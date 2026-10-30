YK:n luontokokous otti pieniä askeleita luontokadon torjunnassa, mutta ei saavuttanut läpimurtoa
31.10.2026 10:49:18 EET | Greenpeace | Tiedote
Jerevan, Armenia, 31. lokakuuta 2026 – YK:n luontokokous COP17 linjasi suuntaviivat Kunmingin–Montrealin luontoviitekehyksen (KM-GBF) loppukauden täytäntöönpanolle, mutta ei saavuttanut sopua globaalin arviointiraportin edellyttämistä kiireellisimmistä toimenpiteistä. Vuoteen 2030 on aikaa enää hieman yli kolme vuotta, ja maailma on vakavasti jäljessä luontotavoitteiden saavuttamisesta.
Esimerkiksi riittävä rahoitus on edelleen ratkaisematta. Samalla joidenkin maiden pyrkimykset heikentää alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen oikeuksia herättävät vakavaa huolta. Kokouksen todellinen perintö mitataan lopulta käytännön tekoina ja päätöksinä paikallisella tasolla.
”Monet pienet asiat etenivät kokouksessa. Toimien tahti ja mittakaava eivät kuitenkaan riitä pysäyttämään luontokatoa. Jerevanissa annetut lupaukset ilmentävät hyviä aikomuksia, mutta eivät poista käytännön toimeenpanon suurimpia esteitä, kuten riittämätöntä rahoitusta ja haitallisten tukien kiireellistä uudistamistarvetta”, An Lambrechts, Greenpeace Internationalin luontopolitiikan asiantuntija kommentoi.
“Myös yksityinen sektori on saatava vastuuseen. Suuryritykset tekivät kaksi vuotta sitten kaikkensa pitääkseen kokouksessa perustetun uuden luontorahaston rahoituksen vapaaehtoisena ja sen jälkeen estääkseen rahaston toiminnan Jerevanissa. On kestämätöntä, että suuret monikansalliset yhtiöt käärivät jättimäisiä voittoja luonnon kustannuksella, ja samalla jättävät ihmiset ympäri maailmaa kärsimään luontokadon seurauksista”, Lambrechts jatkaa.
Jehki Härkönen, Greenpeace vanhempi asiantuntija kommentoi merten osalta:
”Biodiversiteettisopimuksen globaalin arvioinnin tulokset osoittavat, että hallitukset ovat edenneet luvattoman hitaita merten suojelussa. Niiden on kiireellisesti vauhditettava toimia niin kotimaissaan kuin kansainvälisillä vesialueilla pysyäkseen vuoden 2030 luontotavoitteiden vauhdissa. Tällä hetkellä vain mitätön osa valtameristä on täysin suojeltu teollisilta kalastusaluksilta, jotka pyytävät meristämme miljoonia tonneja saalista vuosittain. Hallitusten on hyödynnettävä tammikuussa New Yorkissa järjestettävää ensimmäistä valtameriin keskittyvää YK-kokousta, ja muutettava sitoumukset suojeluksi. Tarvitsemme laajoja mertensuojelualueita, jotka on suljettu teolliselta kalastukselta ja muulta tuhoisalta toiminnalta.”
Bonaventure Bono, Greenpeace Afrikan metsä- ja biodiversiteettikampanjoija:
”Kokous ei onnistunut alkuperäiskansojen ja paikallisyhteisöjen itsemääräämisoikeuden tunnustamisessa eikä muotoillut vahvaa tekstiä heidän oikeuksistaan. Hallitukset eivät voi väittää olevansa oikealla uralla luontotavoitteiden saavuttamisessa samalla, kun ne heikentävät luontoa suojelevien yhteisöjen oikeuksia ja panosta. Ilman alkuperäiskansojen oikeuksia, johtajuutta ja itsemääräämisoikeutta vuoden 2030 tavoitteet jäävät saavuttamatta.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaqueline Sordi, Media Lead at CBD COP17
Greenpeace International
+55 51 99678 9048
jsordi@greenpeace.org
Greenpeace International Press Desk
+31 (0)20 718 2470 (24H)
pressdesk.int@greenpeace.org
Jehki HärkönenVanhempi ilmasto- ja luontoasiantuntija
- ilmastopolitiikka
- metsäpolitiikka
Juuso JanhunenTiedottajaPuh:040 482 55 41juuso.janhunen@greenpeace.org
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