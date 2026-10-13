Nopeampi väylä pysyvään oleskelulupaan pitäisi osaajat Suomessa
2.11.2026 06:00:00 EET | FCG Finnish Consulting Group | Tiedote
Työperusteisille maahanmuuttajille perheineen tarvitaan nopeampi väylä pysyvään oleskelulupaan, esittää Suomen tulevaisuuden tekijät -hanke. Ehdotus pohjautuu hankkeessa kehitettyyn proaktiivisen maahanmuuton malliin, jolla pyritään tukemaan väestökehitystä myös suurten kaupunkien ulkopuolella.
MDI:n koordinoimassa hankkeessa yli kaksikymmentä yhteiskunnallista toimijaa on etsinyt yhdessä ratkaisuja työperusteisen maahanmuuton uudistamiseen. Nopeamman väylän lisäksi malli tähtää laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, jota hankkeessa kutsutaan tervetulottavaksi Suomeksi.
– Nopeampi väylä pysyvään asemaan ei yksin riitä, vaan myös arjen Suomessa pitää tuntua hyvältä, sanoo hankkeen vetäjä, MDI:n johtava asiantuntija Laura Koivisto-Khazaal.
Hänen mukaansa työperusteisen maahanmuuton merkitystä Suomelle ei ratkaise se, kuinka moni muuttaa tänne, vaan se, juurtuvatko tulijat perheineen ja rakentavatko he tulevaisuutensa tänne.
MDI:n julkaiseman väestöennusteen mukaan Suomen väestö ja erityisesti työikäinen väestö kasvaa vain maahanmuuton ansiosta. Siksi tulijoiden juurtuminen on ratkaisevaa.
Ehdotuksessa väylät asiantuntijoille ja ammattilaisille
Hankkeen ehdotus jakautuu asiantuntijaväylään ja ammattilaisväylään. Molemmissa pääkriteereinä olisivat toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, nykyiset oleskelulupien tulorajat ja osallistuminen kuntalaisakatemiaan.
Asiantuntijaväylä olisi suora väylä pysyvään oleskelulupaan erityisasiantuntijoille, EU:n sinisen kortin haltijoille ja tutkijoille, jotka täyttävät erityisasiantuntijan oleskeluluvan nykyiset vaatimukset. Väylä olisi avoin sekä Suomeen muuttaville että jo täällä asuville.
Ammattilaisväylä sen sijaan olisi tarkoitettu Suomessa jo asuville työntekijän oleskeluluvan haltijoille, joiden pitäisi täyttää pääkriteerien lisäksi vähintään kaksi viidestä lisäkriteeristä, kuten tutkinto, kielitaito tai siteet Suomeen. Asumisaika ei olisi pääkriteeri, joten pysyvän luvan voisi saada nopeammin kuin nykyisin vaadittavan 4–6 vuoden asumisen jälkeen.
Yksi pääkriteereistä kummassakin väylässä olisi osallistuminen kuntalaisakatemiaan, jossa maahanmuuttanut saisi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työntekijänä sekä kunnan peruspalveluista.
Tervetulottava Suomi on meidän kaikkien vastuulla
Kotoutuminen ei ratkea pelkällä oleskelulupapolitiikalla. Hankkeen aikana järjestetyissä työpajoissa korostui, että vastuu vastaanottavasta eli tervetulottavasta Suomesta jakautuu kaupungeille, työpaikoille, päättäjille ja jokaiselle suomalaiselle.
Kaupungit voivat alueen suurimpina työnantajina näyttää esimerkkiä palkkaamalla maahanmuuttaneita myös asiantuntijatehtäviin. Työpaikoilla kotoutumista tukevat perehdytys työelämän pelisääntöihin ja mahdollisuus opiskella kieltä työaikana.
Valtakunnan politiikka puolestaan näkyy paikallisessa ilmapiirissä, sillä työperusteisen maahanmuuton merkityksen korostaminen ei ole uskottavaa, jos samaan aikaan heikennetään Suomen veto- ja pitovoimaa.
– Lisäksi kantasuomalaisilta toivotaan uteliaisuutta uusia naapureita kohtaan, jotta vastuu yhteisöön kiinnittymisestä ei olisi vain tulijalla, korostaa Koivisto-Khazaal.
