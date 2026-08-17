Balanco haastaa tilitoimistoalan perinteiset toimintamallit kolmella uudella lanseerauksella
2.11.2026 09:30:00 EET | Balanco Oy | Tiedote
Kansainvälinen taloushallinnon palveluyhtiö Balanco julkistaa 2. marraskuuta 2026 kolme uudistusta, jotka haastavat perinteiset tavat ostaa, käyttää ja hyödyntää taloushallinnon palveluita. Uudet datalähtöiset palvelupaketit siirtävät hinnoittelun painopistettä tehdystä työstä datan tuottamaan arvoon. Samalla Balanco lanseeraa kaksi uutta teknologiaratkaisua: talous- ja liiketoimintadatan yhdistävän Navigatorin sekä taloushallinnon päivittäiset toiminnot Slackiin tuovan Balanco Slackin.
Taloushallinnon arvo syntyy datasta ja näkemyksestä
Taloushallinnon automatisoituessa perinteisen kirjanpidon rinnalle nousee yhä vahvemmin tarve hyödyntää taloustietoa liiketoiminnan johtamisessa. Tilitoimistoalalla palveluiden hinnoittelu on perinteisesti perustunut käytettyihin työtunteihin, tositteisiin ja tapahtumamääriin. Balanco haluaa muuttaa tätä ajattelutapaa ja siirtää huomion työn määrästä siihen, mitä asiakas taloushallinnoltaan saa.
Nyt lanseerattavat Value-, Insight- ja Pulse-palvelupaketit yhdistävät taloushallinnon, datan ja asiantuntijapalvelut kiinteähintaisiksi kokonaisuuksiksi. Asiakas valitsee, kuinka laajan näkymän yrityksensä talouteen ja liiketoimintaan tarvitsee. Balanco huolehtii kirjanpidosta ja tuo asiakkaan käyttöön palvelupaketin mukaiset valmiit raportit, ennusteet ja analyysit, jotka tukevat talouden seurantaa ja liiketoiminnan päätöksentekoa.
”Tilitoimistoalalla on pitkään myyty ennen kaikkea tekemistä. Asiakas maksaa tunneista, tositteista ja tapahtumista, vaikka todellinen hyöty syntyy siitä, miten talouden tietoa pystytään hyödyntämään liiketoiminnan johtamisessa. Me haluamme muuttaa tämän.
Laajan tiedon ja kasvavan datamäärän ansiosta pystymme tuomaan arvoa aivan uudella tavalla ja skaalautuvasti. Uudessa mallissamme asiakas ostaa selkeän kiinteähintaisen palvelukokonaisuuden, jonka arvo ei perustu tehtyjen työtuntien määrään”, Balancon kaupallinen johtaja Matti Markkanen kertoo.
Value tarjoaa kirjanpidon ja talouden keskeisten raporttien lisäksi ajantasaisen näkymän yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja substanssiarvoon. Insight laajentaa kokonaisuutta tulevaisuuden tuottoarvon arviointiin, skenaarioihin ja henkilöstödataan. Laajin Pulse yhdistää taloushallinnon tietoihin myös yrityksen omista järjestelmistä saatavaa liiketoimintadataa.
Kaikkiin palvelupaketteihin sisältyy henkilökohtainen asiantuntijapalvelu, jota laajennetaan asiakkaan valitseman kokonaisuuden mukaan.
Navigator tuo talouden ja liiketoiminnan samaan näkymään
Balanco laajentaa toimintaansa myös perinteisen tilitoimistoliiketoiminnan ulkopuolelle. Balancon kehittämä Navigator on itsenäinen teknologiaratkaisu, joka yhdistää yrityksen talousdatan ja eri järjestelmiin hajautuneen liiketoimintatiedon. Navigator on saatavilla myös yrityksille, jotka eivät ole Balancon taloushallinnon asiakkaita. Lisäksi teknologia sisältyy Balancon laajimpaan Pulse-palvelupakettiin.
Navigator kokoaa yhteen esimerkiksi taloushallinnon, myynnin, asiakkuuksien ja toiminnanohjauksen tietoja. Näin yritys voi tarkastella esimerkiksi asiakas-, palvelu- tai toimipistekohtaista kannattavuutta ja tunnistaa liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä.
Ratkaisussa hyödynnetään tekoälyavusteista analyysiä, jonka avulla yrityksen omasta datasta voidaan hakea vastauksia luonnollisella kielellä. Navigatoria voidaan myös laajentaa tekoälyagenteilla, jotka seuraavat sovittuja mittareita, tunnistavat poikkeamia ja automatisoivat ennalta määriteltyjä tehtäviä.
