Kärkijoukkueet pieksivät pienempiään, Tuulia Lahdella viiden maalin ilta
31.10.2026 20:48:44 EET | Fliiga | Tiedote
Kärkijoukkueet pieksivät pienempiään F-liigan naisten sarjassa, kun Classic kaatoi Northern Starsin 9-2, FBC Loisto PSS:n 10-1 ja TPS SBS Wirmon 9-0.
Espoossa Northern Stars piti sarjakärkeä pitkään tiukoilla, ja pelin puolivälissä mentiin lukemissa 3-4 Senni Luukkosen laukauksella yläkulmaan ja Martha Nylundin kakkospallosta maalattua kotijoukkueelle. Eroa repesi kuitenkin jo ennen toista taukoa Sofia Mittentagin, Eerika Kosken ja Vilja Kuutniemen lauottua Classicin 6-2-johtoon. Päätösjaksolla Noora Lapinkoski, Sofia Lahti kaukaa ja Natalia Pitkäkangas yksin takatolpalta komistelivat vielä lukemia kolmella neljään minuuttiin syntyneellä osumalla. Vilja Kuutniemi (2+2) ja Eerika Koski (1+3) olivat päivän neljän pisteen pelurit.
Tuulia Lahti mätti viisi maalia ja Aada Honkuri tehot 1+4 Nousiaisten ottelussa, jossa Loisto vei heti avauserän 5-0 Emeli Falkmanin aloitettua maalinteon neljän sekunnin pelin jälkeen melkein suoraan keskialoituksesta. Tuulia Lahden hattutemppu rakentui kolmella perättäisellä osumalla erän toisella puolikkaalla. PSS:n illan ainoa maali oli Sofianna Tuomisen 5–1-kavennus komeasta vastaiskusta pelin puolivälissä.
Nousija SBS Wirmo kesti mestari TPS:n painetta puoli erää, mutta sitten tänään tehot 2+2 tehnyt Milla Nordlund syötti ensin Elsa Holopaisen ja sitten Cira Virran maalintekoon ja laukoi itse toisessa erässä eron kolmeen. Samassa erässä syntyi myös liigan pistekärki Nordlundin toinen osuma, kun hän vei ylivoimalla Miisa Turusen syötöstä Palloseuran 6–0-johtoon. Maalin tehneen ja kaksi syöttäneen Turusen illan maali nähtiin kolmannessa erässä ylivoimalla. Maajoukkuevahti Miia Maarasen nollapeli irtosi tällä kertaa seitsemällä torjunnalla kollega Juliana Kiurun venyessä toisessa päässä 17 laukaukseen.
Illan voittajat komeilevat sarjan kärjessä, jossa Classicilla on 23, FBC Loistolla 20 ja ottelun niitä enemmän pelanneella TPS:llä 18 pistettä.
Sarja jatkuukin keskiviikkona kärkiottelulla FBC Loisto–Classic.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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