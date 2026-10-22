Julkaisutilaisuus: Talous ja lapsen oikeudet

Tervetuloa etäyhteydellä järjestettävään julkaisutilaisuuteen keskiviikkona 4.11. klo 10.00–11.30.

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Laaja artikkelikokoelma herättää pohtimaan sitä, että kestävä talous on keskeinen lapsen oikeuksien toteutumisen ehto ja samalla yksi aikamme vaikeimmista lapsipoliittisista kysymyksistä. Keskeinen ja kiireellinen kysymys on, miten taloudellisen kasvun, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden välinen tasapaino voidaan rakentaa lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Teoksen artikkeleissa tarkastellaan lapsia taloudellisina toimijoina, taloudellista eriarvoisuutta lasten elämässä, lasten suojelua ja sääntelyä taloudellisessa ympäristössä sekä lapsuuden kustannuksia ja julkista taloutta. Teoksessa nousee esille huoli taloudellisesta eriarvoisuudesta. Osa lapsista säästää, sijoittaa ja osallistuu aktiivisesti taloudelliseen toimintaan, kun taas osa kamppailee perustarpeidensa täyttämiseksi.

Teoksessa tarkastellaan myös lasten ja nuorten omia näkemyksiä rahan merkityksestä, eriarvoisuudesta ja köyhyydestä.

Julkaisutilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden avaus | lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Tulevaisuus kuuluu lapsille! | professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

”Sitä pitää olla sopivasti, että se on hyvä” – Lasten ja nuorten näkemyksiä rahasta | erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

”Vähemmän jalkapalloa ja enemmän huutoa” – Vähävaraisten perheiden lasten kokemuksia taloudesta ja avusta | kehittämispäällikkö Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry

Lapsi ostaa, myy ja mainostaa: Missä rajat digimaailmassa? | ent. kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja ryhmäpäällikkö Kristiina Vainio, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lapset, sosiaalietuudet ja oikeudet: Onko lapsikeskeinen sosiaalipolitiikka mahdollista tai tavoiteltavaa? | erikoistutkija Lauri Mäkinen, Kelan tutkimusyksikkö, ja apulaisprofessori Mia Tammelin, Tampereen yliopisto