoihin sekä toiminnan käytännön toteutus eivät kohtaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Erillinen rekisterinpito haittaa myös työn kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hankaloittaa laadun seurantaa”, Laiho lisää.
Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet kuuluvat hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle, vaikka Hätäkeskuslaitos vastaa muun muassa hätäpuhelujen vastaanottamisesta, puhelujen ja tehtävätietojen käsittelystä, teknisistä järjestelmistä, palvelimista sekä tallenteiden säilyttämisestä. Uudellamaalla muusta maasta poiketen ensihoidon järjestäminen kuuluu HUS-yhtymän vastuulle.
HUS-yhtymä on rekisterinpitäjä ensihoidon puheluiden (noin 200 000 per vuosi) osalta. Tämä koskee myös puheluita, jotka eivät johda ensihoidon hälyttämiseen vaan ovat vain neuvontapuheluita. Käytäntö on käytännössä osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi ja hyvin työlääksi. Hätäkeskus ei voi itse vastata rekisteritiedusteluihin vaan kaikki tietopyynnöt siirtyvät HUS-yhtymälle.
”Ammattilaisilta saamani palautteen perusteella ensihoidon hallinnon suurimpia haasteita on Hätäkeskuslaitoksen epätarkoituksenmukainen ja työläs rekisterinpito. Asian voisi ratkaista esimerkiksi Hätäkeskuslaitoksen ja HUS-yhtymän yhteisrekisterinpidolla. Poliisin osalta muutoksia ei olisi tarvetta tehdä. Kun nykyinen tilanne on todettu byrokraattiseksi ja lisäkustannuksia aiheuttavaksi, olisi järkevää pikaisella aikataululla korjata tämä byrokratian kukkanen ja kohdentaa rajalliset voimavarat asukkaille tärkeisiin palveluihin”, Laiho kertoo.
Laiho on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen asian korjaamiseksi ja kysyy, onko tulossa vielä kuluvalla hallituskaudella lakiesityksiä, joiden yhteydessä tämä voitaisiin muuttaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia LaihoKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Vikman: Jälki-istunto ei voi olla vapaaehtoinen29.10.2026 13:40:04 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja Opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja Sofia Vikmanin lakialoite perusopetuslain muuttamisesta keräsi kansanedustajilta laajan tuen. Vikmanin lakialoitteella opettajan määräämän jälki-istunnon suorittamisesta tehtäisiin oppilaalle pakollista.
Kokoomuksen Päivärinta varoittaa veronkorotusten kierteestä: Tästä syystä sopeutus tulisi tehdä ilman veronkiristyksiä28.10.2026 13:35:36 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Susanne Päivärinnan mukaan veronkorotuksilla ei voi korjata julkisen talouden rakenteellista ongelmaa. Väestön ikääntyessä menot kasvavat vuosi vuodelta, joten veroilla tehty sopeutus johtaisi vain korotusten kierteeseen. Siksi velkajarrun edellyttämä sopeutus on tehtävä menoja vähentämällä ja julkista sektoria uudistamalla.
Kokoomuksen Kauma SDP:lle: Avoimesta keskustelusta puuttuu enää avoimuus27.10.2026 14:16:29 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma haastaa SDP:n kertomaan, millä konkreettisilla päätöksillä puolue vahvistaisi julkista taloutta. Kauma ihmettelee kansanedustaja Joona Räsäsen tämän aamun esiintymisiä Ylen televisiossa ja radiossa.
Kokoomuksen Limnell: Luottamuksesta Suomen uusi kilpailuetu – turvallisuusteknologialle avautuvat suuret vientimarkkinat26.10.2026 13:00:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden dosentti Jarno Limnell näkee Ukrainan tuoreessa Starlink-tapauksessa merkittävän turvallisuuspoliittisen opetuksen ja samalla suuren mahdollisuuden Suomelle. Maailmassa kasvaa tarve turvalliselle teknologialle, jonka toimintaan voi luottaa myös kriisitilanteissa.
Kokoomuksen Kaunisto: Kokoomukselle ei käy palkansaajien taskujen tyhjentäminen26.10.2026 12:20:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ville Kaunisto torjuu valtiovarainministeriön verokartoituksessa esiin nostetut ajatukset työn verotuksen kiristämisestä. Hänen mukaansa kokoomukselle työn verotuksen kiristäminen ei missään olosuhteissa käy.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme