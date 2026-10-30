Veikkaus Oy

Loton potti kasvaa jo 11 miljoonaan euroon

31.10.2026 22:43:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Illan arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, joten ensi lauantaina Lotossa on tarjolla 11 miljoonan euron potti.

Televisiostudio, jossa arvotaan Lotto. Taustalla Lottokone.
Lauantain Lotto arvotaan Helsingin Pasilassa sijaitsevalla studiolla.

Loton kierroksen 44/2026 oikea rivi on 6, 14, 22, 24, 25, 28, 30 sekä lisänumero 39. Plusnumeroksi arvottiin 3.

Suurimmat voitot saavutettiin kolmella 6+1-tuloksella, joilla tässä arvonnassa sai 106 120,11 euroa. Voitot matkasivat nettipelaajille Tampereelle ja Suomussalmelle. Yksi kolmesta voitosta oli pelattu Sotkamossa kahvila-ravintola Hiukatissa.

Milli-pelin päivän oikea rivi on 6, 13, 28, 32, 38, 39 ja lisänumero 18. Arvonnassa ei tänään löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yli 17 000 kappaletta.

Jokerin antoi tänään voittoriviksi 9 9 5 6 4 7 3. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Lomatonnin voittorivi on San Francisco 50. Tonnin voittoja lähti jakoon kuusi kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

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Kuvat

Televisiostudio, jossa arvotaan Lotto. Taustalla Lottokone.
Lauantain Lotto arvotaan Helsingin Pasilassa sijaitsevalla studiolla.
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