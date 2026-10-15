Turkki houkuttelee golfaajia ympäri vuoden

Tiesitkö, että Turkissa pelattiin golfia jo 1800-luvulla?

Turkin ensimmäinen golfkerho, Istanbul Golf Club, perustettiin vuonna 1895. Sen jälkeen klubeja on syntynyt ja golfkenttiä rakentunut ympäri maata – Antalyaan, Muğlaan, İzmiriin, Ankaraan, Samsuniin ja Aydıniin.

Nykyisin golfaaja löytää hyvät pelimahdollisuudet lähes kaikkialta Turkista, mutta erityisesti Antalyan Belekin alue on noussut alan edelläkävijäksi miellyttävän ilmastonsa ja upean luontonsa ansiosta.

Belekin golfresortit houkuttelevat niin harrastajia kuin ammattilaisgolfaajia pelin äärelle. Täällä kaikentasoiset golfaajat voivat nauttia laadukkaista kentistä, jotka tarjoavat vaihtelevia vaikeustasoja.

Belekin golftarjonnan kohokohtia – kokeile yögolfia

Belekissä, Turkin Rivieran vehreän luonnon keskellä golfin harrastajia palvelee yksitoista golfklubia ja seitsemäntoista 18-reikäistä mestaruustason kenttää. Valikoima ulottuu perinteisistä nummityyppisistä golfkentistä kansainvälisen tason golfkeskuksiin, joiden suunnittelussa ovat olleet mukana maailmankuulut pelaajat.

Ympärivuotista golfelämystä täydentää mahdollisuus pelata vuorokauden ympäri. Joillakin kentillä peli ei lopu hämäränkään tullessa, sillä tehokkaat valaistusjärjestelmät mahdollistavat pelaamisen myös pimeällä. Yögolf tarjoaa kivan ja erilaisen tavan nauttia Belekin viheriöistä.

Hyvä saavutettavuus on yksi Belekin vahvuuksista. Ajomatka Antalyan lentoasemalta golfresorteihin on vain noin 35 minuuttia. Lentoja Helsingin ja Antalyan välillä liikennöivät ympärivuotisesti sekä Finnair että Pegasus Airlines.

Dalaman on nouseva golfkohde

Belekin ohella suosittuja kenttiä löytyy muun muassa Istanbulista, Kusadasista, Urlasta ja Samsunista. Erityisesti yksi nimi kannattaa painaa mieleen: Dalaman, joka juuri nyt on erityisessä nousussa ja jolle odotetaan kasvavaa suosiota myös pohjoismaisten golfarien keskuudessa. Alueen ensimmäinen golfkenttä on nyt avattu vain 20 minuutin matkan päähän Dalamanin lentoasemalta.

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Lisätiedot:

Go Türkiye

Arzu Emel Polat, Lähetystöneuvos, Turkin tasavallan suurlähetystö

emel.polat@go-turkiye.fi