Suomen tulevaisuuden tekijät -hankkeessa työmarkkinaosapuolet, kunnat ja muut yhteiskunnalliset toimijat ovat etsineet yhdessä ratkaisuja työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton uudistamiseen ja Suomen pitovoiman vahvistamiseen. Kaksivuotinen hanke on nyt päättymässä. Hankkeessa on julkaistu neljä aihetta taustoittavaa raporttia ja järjestetty useita työpajoja, joihin on osallistunut muun muassa työnantajia, kaupunkien ja kolmannen sektorin edustajia sekä Suomeen muuttaneita.
Liitteet:
Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täällä.
Tiivistelmään proaktiivisen maahanmuuton mallista voi tutustua täällä.
Yhteystiedot:
Laura Koivisto-Khazaal, johtava asiantuntija, MDI, 044 704 6238, laura.koivisto-khazaal@mdi.fi
Janne Antikainen, kehitysjohtaja, MDI, 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi
Tietoa julkaisijasta
FCG Finnish Consulting Group on suomalainen suunnittelu- ja konsultointialan yritys. Tavoitteenamme on ratkaista ratkaisematon ja kehittää paremmaksi palaset, joista rakentuu hyvä elämä. Uniikki ymmärrys tulevasta syntyy ihmisistämme, asiakkaistamme ja teknologiasta. Tietoon pohjautuva suunnittelu ja vastuullisuuden edelläkävijyys kasvattavat ratkaisukykyämme ja auttavat meitä luomaan parempaa elämää Suomessa ja maailmalla. Päivittäisessä työssämme konsultoimme, koulutamme ja tuotamme ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi.
Olemme asiantuntijoita esimerkiksi kuntatalouden, sote-palveluiden ja hyvinvointialueiden kehittämisen, rakennetun ympäristön ja uusiutuvan energian saralla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta FCG Finnish Consulting Group
FCG: Pienenevät ikäluokat nostavat kasvatuksen kustannuksia kunnissa, pienissä kunnissa nousu jyrkintä13.10.2026 07:55:00 EEST | Tiedote
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen lapsi- ja oppilaskohtaiset kustannukset ovat nousseet kaiken kokoisissa kunnissa vuosina 2021–2025. FCG Finnish Consulting Groupin mukaan kustannuspaine kasvaa tulevina vuosina entisestään, kun lasten määrä vähenee suuressa osassa Suomea. Kustannuskehitystä voidaan kuitenkin hillitä sopeuttamalla palveluverkkoa, henkilöstöä ja muita rakenteita pieneneviin ikäluokkiin.
Väestön ikääntyminen ja keskittyminen isoihin kaupunkeihin muuttavat asumisen tarpeita15.9.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
MDI:n vuoden 2026 väestöennuste tarkastelee väestönkehityksen vaikutusta tulevaan asumiseen. Väestön ikääntyminen ja keskittyminen suurille kaupunkiseuduille jatkuvat ja muuttavat olennaisesti myös asumiseen liittyviä tarpeita. Myös tyhjenevien asuntojen kohtalo maaseuduilla ja seutukaupungeissa vaatii ratkaisuja.
Uusi indeksi osoittaa: 15 OECD-maata kiilannut ohi, kun Suomen elinvoima on polkenut paikoillaan25.8.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
MDI on kehittänyt kansainvälisen indeksin, joka tarkastelee eri OECD-maiden menestystekijöitä poikkeuksellisen laajasti. Suomi sijoittuu indeksissä kuudenneksi 38 OECD-maan joukossa. Suomen vahvuutena on yhteiskunnallinen kestävyys, mutta elinvoiman osalta sijoitus on heikentynyt dramaattisesti vuodesta 2014 lähtien. Indeksin kärkikolmikossa ovat Islanti, Sveitsi ja Norja.
FCG Rakennettu Ympäristö Oy ostaa GeoPro Consulting Oy:n osakekannan4.8.2026 11:59:03 EEST | Tiedote
Kaupan myötä syntyy yksi Suomen vahvimmista geosuunnittelutoimijoista.
Tuoreet PYLL-luvut paljastavat: Naisten itsemurhista johtuneet menetetyt elinvuodet kääntyneet huolestuttavaan kasvuun22.5.2026 07:59:00 EEST | Tiedote
Alkoholi, huumeet ja itsemurhat ovat edelleen suurimmat syyt ennenaikaisiin kuolemiin Suomessa. Vuosittain maassamme menetetään noin 230 000 ennenaikaista elinvuotta, joista noin 170 000 olisi vältettävissä. Tämän arvioidaan maksavan Suomelle noin seitsemän miljardia euroa vuodessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme