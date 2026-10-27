Uskomaton Sysimetsä-fantasiakertomus nyt toivottuna uusintapainoksena – elokuvan ensi-ilta tänään

Ilmestynyt.

Kun olet kerran astunut Sysimetsään, et koskaan halua lähteä pois.

Vanhemmat ovat vannottaneet Prueta ikinä menemästä Sysimetsään. Läpitunkematon, villi metsä ei ole mikään lasten puuhamaa, siellä on liikaa vaaraa, vuoria ja nälkäisiä kojootteja. Mutta sitten varisparvi sieppaa Pruen pikkuveljen, ja tytön on uhmattava kieltoa. Luokkakaveri Curtis lähtee salaa seuraamaan häntä metsään.

Prue ei tunne ketään, joka olisi käynyt tässä eriskummallisessa maailmassa. Ehkä hänen vierailuunsa on muukin syy kuin pelastaa veljensä? Jokin vielä suurempi tehtävä?

Colin Meloyn ja Carson Ellisin Sysimetsä on suuri, kuvitettu saturomaani, joka on hurmannut lapset ja aikuiset lukijansa jo alkaen vuodesta 2012, jolloin kirja julkaistiin ensimmäistä kertaa suomeksi Peikko Pitkäsen suomentamana. Menestysromaani ilmestyy tänään Laika Studiosin stop motion -elokuvana, ja sen kunniaksi kirjasta julkaistiin nyt uusi, kauan odotettu painos.

Elokuvan äänirooleissa kuullaan muun muassa Jemaine Clementiä, Angela Bassettia, Jacob Tremblayta ja Mahershala Alia.

Arvostelukappalepyynnöt ja lisätiedot Sysimetsä-kirjasta: anni.gullichsen@otava.fi