SDP:n Räsänen: Ei kai hallitus pyri johtamaan komissiota harhaan?
31.10.2026 13:38:06 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Euroopan komissio pyysi lokakuun lopussa Suomelta lisätietoja ensi vuoden budjetista ja siitä, miten budjetti noudattaa neuvoston tammikuussa 2026 hyväksymää suositusta liiallisen alijäämän korjaamiseksi. Suomi poikkeaa tulevanakin vuonna komission asettamasta nettomenopolusta. Suomi toimitti vastauksen komissiolle eilen.
– Hallituksen vastauksen perusteella herää kyllä kysymys, että pyrkiikö hallitus johtamaan komissiota harhaan? Suomen vastauksessa mainitaan hallituksen päättämät 10 miljardin euron julkista taloutta vahvistavat toimet, mutta jätetään kertomatta, että toimien nettovaikutus ei saavuta edes kolmea miljardia ensi vuonna. Hallitus myös jättää kertomatta, että ensi vuoden osalta eniten julkista taloutta heikentää hallituksen oma päätös on alentaa yhteisöveroa. Näyttääkin siltä, että hallitus ei halua myöntää komissiolle, että sen omat päätökset ovat osasyynä Suomen julkisen talouden heikkenemiseen, toteaa SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen.
Komissio julkistaa arvionsa euroalueen jäsenvaltioiden alustavista talousarviosuunnitelmista marraskuun loppuun mennessä. Euroryhmä hyväksyy joulukuussa niitä koskevan julkilausuman. Suomen kannalta uhkana on alijäämämenettelyn tehostaminen.
– Olisi kyllä äärimmäisen noloa oikeistohallitukselle, että tarkkailuluokalle joutumisen lisäksi hallitukselle määrättäisiin vielä jälki-istuntoa. En yhtään ihmettele, että pääministeripuolueen talouspoliittinen uskottavuus on tällä vaalikaudella romahtanut, päättää Räsänen.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
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