Vuoden 2026 Helsinki Travel Awards -voittajat
30.10.2026 13:00:00 EET | Helsingin Matkailusäätiö | Tiedote
Helsingin Matkailusäätiö jakoi torstaina 29.10.2026 tunnustuksia kiitoksena innovatiivisesta työstä Helsingin matkailun eteen jo 12. kertaa. Palkittujen joukko kuvastaa Helsingin monipuolisuutta.
Helsingin Matkailusäätiö jakoi vuoden 2026 Helsinki Travel Award -tunnustuspalkinnot. Palkintoja jaettiin tänä vuonna viisi kappaletta. Voittajia olivat Finnair, Korkeasaari, Sompasauna, Tuska Festival sekä Luka Balac, Carlos Henriques ja Albert Franch Sunyer (ravintolat Nolla, Elm ja Nolita).
Matkailusäätiö haluaa tunnustuksillaan tukea Helsingin matkailua kehittävää toimintaa. Helsinki Travel Award -palkinto huomioi toimijoita tai tekoja jotka ovat vaikuttaneet myönteisesti Helsingin seudun matkailun kehitykseen, vetovoimaan ja matkailijakokemukseen. Matkailusäätiön puheenjohtajan Mikko Leistin mukaan Helsingin matkailu on kehittynyt vahvasti, mutta potentiaalia löytyisi huomattavasti nykyistä enempäänkin.
”Palkitut osoittavat, miten monipuolinen matkailukaupunki Helsinki on. Jokainen heistä edustaa upeaa vieraanvaraisuutta, joka tekee Helsingistä matkailukohteena ainutkertaisen”, Mikko Leisti kuvailee.
Myös matkailualan taloudellinen merkitys nousi esiin torstaina 29. lokakuuta järjestetyssä palkintotilaisuudessa. ”Matkailu on elämyksiä ja tunnelmaa, mutta myös taloutta, joka luo vaurautta meille kaikille”, tiivisti valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä puheessaan palkintotilaisuudessa.
Leisti muistuttaa, että Helsingissä on mahdollisuus nauttia täysin rinnoin kaupungin humusta ja meiningistä. Toisaalta myös luonto ja rauha ovat aivan kulman takana. Matkailijat muistavat kiittää upeita helsinkiläisiä ja heidän ystävällisyyttään, joka tekee matkailukokemuksesta mieleenpainuvan.
”Voin ylpeästi sanoa, että jos johonkin kannattaa matkustaa, niin Helsinkiin”, Leisti kiteyttää.
Palkintoperustelut
Luka Balac, Carlos Henriques ja Albert Franch Sunyer
Ravintoloitsijat – ravintolat Nolla, Elm ja Nolita
Ravintoloitsijakolmikko on luonut Helsinkiin ilmiömäisen yhdistelmän vastuullisuutta, herkullista ruokaa ja ensiluokkaista palvelua. Nollan, Elmin ja Nolitan takana olevat yrittäjät muistuttavat, että aito kiinnostus ihmisten kohtaamiseen ja tinkimätön ammattitaito tekevät Helsingistä paikan, jonne halutaan tulla uudelleen.
Finnair
Oman kansallisen lentoyhtiömme yli satavuotinen verkosto yhdistää Helsingin muuhun maailmaan. Kotimaista suunnittelutyötä ja vieraanvaraisuutta ylpeästi korostava Finnair toivottaa kävijät tervetulleiksi pääkaupunkiin heti lentokentältä alkaen ja pitää Helsingin elävänä ja avoimena maailmalle.
Korkeasaari
Korkeasaari tekee luonnon ja eläinlajien suojelusta konkreettista aivan kaupungin kupeessa. Sukupolvelta toiselle helsinkiläisiä ja matkailijoita liikkeelle saanut saari yhdistää ulkoilun ja ympäristökasvatuksen. Korkeasaari tarjoaa iloa arkeen ja samalla tekee korvaamatonta työtä maailman luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Sompasauna
Sompasauna on ainutkertainen paikka, jossa tulla osaksi Helsinkiä ja suomalaista saunakulttuuria. Vapaaehtoisten ylläpitämä maksuton sauna ja uinti Itämeressä tarjoavat matkailijoille elämyksen, jossa vierailija saa autenttisesti osallistua koko saunakokemukseen lämmittämisestä saunomiseen.
Tuska Festival
Tuska Festival tuo raskaan musiikin ja helsinkiläisen tapahtumakulttuurin yhteen ennakkoluulottomalla tavalla. Jo vuosikymmenten ajan järjestetty festivaali houkuttelee Suvilahteen kymmeniätuhansia kävijöitä ympäri maailmaa ja hurmaa vuodesta toiseen poikkeuksellisen lämpimällä ja turvallisella ilmapiirillään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikko LeistiPuheenjohtaja, Helsingin matkailusäätiöPuh:+358 (0)40 064 0090mikko.leisti@sofiahelsinki.fi
Kuvat
Helsingin Matkailusäätiö
Helsingin Matkailusäätiön tarkoituksena on matkailun edistäminen erityisesti Helsingin seudulla. Säätiön toiminta-alue on Helsinki ja sen lähialueet. Säätiö edistää, kannustaa ja tukee teoillaan Helsingin matkailua kehittävää toimintaa ja yhteisymmärrystä. Se auttaa tuottamaan ja levittämään alan tutkimustietoa ja jakaa stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja. Strategisesti Säätiö on rajannut toimintansa painopistealueiksi tulevaisuuteen suuntaavat hankkeet, joilla on mahdollisuus menestyä liiketaloudellisesti tai tutkimushankkeet, jotka tuottavat uutta tietoa matkailuliiketoiminnan menestyksen tukemiseksi ja osaamisen lisäämiseksi alan sisällä ja sen sidosryhmien välillä.
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