”Pelkkä talousraportti kertoo, mitä on tapahtunut. Me haluamme auttaa yrityksiä ymmärtämään myös miksi. Navigator kokoaa eri järjestelmistä tulevan tiedon yhteen ja auttaa tunnistamaan, mihin liiketoiminnassa kannattaa kiinnittää huomiota. Sitä voisi verrata liiketoiminnan lennonjohtotorniin, josta näkee kokonaisuuden yksittäisten lukujen sijaan”, kuvailee Balancon tekoälyjohtaja Markus Marttunen.
Balanco Slack siirtää taloushallinnon sinne, missä asiakkaat jo työskentelevät
Kolmas lanseeraus tuo taloushallinnon päivittäiset tehtävät suoraan Slackiin, yritysten sisäiseen viestintään ja yhteistyöhön tarkoitettuun alustaan. Balanco Slack on Balancon kehittämä sovellus, jonka avulla asiakkaat voivat hoitaa keskeisiä taloushallinnon rutiineja ilman jatkuvaa siirtymistä eri järjestelmien välillä.
Sovelluksen avulla Slackissa voi luoda ja lähettää myyntilaskuja, tarkastaa ja hyväksyä ostolaskuja, toimittaa palkka-aineistoja sekä tarkastella talouden raportteja. Samassa ympäristössä asiakas voi keskustella oman kirjanpitäjänsä, palkanlaskijansa ja muiden Balancon asiantuntijoiden kanssa.
Slackissa näkyvät myös Balancon kanssa toteutettavat yhteiset kehityshankkeet, niiden vastuuhenkilöt ja eteneminen. Näin taloushallinnon päivittäiset tehtävät, yhteydenpito ja kehitystyö löytyvät yhdestä työympäristöstä.
Balanco Slack toimii Procountorin ja Netvisorin rinnalla. Kirjanpito säilyy edelleen varsinaisessa taloushallinnon järjestelmässä, mutta keskeiset toiminnot ovat käytettävissä suoraan Slackissa. Palvelun käyttöönotto ei edellytä, että Slack olisi yrityksessä jo ennestään käytössä.
”Miksi taloushallinnon hoitaminen edellyttäisi jatkuvaa siirtymistä järjestelmästä toiseen? Haluamme tuoda taloushallinnon osaksi asiakkaidemme päivittäistä työtä. Kun laskut, raportit ja oma asiantuntijatiimi ovat saatavilla samassa paikassa, yhteistyö on sujuvampaa ja tieto kulkee paremmin”, Markkanen kertoo.
Balanco rakentaa uudenlaista taloushallinnon palvelumallia
Kolme lanseerausta ovat osa Balancon laajempaa tavoitetta uudistaa taloushallintoalan toimintatapoja. Yhtiö yhdistää taloushallinnon palvelut, liiketoimintadatan ja päivittäiset työkalut kokonaisuudeksi, joka tukee yritysten tiedolla johtamista. Samalla Balanco laajentaa rooliaan perinteisestä taloushallinnon palveluntarjoajasta liiketoiminnan kehittämisen kumppaniksi.
”Emme usko, että tulevaisuuden tilitoimiston tehtävä on vain tuottaa kirjanpitoa ja raportteja. Taloushallinnon pitää auttaa yrityksiä ymmärtämään omaa liiketoimintaansa ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Haluamme olla rakentamassa tätä muutosta, emme vain seuraamassa sitä”, Markkanen kiteyttää.
Tutustu uusiin palveluihin
Taloushallinnon palvelupaketit: www.data.balanco.fi
Navigator: www.balanco.fi/balanco-navigator
Balanco Slack: www.balanco.fi/balanco-slack
Lisätiedot
Matti Markkanen, kaupallinen johtaja
Balanco Oy
050 344 3294
matti.markkanen@balanco.fi
Markus Marttunen, teköälyjohtaja
Balanco Oy
044 208 8980
markus.marttunen@balanco.fi
Yhteyshenkilöt
Matti Markkanenkaupallinen johtajaBalanco OyPuh:050 344 3294matti.markkanen@balanco.fi
Antti Voittonenkasvu- ja kehitysjohtajaBalanco OyPuh:+358 41 459 7477antti.voittonen@balanco.fi
Mikko MarttunentoimitusjohtajaBalanco OyPuh:+358 40 844 9565mikko.marttunen@balanco.fi
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Tietoja Balancosta
Balanco on vuonna 2015 perustettu kansainvälinen taloushallinnon palveluyhtiö, joka yhdistää taloushallinnon, asiantuntijapalvelut ja teknologian.
Balanco toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Espanjassa. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli noin 16,5 miljoonaa euroa, josta noin 60 prosenttia muodostui Suomen ulkopuolisesta liiketoiminnasta.
Vuonna 2023 Balancon vähemmistösijoittajaksi liittynyt Voland Partners vauhdittaa yhtiön kansainvälistä kasvua ja teknologiakehitystä.
Tutustu Balancon palveluihin: www.balanco.fi
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