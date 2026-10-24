Hesburgerille kaksi tunnustusta EY Entrepreneur Of The Year -kilpailussa

EY Entrepreneur Of The Year -kilpailussa palkitaan vuosittain yrittäjiä, jotka erottuvat visiollaan, yrittäjähenkisyydellään ja kasvullaan. Tänä vuonna kilpailuun osallistui 58 suomalaista kasvuyritystä. Hesburger osallistui kilpailuun Burger-In Oy nimellä. Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela ja viestinnän ja kansainvälisen markkinoinnin johtaja Ieva Salmela olivat mukana kilpailun kymmenen finalistin joukossa.

Helsingin Wanhassa Satamassa järjestetyssä palkintogaalassa Hesburgerille myönnettiin EY Brand Award -kunniamaininta. Lisäksi Hesburger palkittiin kilpailun yleisön suosikkeina. Yleisöäänestyksessä annettiin yli 2 000 ääntä.

Hesburgerin tarina alkoi vuonna 1966 pienestä grillikioskista Naantalissa. Kuudessa vuosikymmenessä yritys on kasvanut kansainväliseksi pikaruokaketjuksi, joka työllistää 9 500 heseläistä kymmenessä maassa. Salmeloille molemmat tunnustukset ovat ennen kaikkea osoitus yhteisestä työstä, jota Hesburgerin brändin eteen tehdään päivittäin.

– Hesburgerin tarinaa on kirjoitettu sukupolvi kerrallaan. Brändi ei synny mainoksissa, vaan ravintoloissa, keittiöissä ja asiakaskohtaamisissa. Se syntyy ihmisten työstä ja välittämisestä, Kari ja Ieva Salmela toteavat.

Hesburgerin toiminnan ytimessä ovat alusta asti olleet yrittäjyys, pitkäjänteinen kehittäminen ja perheyrityksen arvot. Kansainvälisen kasvun rinnalla yritykselle on tärkeää huolehtia henkilöstöstään ja rakentaa kestävää pohjaa tulevaisuudelle.

– Perheyrityksessä katsomme pidemmälle kuin seuraavaan kvartaaliin. Mietimme, millaisen yrityksen jätämme seuraavalle sukupolvelle ja miten voimme tarjota hyvän työpaikan niille tuhansille nuorille, joille Hesburger on ensimmäinen työpaikka, Kari Salmela sanoo.

– Nämä tunnustukset kuuluvat ennen kaikkea heseläisille, franchise-yrittäjillemme ja kumppaneillemme Suomessa ja maailmalla. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia meitä äänestäneitä, asiakkaitamme ja jokaista heseläistä. Ilman heitä Hesburger ei olisi sitä, mitä se tänään on, Ieva Salmela kiittää.

EY Entrepreneur Of The Year 2026 -kilpailun pääpalkinnon voitti Vaisala Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio. Vuoden perheyrityksenä palkittiin loimaalainen Pemamek Oy ja vuoden startupina helsinkiläinen VIBAe Oy. EY Scaler Award -kunniamaininnan sai salolainen Marine Alutech Oy Ab.

EY Entrepreneur Of The Year on kansainvälinen yrittäjäkilpailu, jonka Suomen kilpailun järjestää tilintarkastus- ja asiantuntijayritys EY. Kilpailun voittajat valitsee EY:stä riippumaton tuomaristo.