Jerevanin luontokokous COP17 korosti investointien merkitystä – luonnonarvomarkkinat saivat huomiota
2.11.2026 12:59:48 EET | Elinkeinoelämän keskusliitto EK | Tiedote
Maailman maat ovat jäämässä vuoteen 2030 asetetuista luontotavoitteista. Niiden kiriminen edellyttää YK:n luontokokouksen mukaan lisää investointeja ja yksityisen sektorin osallistumista. EK piti kokouksessa esillä luonnonarvomarkkinoita ja pitää tärkeänä EU:n aloitetta luonnonarvohyvitysten käyttöönotosta.
YK:n biodiversiteettisopimuksen luontokokous COP17 päättyi Armenian Jerevanissa 31. lokakuuta. Kokouksen loppuarvion mukaan tähänastiset toimet eivät riitä vuonna 2022 sovittujen Kunming–Montrealin luontotavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Luontotoimia pyritään nyt kirimään Jerevanissa hyväksytyn etenemissuunnitelman (Yerevan Pathway) mukaisesti.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää myönteisenä, että kokouksessa nostettiin esiin aloitteita, joilla halutaan saada myös yritysten ja sijoittajien rahaa luonnon hyväksi. EK vei Jerevaniin viestiä luonnonarvomarkkinoiden mahdollisuuksista ja edistysaskeleitakin saatiin, toteaa EK:n asiantuntija Fanny Larsen:
”Luontotoimiin tarvitaan yksityisiä pääomia julkisen rahoituksen rinnalle ja luonnonarvomarkkinat ovat siihen konkreettinen keino. On myönteistä, että EU julkisti luonnonarvohyvityksiä edistävän kansainvälisen yhteistyöaloitteen (Friends of Credits for Nature and Biodiversity).”
Markkinat ovat kuitenkin vasta muotoutumassa, joten EK kannattaa niiden kehittämistä vapaaehtoisuuden pohjalta. Luontohyödyt on voitava mitata ja todentaa luotettavasti ja vertailukelpoisesti, jotta ostajat voivat luottaa niiden laatuun ja tuottajat uskaltavat investoida.
”Nyt tarvitaan ennakoitavia pelisääntöjä ja käytännön kannusteita, jotka saavat investoinnit liikkeelle. Samalla ilmasto-, energia- ja luontopolitiikan on vedettävä samaan suuntaan”, Larsen sanoo.
EK painottaa, että puhtaan energian, sähköistymisen ja infrastruktuurin investoinnit sekä luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on sovitettava yhteen. Näin voidaan edistää samanaikaisesti luontotavoitteita, kilpailukykyä ja kestävää kasvua.
Lisätiedot:
Asiantuntija Fanny Larsen, puh. 040 778 2683
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Satu ToivonenTiedottaja
Yrittäjyys, elinkeinopolitiikka
Energia, ilmasto, liikenne, ympäristö
EU-asiat, Brysselin toimisto
Kauppapolitiikka, kansainvälistyminen
Ukraina, jälleenrakentaminen
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Elinkeinoelämän keskusliitto EK on suomalaisten yritysten merkittävin puolestapuhuja. Välitämme elinkeinoelämän yhteisiä viestejä ja ratkaisuehdotuksia politiikan päättäjille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.
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