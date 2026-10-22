Lapsiasiavaltuutettu

Julkaisutilaisuus: Talous ja lapsen oikeudet

2.11.2026 07:01:00 EET | Lapsiasiavaltuutettu | Kutsu

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Lapsiasiavaltuutettu julkaisee 4.11.2026 artikkelikokoelman Talous ja lapsen oikeudet. Tervetuloa etäyhteydellä järjestettävään julkaisutilaisuuteen!

Talous mielletään usein aikuisten asiaksi, mutta todellisuudessa talous näkyy lasten elämässä päivittäin. Perheiden toimeentulo, sosiaaliturva, koulutus, terveyspalvelut, asuminen, harrastukset ja digitaalinen ympäristö määrittävät lasten mahdollisuuksia osallistua, kasvaa ja voida hyvin.
Talous mielletään usein aikuisten asiaksi, mutta todellisuudessa talous näkyy lasten elämässä päivittäin. Perheiden toimeentulo, sosiaaliturva, koulutus, terveyspalvelut, asuminen, harrastukset ja digitaalinen ympäristö määrittävät lasten mahdollisuuksia osallistua, kasvaa ja voida hyvin. Kuva: Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Tervetuloa etäyhteydellä järjestettävään julkaisutilaisuuteen keskiviikkona 4.11. klo 10.00–11.30.

Ilmoittaudu julkaisutilaisuuteen tästä. Lähetämme sinulle osallistumislinkin

Laaja artikkelikokoelma herättää pohtimaan sitä, että kestävä talous on keskeinen lapsen oikeuksien toteutumisen ehto ja samalla yksi aikamme vaikeimmista lapsipoliittisista kysymyksistä. Keskeinen ja kiireellinen kysymys on, miten taloudellisen kasvun, sosiaalisen hyvinvoinnin ja ekologisen kestävyyden välinen tasapaino voidaan rakentaa lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla.

Teoksen artikkeleissa tarkastellaan lapsia taloudellisina toimijoina, taloudellista eriarvoisuutta lasten elämässä, lasten suojelua ja sääntelyä taloudellisessa ympäristössä sekä lapsuuden kustannuksia ja julkista taloutta. Teoksessa nousee esille huoli taloudellisesta eriarvoisuudesta. Osa lapsista säästää, sijoittaa ja osallistuu aktiivisesti taloudelliseen toimintaan, kun taas osa kamppailee perustarpeidensa täyttämiseksi.

Teoksessa tarkastellaan myös lasten ja nuorten omia näkemyksiä rahan merkityksestä, eriarvoisuudesta ja köyhyydestä.

Julkaisutilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden avaus | lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Tulevaisuus kuuluu lapsille! | professori Arto O. Salonen, Itä-Suomen yliopisto

”Sitä pitää olla sopivasti, että se on hyvä” – Lasten ja nuorten näkemyksiä rahasta | erikoistutkija Terhi Tuukkanen, lapsiasiavaltuutetun toimisto

”Vähemmän jalkapalloa ja enemmän huutoa” – Vähävaraisten perheiden lasten kokemuksia taloudesta ja avusta | kehittämispäällikkö Aino Sarkia, Pelastakaa Lapset ry

Lapsi ostaa, myy ja mainostaa: Missä rajat digimaailmassa? | ent. kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen ja ryhmäpäällikkö Kristiina Vainio, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Lapset, sosiaalietuudet ja oikeudet: Onko lapsikeskeinen sosiaalipolitiikka mahdollista tai tavoiteltavaa? | erikoistutkija Lauri Mäkinen, Kelan tutkimusyksikkö, ja apulaisprofessori Mia Tammelin, Tampereen yliopisto

Avainsanat

talouslapsen oikeudetlapsen oikeuksien sopimuslapsiasiavaltuutettulapsipolitiikkalapsiköyhyyseriarvoistuminenkuluttajuus

Yhteyshenkilöt

Annaleena AiraViestintäasiantuntija | KommunikationsexpertLapsiasiavaltuutetun toimisto

Teoksen vedos sekä lapsiasiavaltuutetun ja muiden kirjoittajien haastattelupyynnöt

Puh:0295 666 862annaleena.aira@oikeus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Lapsiasiavaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, josta on säädetty lailla (laki lapsiasiavaltuutetusta 1221/2004). Lapsiasiavaltuutettu antaa Suomen hallitukselle ja eduskunnalle lakisääteisen arvion lapsen oikeuksien ja hyvinvoinnin tilasta sekä raportoi määräajoin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Lapsiasiavaltuutettu tekee aloitteita ja antaa lausuntoja toimialansa teemoista. Lapsiasiavaltuutettu ei käsittele yksittäisen lapsen asioita.

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Barnombudsmannen är en självständig och oberoende statlig myndighet som grundats genom lagen om barnombudsmannen (1221/2004). Barnombudsmannen rapporterar till statsrådet och till Finlands riksdag om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs. Barnombudsmannen rapporterar också till FN:s kommitté för barnets rättigheter i anslutning till statens regelbundna rapportering. Barnombudsmannen påverkar bland annat genom att göra motioner, ge utlåtanden och delta i den samhälleliga diskussionen. Ombudsmannen har inte rätt att handla i ärenden som gäller enskilda barn.

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