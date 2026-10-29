Kokoomuksen Laiho: Hätäkeskuksessa ja ensihoidossa voimavarat tarvitaan palveluihin, ei byrokratiaan

Hätäkeskustoimintaa koskevaa lakia muutettiin viime vaalikaudella, jonka myötä hätäkeskustoimintaan osallistuvista viranomaisista tuli rekisterinpitäjiä omien tietojensa osalta. Rahoitusta asiaan ei kuitenkaan saatu, vaikka tehtäviä lisättiin.



”Rekisterinpito siirrettiin heikosti valmistellulla lakimuutoksella hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle vuoden 2024 alusta. Nyt pitää kuunnella tarkalla korvalla asian parissa työskenteleviä, ottaa palaute vastaan ja korjata lakia”, Laiho tarkentaa.



”Saamani palautteen mukaan käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että nykyisessä rekisterinpitomallissa rekisterinpitäjän vastuu, tosiasiallinen määräysvalta tietoihin sekä toiminnan käytännön toteutus eivät kohtaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Erillinen rekisterinpito haittaa myös työn kehittämistä, henkilöstön osaamisen kehittämistä ja hankaloittaa laadun seurantaa”, Laiho lisää.



Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet kuuluvat hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle, vaikka Hätäkeskuslaitos vastaa muun muassa hätäpuhelujen vastaanottamisesta, puhelujen ja tehtävätietojen käsittelystä, teknisistä järjestelmistä, palvelimista sekä tallenteiden säilyttämisestä. Uudellamaalla muusta maasta poiketen ensihoidon järjestäminen kuuluu HUS-yhtymän vastuulle.



HUS-yhtymä on rekisterinpitäjä ensihoidon puheluiden (noin 200 000 per vuosi) osalta. Tämä koskee myös puheluita, jotka eivät johda ensihoidon hälyttämiseen vaan ovat vain neuvontapuheluita. Käytäntö on käytännössä osoittautunut epätarkoituksenmukaiseksi ja hyvin työlääksi. Hätäkeskus ei voi itse vastata rekisteritiedusteluihin vaan kaikki tietopyynnöt siirtyvät HUS-yhtymälle.



”Ammattilaisilta saamani palautteen perusteella ensihoidon hallinnon suurimpia haasteita on Hätäkeskuslaitoksen epätarkoituksenmukainen ja työläs rekisterinpito. Asian voisi ratkaista esimerkiksi Hätäkeskuslaitoksen ja HUS-yhtymän yhteisrekisterinpidolla. Poliisin osalta muutoksia ei olisi tarvetta tehdä. Kun nykyinen tilanne on todettu byrokraattiseksi ja lisäkustannuksia aiheuttavaksi, olisi järkevää pikaisella aikataululla korjata tämä byrokratian kukkanen ja kohdentaa rajalliset voimavarat asukkaille tärkeisiin palveluihin”, Laiho kertoo.



Laiho on jättänyt tänään kirjallisen kysymyksen asian korjaamiseksi ja kysyy, onko tulossa vielä kuluvalla hallituskaudella lakiesityksiä, joiden yhteydessä tämä voitaisiin muuttaa.



