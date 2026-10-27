Vanha laite vauhditti uusien lippulaivamallien hankintaa lokakuussa – Realme ensimmäistä kertaa myydyimpien listalla
2.11.2026 08:00:00 EET | Telia Finland Oyj | Tiedote
Samsungin lippulaivapuhelimet ja yli 1 000 euron Garminin älykello nousivat lokakuussa Telian myydyimpien laitteiden listalle kierrätysedun tukemana. Kuukauden myydyin puhelin kuluttaja-asiakkaille oli jälleen Samsung Galaxy A17 5G.
Samsung Galaxy S26 5G nousi myydyimpien puhelinten listalla sijalle kuusi ja Galaxy S26 Ultra 5G sijalle kymmenen. Apple iPhone 17 Pro 5G puolestaan ponnisti kymmenenneltä sijalta toiseksi ja uutuusmallit säilyttivät paikkansa listalla.
”Myyntitilastot osoittavat, että suomalaiset ovat valmiita panostamaan laadukkaisiin premium-laitteisiin. Halusimme vauhdittaa vanhojen laitteiden kierrättämistä, ja tarjosimme lokakuussa valittujen lippulaivamallien oston yhteydessä tavallista suuremman kierrätysedun asiakkaillemme. Kierrätykseen tuotujen laitteiden määrä kasvoi 200 prosenttia keskimääräiseen kuukauteen verrattuna”, kertoo Telian laiteliiketoimintajohtaja Patrik Westerberg.
Puhelinten myyntitilastossa nähtiin myös uusi tulokas, kun Realme 16 5G nousi sijalle kahdeksan. Realmen puhelimet tulivat Telian valikoimaan kesäkuussa, ja nyt valmistaja ylsi ensimmäistä kertaa Telian kymmenen myydyimmän puhelimen joukkoon.
”Asiakkaamme ovat kiinnostuneet Realmen valikoimasta ja löytäneet itselleen sopivia puhelimia. Valmistajan laitteet houkuttelevat erityisesti hyvää hinta-laatusuhdetta arvostavia asiakkaita, jotka eivät ole aiemmin sitoutuneet tiettyyn brändiin”, Westerberg toteaa.
Älykellolistalla ZTE Kids Watch K2 Pro 4G säilytti ykköspaikkansa. Listan yllättävin tulokas oli Garmin Fenix 9 Pro uutuuskello, jonka hinta ylittää 1 000 euroa.
”Lasten kellopuhelin on säilyttänyt asemansa perheiden suosikkina ja kysyntä jatkuu vahvana myös kuumimman sesongin jälkeen. Samaan aikaan asiakkaat panostavat vaativaan urheilu- ja aktiivikäyttöön suunniteltuihin älykelloihin”, sanoo Patrik Westerberg.
Lokakuun myydyimmät puhelimet kuluttajille
1. (1.) Samsung Galaxy A17 5G
2. (10.) Apple iPhone 17 Pro 5G
3. (6.) Samsung Galaxy A37 5G
4. (7.) Samsung Galaxy A57 5G
5. (2.) Apple iPhone 18 Pro 5G
6. (-) Samsung Galaxy S26 5G
7. (8.) Apple iPhone 17 Pro Max 5G
8. (-) Realme 16 5G
9. (5.) Apple iPhone 18 Pro Max 5G
10. (-) Samsung Galaxy S26 Ultra 5G
Lokakuun myydyimmät puhelimet yrityksille
1. (1.) Samsung Galaxy A37 5G
2. (2.) Samsung Galaxy A17 5G
3. (3.) Samsung Galaxy A57 5G
4. (-) Samsung Galaxy Xcover7 5G
5. (6.) Samsung Galaxy S26 5G
6. (7.) Apple iPhone 18 Pro 5G
7. (8.) Apple iPhone 16 5G
8. (4.) Apple iPhone 17 5G
9. (5.) Apple iPhone 17 Pro 5G
10. (-) Apple iPhone 17e 5G
Lokakuun myydyimmät älykellot
1. (1.) ZTE Kids Watch K2 Pro 4G
2. (3.) Apple Watch SE 3 GPS
3. (7.) HONOR Watch X5i
4. (4.) Apple Watch Series 12 GPS
5. (2.) ZTE Kids Watch K2 4G
6. (5.) Apple Watch Ultra 4 GPS + Cellular
7. (6.) Garmin Vivoactive 5
8. (-) Polar Ignite 3
9. (8.) Samsung Galaxy Watch9 BT
10. (-) Garmin Fenix 9 Pro
*Suluissa edellisen kuukauden sijoitus
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