Nopeampi väylä pysyvään oleskelulupaan pitäisi osaajat Suomessa.

MDI:n koordinoimassa hankkeessa yli kaksikymmentä yhteiskunnallista toimijaa on etsinyt yhdessä ratkaisuja työperusteisen maahanmuuton uudistamiseen. Nopeamman väylän lisäksi malli tähtää laajempaan yhteiskunnalliseen muutokseen, jota hankkeessa kutsutaan tervetulottavaksi Suomeksi.

– Nopeampi väylä pysyvään asemaan ei yksin riitä, vaan myös arjen Suomessa pitää tuntua hyvältä, sanoo hankkeen vetäjä, MDI:n johtava asiantuntija Laura Koivisto-Khazaal.

Hänen mukaansa työperusteisen maahanmuuton merkitystä Suomelle ei ratkaise se, kuinka moni muuttaa tänne, vaan se, juurtuvatko tulijat perheineen ja rakentavatko he tulevaisuutensa tänne.

MDI:n julkaiseman väestöennusteen mukaan Suomen väestö ja erityisesti työikäinen väestö kasvaa vain maahanmuuton ansiosta. Siksi tulijoiden juurtuminen on ratkaisevaa.

Ehdotuksessa väylät asiantuntijoille ja ammattilaisille

Hankkeen ehdotus jakautuu asiantuntijaväylään ja ammattilaisväylään. Molemmissa pääkriteereinä olisivat toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, nykyiset oleskelulupien tulorajat ja osallistuminen kuntalaisakatemiaan.

Asiantuntijaväylä olisi suora väylä pysyvään oleskelulupaan erityisasiantuntijoille, EU:n sinisen kortin haltijoille ja tutkijoille, jotka täyttävät erityisasiantuntijan oleskeluluvan nykyiset vaatimukset. Väylä olisi avoin sekä Suomeen muuttaville että jo täällä asuville.

Ammattilaisväylä sen sijaan olisi tarkoitettu Suomessa jo asuville työntekijän oleskeluluvan haltijoille, joiden pitäisi täyttää pääkriteerien lisäksi vähintään kaksi viidestä lisäkriteeristä, kuten tutkinto, kielitaito tai siteet Suomeen. Asumisaika ei olisi pääkriteeri, joten pysyvän luvan voisi saada nopeammin kuin nykyisin vaadittavan 4–6 vuoden asumisen jälkeen.

Yksi pääkriteereistä kummassakin väylässä olisi osallistuminen kuntalaisakatemiaan, jossa maahanmuuttanut saisi tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työntekijänä sekä kunnan peruspalveluista.



Tervetulottava Suomi on meidän kaikkien vastuulla

Kotoutuminen ei ratkea pelkällä oleskelulupapolitiikalla. Hankkeen aikana järjestetyissä työpajoissa korostui, että vastuu vastaanottavasta eli tervetulottavasta Suomesta jakautuu kaupungeille, työpaikoille, päättäjille ja jokaiselle suomalaiselle.

Kaupungit voivat alueen suurimpina työnantajina näyttää esimerkkiä palkkaamalla maahanmuuttaneita myös asiantuntijatehtäviin. Työpaikoilla kotoutumista tukevat perehdytys työelämän pelisääntöihin ja mahdollisuus opiskella kieltä työaikana.

Valtakunnan politiikka puolestaan näkyy paikallisessa ilmapiirissä, sillä työperusteisen maahanmuuton merkityksen korostaminen ei ole uskottavaa, jos samaan aikaan heikennetään Suomen veto- ja pitovoimaa.

– Lisäksi kantasuomalaisilta toivotaan uteliaisuutta uusia naapureita kohtaan, jotta vastuu yhteisöön kiinnittymisestä ei olisi vain tulijalla, korostaa Koivisto-Khazaal.

Suomen tulevaisuuden tekijät -hankkeessa työmarkkinaosapuolet, kunnat ja muut yhteiskunnalliset toimijat ovat etsineet yhdessä ratkaisuja työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton uudistamiseen ja Suomen pitovoiman vahvistamiseen. Kaksivuotinen hanke on nyt päättymässä. Hankkeessa on julkaistu neljä aihetta taustoittavaa raporttia ja järjestetty useita työpajoja, joihin on osallistunut muun muassa työnantajia, kaupunkien ja kolmannen sektorin edustajia sekä Suomeen muuttaneita.



Liitteet:



Hankkeen loppuraporttiin voi tutustua täällä.



Tiivistelmään proaktiivisen maahanmuuton mallista voi tutustua täällä.



Yhteystiedot:



Laura Koivisto-Khazaal, johtava asiantuntija, MDI, 044 704 6238, laura.koivisto-khazaal@mdi.fi



Janne Antikainen, kehitysjohtaja, MDI, 040 764 1829, janne.antikainen@mdi.fi